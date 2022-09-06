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Kanı temizler, iltihabı kurutur, doğal ağrı kesici ve kas gevşetici... Asırlardır kullanılıyor: Kiraz sapı çayı nedir, kiraz sapı çayı faydaları nelerdir? Kiraz sapı çayı nasıl hazırlanır?

06.09.2022 07:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kiraz sapı çayı uzun yıllardır iyileştirici özelliği nedeniyle ilgi gören çaylardan biridir. Bitkisel tedavi denince akla gelen kiraz sapı çayı genellikle metabolizmayı hızlandırma özelliği ile biliniyor. Kiraz sapı çayı soğuk algınlığı, öksürük, diğer solunum yolu hastalıkları, mide şikayetleri, karın ağrısı, sindirim sorunları, böbrek hastalıkları gibi birçok şikayetlerin tedavisinde yardımcı olarak tüketiliyor.

Kanı temizler, iltihabı kurutur, doğal ağrı kesici ve kas gevşetici... Asırlardır kullanılıyor: Kiraz sapı çayı nedir, kiraz sapı çayı faydaları nelerdir? Kiraz sapı çayı nasıl hazırlanır?

Kiraz sapı çayı, bitkisel tedavide sıklıkla tercih edilen yollardan biridir. Her aktardan rahatlıkla bulabileceğiniz kiraz sapı çayı taze ya da kuru olarak satılıyor. Kiraz sapı çayı başta C vitamini olmak üzere E vitamini ve K vitamini barındırır. Yeterli miktarda potasyum, magnezyum, lif ve antioksidan içeren bitki melatonin ve serotonin gibi biyoritmi düzenleyen antioksidanlara da sahiptir. Son yapılan araştırmalarda içerdiği polifenolik flavonoid bileşiği antosiyaninin sayesinde insülin üretimini çoğalttığı gözlemlenmiştir. Klinik araştırmalar sonucu ‘’diüretik (idrar söktürücü)’’ özelliği ispatlanmıştır.

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KİRAZ SAPI ÇAYININ FAYDALARI NELERDİR?

Soğuk algınlığı, öksürük, diğer solunum yolu hastalıkları, mide şikayetleri, karın ağrısı, sindirim sorunlar, böbrek hastalıkları gibi birçok şikayetlerin tedavisinde yardımcı olarak tüketiliyor.

Kiraz sapı çayı İspanya’da kurdeşen tedavisi için tercih edilirken Sırbistan’da ise selülitlerin giderilmesi için tercih ediliyor. Ülkemizde en çok ödem attırıcı özelliğinden dolayı öneriliyor ve kullanılıyor. ‘’Anti-inflamutuar’’ (iltihap giderici) etkiye de sahip olan bitkinin yardımcı tedavi olarak kullanım alanı oldukça geniş bir yelpaze oluşturuyor.

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  • Vücuttaki toksinleri atar
  • Kanı temizler
  • Kalp ve damar sağlığını korur
  • İltihapları kurutur
  • Böbrek taşının atılmasına yardımcı olur
  • Bağırsakları düzenler
  • Kabızlığa iyi gelir
  • Romatizma tedavisine iyi gelir
  • Antioksidan özelliği bulunuyor
  • Doğal sakinleştirici
  • Bağışıklık sistemini güçlendiriyor
  • Selülitleri yok ediyor
  • Ağrı kesici ve kas gevşetici özelliği vardır

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KİRAZ SAPI ÇAYI NASIL YAPILIR?

Bitki çayı hazırlarken öncelikle çayı yapacağınız suyu dikkatli hazırlamasınız. Klor ve kireçten arındırılmış su olması gerekiyor. Bir bardak kiraz sapı çayı için; kaynamış suyun içine bir tutam kiraz sapı atıp beş dakika daha kaynatın. Altını kapatıp bir süre dinlenmesine müsaade edin. Daha sonra süzerek içebilirsiniz. Aç karnına ve gece tüketilmesi gereken durumlarda ihtiyaca göre ve uzman önerileriyle kullanılması tavsiye ediliyor.


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