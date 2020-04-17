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  4. Kanserden ölen annelerinin son yolcuğunu cep telefonundan izlediler

Kanserden ölen annelerinin son yolcuğunu cep telefonundan izlediler

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.04.2020 12:50 | Son Güncelleme

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, kanser tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Makbule Aykırı'nın (69) cenazesini, koronavirüs tedbirleri nedeniyle gelemeyen Amerika'daki oğlu ile Adapazarı'ndaki kızı cep telefonundan yapılan canlı yayınla izledi.

İstanbul'da yaşayan Makbule Aykırı, 1 yıl önce yakalandığı akciğer kanseri nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Aykırı'nın cenazesi, memleketi Gaziantep'in İslahiye ilçesine götürüldü. Bugün Telli Mahallesi'ndeki mezarlıkta toprağa verilen Makbule Aykırı’nın cenazesine, koronavirüs salgını nedeniyle Amerika'dan gelemeyen oğlu Murat Aykırı ile Adapazarı'nda yaşayan kızı Funda Aykırı, cep telefonu ile yapılan canlı yayınla izledi.

Makbule Aykırı, cenazeye katılan az sayıdan yakını tarafından gözyaşları arasında toprağa verildi.

(DHA)

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