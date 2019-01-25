Kanser hastalarının beslenmesi nasıl olmalı?

Ülkemizde de giderek daha fazla görülür hale gelen kanser hastalığı sırasında nasıl sağlıklı beslenileceği tedavi gören hastaların üzerinde en çok durdukları konulardan biri. Acıbadem Adana Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Çisem Gündüz Gizir, kanser tedavisi alınırken sağlıklı beslenmeyle ilgili bililnmeyenleri paylaştı.

YAN ETKİLER BESLENMEYİ YÖNLENDİRİYOR

Kanser tedavisi sırasında en çok başvurulan yöntemler olan kemoterapi ve radyoterapi sonrasında hasta birçok yan etkiyle karşılaşabiliyor. Bu yan etkiler yorgunluk, halsizlik, iştahın azalması, koku ve tatlara karşı hissizlik ya da aşırı duyarlılık, bulantı ve kusma, ishal ya da kabızlık, alerjen besinlere karşı duyarlılık ve besin ilaç etkileşimleri şeklinde ortaya çıkıyor.

Baş - boyun kanserlerinde ise bu etkilere, ağız içi yaralanmaları, ağız-boğaz ağrısı, yutmada güçlük ve bunlara bağlı olarak aşırı kilo kaybı ekleniyor. Bu nedenle hastaya tanı konulmasından hemen sonra tıbbi beslenme tedavisi şart. Zira tedavi süresince tıbbi beslenme tedavisi alarak yeterli ve dengeli beslenme düzenini sağlamak, kişilerde başka enfeksiyonların gelişme riskini azaltıyor ve hastanedeki yatış süresini kısaltıyor. Hasta bir yandan kilosunu koruyabilirken, bir yandan da kendisini daha güçlü ve dinamik hissetmeye başlıyor. Böylece tedavi sırasında ortaya çıkabilecek komplikasyonlara karşı vücut direnci artırılıyor.