"Kandil'in uzantısı HDP, CHP ve İYİ Parti ile ittifak yapıyor"

Ünal, Osmaniye, Kahramanmaraş, Gaziantep ve Adana'nın el ele verip bölgesel kalkınmayı gerçekleştireceğini, birlik ve beraberlik içerisinde Türkiye'yi 2023'e taşıyacaklarını aktardı.

Türkiye'yi daha güzel günlerin beklediğini belirten Ünal, sözlerini şöyle tamamladı:

"Çocuklarımız daha güzel bir Türkiye'de yaşayacak. Bizim yaşadığımızı Türkiye'yi hatırlıyorsunuz. Okulda öğretmen derdi ki 'Para toplayın tebeşir alacağız.' Para toplardık da tebeşir alırdık. Çünkü Türkiye öyle duruma düşürülmüştü ki hani diyorlardı ya '70 sente muhtaç.' Tebeşir alacak parası yoktu. Şimdi okullarımızda akıllı tahtalar, çocuklarımızın önünde tablet bilgisayar, her okulumuzda internet var. Bunu siz, AK Parti yaptı. Milletiyle el ele vererek yaptı. Her ilçede toplum sağlığı merkezlerimiz, hastanelerimiz, evde bakım hizmetlerimiz var. Bir yaşından 18 yaşına kadar her çocuğumuz sigortalı mı? Sigortalı. 18 yaşından itibaren her vatandaşımız sosyal güvenlik sisteminin içerisinde. Yolumuz, suyumuz, doğal gazımız, enerjimiz, ekmeğimiz, aşımız var. Hamdolsun ama yetmez. Çünkü bu millet daha fazlasını hak ediyor. Yaparsa yine AK Parti yapar."

Konuşmaların ardından kurdele kesilerek seçim bürosu açıldı.