Kanı temizler, iltihabı kurutur, doğal ağrı kesici ve kas gevşetici... Asırlardır kullanılıyor: Kiraz sapı çayı nedir, kiraz sapı çayı faydaları nelerdir? Kiraz sapı çayı nasıl hazırlanır?

Kiraz sapı çayı, bitkisel tedavide sıklıkla tercih edilen yollardan biridir. Her aktardan rahatlıkla bulabileceğiniz kiraz sapı çayı taze ya da kuru olarak satılıyor. Kiraz sapı çayı başta C vitamini olmak üzere E vitamini ve K vitamini barındırır. Yeterli miktarda potasyum, magnezyum, lif ve antioksidan içeren bitki melatonin ve serotonin gibi biyoritmi düzenleyen antioksidanlara da sahiptir. Son yapılan araştırmalarda içerdiği polifenolik flavonoid bileşiği antosiyaninin sayesinde insülin üretimini çoğalttığı gözlemlenmiştir. Klinik araştırmalar sonucu ‘’diüretik (idrar söktürücü)’’ özelliği ispatlanmıştır.

KİRAZ SAPI ÇAYININ FAYDALARI NELERDİR?

Soğuk algınlığı, öksürük, diğer solunum yolu hastalıkları, mide şikayetleri, karın ağrısı, sindirim sorunlar, böbrek hastalıkları gibi birçok şikayetlerin tedavisinde yardımcı olarak tüketiliyor.

Kiraz sapı çayı İspanya’da kurdeşen tedavisi için tercih edilirken Sırbistan’da ise selülitlerin giderilmesi için tercih ediliyor. Ülkemizde en çok ödem attırıcı özelliğinden dolayı öneriliyor ve kullanılıyor. ‘’Anti-inflamutuar’’ (iltihap giderici) etkiye de sahip olan bitkinin yardımcı tedavi olarak kullanım alanı oldukça geniş bir yelpaze oluşturuyor.

Vücuttaki toksinleri atar

Kanı temizler

Kalp ve damar sağlığını korur

İltihapları kurutur

Böbrek taşının atılmasına yardımcı olur

Bağırsakları düzenler

Kabızlığa iyi gelir

Romatizma tedavisine iyi gelir

Antioksidan özelliği bulunuyor

Doğal sakinleştirici

Bağışıklık sistemini güçlendiriyor

Selülitleri yok ediyor

Ağrı kesici ve kas gevşetici özelliği vardır

KİRAZ SAPI ÇAYI NASIL YAPILIR?

Bitki çayı hazırlarken öncelikle çayı yapacağınız suyu dikkatli hazırlamasınız. Klor ve kireçten arındırılmış su olması gerekiyor. Bir bardak kiraz sapı çayı için; kaynamış suyun içine bir tutam kiraz sapı atıp beş dakika daha kaynatın. Altını kapatıp bir süre dinlenmesine müsaade edin. Daha sonra süzerek içebilirsiniz. Aç karnına ve gece tüketilmesi gereken durumlarda ihtiyaca göre ve uzman önerileriyle kullanılması tavsiye ediliyor.



