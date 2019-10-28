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Kanser hastası Dilara Sığırcı, vefat etti

SAĞLIK HABERLERİ  | 28.10.2019 17:49 | Son Güncelleme

Kanser hastası Dilara Sığırcı, vefat etti

İZMİR (AA) - Ege Üniversitesi (EÜ) Tıp Fakültesi Hastanesinde iki yıl önce rahim kanseri teşhisi konan ve tedavisi için Sanatçı Haluk Levent öncülüğünde yardım kampanyası düzenlenen Dilara Sığırcı'nın (27), yaşamını yitirdiği bildirildi.

Acı haberi alan Sığırcı'nın akrabaları ve arkadaşları, genç kadının tedavi gördüğü EÜ Tıp Fakültesi Hastanesinde büyük üzüntü yaşadı.

Sanatçı Haluk Levent, Sığırcı'nın vefat haberini sosyal medya hesabından "Aylardır mücadele ediyordu. Dilara'yı yitirdik arkadaşlar. Başımız sağolsun." paylaşımıyla duyurdu.

Cenazesi ailesi tarafından teslim alınan Sığırcı'nın yarın memleketi Selçuk'ta son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Haluk Levent kanser hastalığı ölüm

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