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Kanıtlandı! Mastürbasyon, regl ağrısını azaltıyor

Sibel Özdemir Sibel Özdemir 03.03.2021 08:02 | Son Güncelleme:
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Kanıtlandı! Mastürbasyon, regl ağrısını azaltıyor

Mastürbasyon yapmanın regl ağrısını hafifletmeye yardımcı olduğu kanıtlandı. Regl dönemlerinde çoğu kadın baş ağrısı, karın ağrısı gibi bir dizi fiziksel rahatsızlıklar yaşayabilir. Ağrı kesici almak genellikle ağrıyı azaltmak için tavsiye edilirken, yeni bir çalışma mastürbasyonun da etkili olabileceğini gösterdi.

İngiltere merkezli bir sağlık kuruluşunda cinsel sağlık danışmanı olarak çalışan Dr. Naomi Sutton, 'ağrı, vücudun rahim zarını dışarı atması için gereken spazmodik kasılmalar nedeniyle ortaya çıkar. Ağrı ve iltihaplanmaya karışan hormon benzeri maddeler rahim kası kasılmalarını tetikler ve bunun seviyeleri ne kadar yüksekse adet kramplarının o kadar şiddetli olduğu görülmüştür' diyor.

MENSTRUBASYON GİRİŞİMİ!

Hal böyle olunca ağrı çoğu kadın için kaçınılmaz oluyor. Tüm bunlar üzerine bir adet kupası markası, Menstrubasyon Girişimi adını verdikleri altı aylık bir test çalışmasında etkili sonuçlara vardı. Çalışmaya gönüllü olarak katılan kadınlardan regl dönemlerinde ağrılarını gidermek için kullandıkları şeylerden vazgeçmeleri istendi.

Denemenin sonunda, yüzde 90'ı bir süre boyunca ağrıyı gidermek için mastürbasyon yapacağını kabul etti. Diğerleri ise hem ilaç kullanacağını hem de mastürbasyon yapacağını söyledi.

ORGAZM MUTLULUK VERİYOR

Naomi şöyle diyor: 'Mastürbasyonun sağlık ve genel refah üzerinde çeşitli nedenlerle olumlu etkileri olabileceğini biliyoruz. Orgazmın ardından, dopamin hormonu salınır ve bu da içsel bir mutluluğu harekete geçirir. Araştırmaya başkanlık eden Dr. Jones, 'mastürbasyonun aynı zamanda sağlık üzerinde uzun vadeli, olumlu bir etkisi olduğunu' söylüyor.

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