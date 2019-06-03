Kanlı dönem! Regl ağrısı kalp krizi geçirmek kadar kötü

Londra'daki University College'da üreme sağlığı profesörü olan John Guillebaud, regl ağrısının kalp krizi gerçirmek kadar kötü olduğunu söylüyor ve ekliyor: 'erkekler bu hissi bilmediği için anlayamıyor ancak bu tıptaki herhangi bir şey kadar dikkat edilmesi gereken bir konu. Biz buna kanlı dönem adını veriyoruz.''

NorthShore Üniversitesi'nde jinekolojik ağrı direktörü olan Frank Tu, regl kramplarını tedavi etmek için ibuprofen etken maddeli ilaçların yeterince iyi olması gerektiğini söylüyor.

Tabii bazı şanslı kadınlar, nispeten ağrısız regl dönemine sahipken, yaklaşık beş kadından biri günlük aktivitelerini bile yerine getirmekte zorlanıyor. Bu ağrılar normalde yaklaşık üç gün sürüyor.

