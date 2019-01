Kanser hastalarının beslenmesi nasıl olmalı?

• Kemoterapi alan hastaların bağışıklık sistemi baskılandığı için, bu süreçte iyi yıkanmış ve pişmiş gıdalar tüketin. Meyvelerde ise muz, elma, portakal gibi kalın kabuklu olanları tercih etmenizde fayda var.

• Yeterli ve dengeli beslenme hayati önem taşıdığından vücut için gerekli olan protein, yağ ve karbonhidratın dengeli şekilde alınması gerekiyor. Bu süreçte haftada 2-3 gün kırmızı et, 1 gün tavuk, 2 gün balık ve 1 gün de kurubaklagil tüketin. Omega-3 içeriği yüksek olan balığın da mevsiminde uygun tercih edilmesi gerekiyor.

• Pişirme yöntemi olarak kızartma ve kavurma yerine ızgara ve fırınlama yöntemlerini tercih edin. Tütsüleme, kurutma ve füme olanlardan uzak durun.

• Sulu yemekler daha yumuşak kıvamlı olacağından daha fazla öneriliyor. Örneğin ızgara et yerine, patates, havuç, biberiye ile haşlanmış et yemeği daha uygun bir alternatif oluşturuyor.

• Baş-boyun kanserlerinde özellikle bu bölgede tahriş gözlemleniyorsa acı, ekşi, baharatlı, yağlı ve salçalı besinleri tüketmeyin.

• Ağız ve boğaz yaraları nedeniyle kolay yenilebilir muhallebi, sütlaç, ayran, yoğurt ve dondurma gibi besinleri tüketin. Özellikle dondurma bu bölgedeki yangını azaltıp o bölgeyi ferahlatıyor.

• Patates püresi, ezme çorbalar, yoğurt, taze sıkılmış elma suyu, meyve püreleri, haşlanmış et/ tavuk, ızgara balık, sebze sote gibi besinler kanser tedavisi gören hastların daha rahat tüketilebilen besinler arasında yer alıyor. Çok sıcak ve çok soğuk besinler tüketmekten de kaçının.