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  4. Kangalın drone ile imtihanı! Metrelerce yüksekliğe sıçradı

Kangalın drone ile imtihanı! Metrelerce yüksekliğe sıçradı

23.03.2021 10:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Iğdır Tuzluca'da tuz işletmesinde bulunan 'Çamur' adlı köpek, bölgede çekim yapan gazetecilerin kullandığı drone'dan yavrusunu korumak için havaya sıçradı. Bu anlar, kameraya anbean yansıdı.

Kangalın drone ile imtihanı! Metrelerce yüksekliğe sıçradı

Tuzluca ilçesinde, 3 girişimcinin bulduğu 50 milyon tona yakın tuz rezervinin bölge halkını sevindirmesinin ardından kepçelerle çalışma yapan işçilerin kamyonlarla çıkardığı tuzu havadan görüntülemek isteyen gazeteciler, drone kullandı. Bu sırada işletmede yıllardır bekçilik yapan 'Çamur' isimli köpek, drone'a saldırdı. Yavrusu 'Gofret'in yanından ayrılmayan ve sürekli havaya sıçrayan 'Çamur' için drone indirildi.

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İşletme ortaklarından Selahattin İlter, 'Çamur'un çevrede kuş uçurtmadığını ve işletmeyi çok iyi koruduğunu belirterek, "'Çamur' sanıyorum başta yavrusu olmak üzere buraya zarar vereceğini düşünerek drone'a saldırdı. 'Çamur'un yavrusu 'Gofret'in de zaman zaman annesi ile bir olup drone'a havlaması renkli görüntüler oluşturdu" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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