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  4. KANDİL MESAJLARI RESİMLİ 2023: Hadisli, dualı, etkileyici 'Hayırlı kandiller' sözleri ve resimli Berat Kandili mesajları

KANDİL MESAJLARI RESİMLİ 2023: Hadisli, dualı, etkileyici 'Hayırlı kandiller' sözleri ve resimli Berat Kandili mesajları

04.03.2023 11:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Berat Kandili mesajları resimli, hadisli, dualı, etkileyici seçenekleriyle internette yerini aldı. Şaban ayının 14. gününü 15. gününe bağlayan bu önemli gece için geri sayım devam ederken vatandaşlar tarafından arama motorlarında yaptıkları araştırmalara hız verdi. Biz de hadisli, dualı, etkileyici 'Hayırlı kandiller' sözleri ve resimli Berat Kandili mesajlarını sizler için derledik. İşte en yeni Berat Kandili mesajları...

KANDİL MESAJLARI RESİMLİ 2023: Hadisli, dualı, etkileyici 'Hayırlı kandiller' sözleri ve resimli Berat Kandili mesajları

Berat Kandili mesajları merak konusu oldu. Bu gece, İslam dininin kutsal kitabı Kur'an-ı Kerim'in Levh-i Mahfûz'dan Dünya semasına toptan indirildiği gece olarak bilinir. Biz de sevdiklerine 6 Mart'ta bu önemli günü anımsatmak isteyen kişiler için hadisli, dualı, etkileyici 'Hayırlı kandiller' sözleri ve resimli Berat Kandili mesajlarını derledik. İşte 'Hayırlı kandiller' sözler ile resimli Berat Kandili mesajları...

RESİMLİ BERAT KANDİLİ MESAJLARI

Berat Kandili'niz mübarek olsun. Anahtarı iman olanın açamayacağı kapı olmaz. Güzel günler dilerim...

Berat Kandili mesajları EN GÜNCEL! Berat Kandiline uygun, anlamlı, kısa, uzun mesajlarla Berat Kandilinin huzurunu hissedin: Kandiliniz mübarek olsun

Rabbimiz, biz iman ettik. Bizim günahlarımızı bağışla. Bizi ateş azabından koru. (Ali imran 16) Berat Kandiliniz mübarek olsun.

Ey Yüce Rabbimiz! Evlerimizden bereketi, dillerimizden duayı, kaplerimizden imanı, hayatımızdan Resulünün sünnetini ve sevgisini eksik etme (Amin). Hayırlı Kandiller.

Allah'ım gönlümüzde olanı hakkımızda hayırlı eyle, hakkımızda hayırlı olana gönlümüzü razı eyle! (Amin) Hayırlı Kandiller.

Ya Rabbi! Bizleri büyük-küçük hatalardan, emirlerine karşı isyan kokan tavır ve davranışlardan arındır. (Amin) Hayırlı kandiller.

Kalblerimizi gösterişten ve iki yüzlülükten muhafaza buyur ya Rabbi! Her hal ve tavrımızı rızan istikametinde eyle. Niyetlerimizi ihlaslı kıl ve bize lütfettiğin bütün şeylerde de bereket ihsan eyle ya Rabbi! Hayırlı nurlu kandiller.

Berat Kandili mesajları EN GÜNCEL! Berat Kandiline uygun, anlamlı, kısa, uzun mesajlarla Berat Kandilinin huzurunu hissedin: Kandiliniz mübarek olsun

Rabbim! Beni namaza devam eden bir kimse eyle. Soyumdan da böyle kimseler yarat. Rabbimiz! Duamı kabul eyle.(İbrahim 40) Berat Kandimizi mübarek olsun.

Ey Rabbimiz! Bizlere dünyada ve ahirette güzellikler ihsan eyle azabından muhafaza eyle. ( Bakara 201) Amin! Selam ve dua ile Berat Kandiliniz kutlu olsun.

Bu gece berat gecesi… Dua edelim… Yürekler bir atsın bu gece, günahlarımız affolsun. İyi kandiller.

Berat Kandili mesajları EN GÜNCEL! Berat Kandiline uygun, anlamlı, kısa, uzun mesajlarla Berat Kandilinin huzurunu hissedin: Kandiliniz mübarek olsun

Her sabah güneşle doğan umutlar, her yeni bahar ile tazelenen mutluluklar ve açan her yeni çiçekte gizlenen güzellikler sizinle olsun. Berat Kandiliniz mübarek olsun.

Ruhu aşk ve muhabbet mührüyle damgalı, kalbi kutsi dava ile sevdalı, sinesi heyecan, coşku tufanı ve şükür notaları ile örülmüş güzel insan, kandilin mübarek olsun.

Kalpler vardır, sevgiyi yaşatmak için, insanlar vardır, dostluğu paylaşmak için, mübarek günler vardır, Beraberce kutlamak için…

Berat Kandili mesajları EN GÜNCEL! Berat Kandiline uygun, anlamlı, kısa, uzun mesajlarla Berat Kandilinin huzurunu hissedin: Kandiliniz mübarek olsun

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