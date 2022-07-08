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Kanseri öldüren meyvenin 'uzun ve sağlıklı bir ömrü' desteklediği ortaya çıktı! Bol bol yiyeceksiniz

08.07.2022 07:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İnsanlığın en büyük hayallerinden biri olan uzun ve sağlıklı bir ömür için sağlıklı yaşam tarzı, düzgün beslenme ve hareketi hayatınızdan eksik etmemelisiniz. Bunların yanı sıra yaz meyvelerinden birinin adeta kanser savar olduğu, uzun ve sağlıklı bir ömrü desteklediği ortaya çıktı. Mükemmel tadıyla sevilen yaz meyvesi, yüksek antioksidan seviyeleri sayesinde çeşitli hastalıklara karşı koruma sağlayabilir ve bu da uzun ömürlülüğü artırabilir.

Kanseri öldüren meyvenin 'uzun ve sağlıklı bir ömrü' desteklediği ortaya çıktı! Bol bol yiyeceksiniz

Bilim camiası uzun süredir uzun bir ömrün sırrını araştırıyor. Araştırmacılar son yıllarda sağlıklı bir ömrü destekleyen bazı bileşenlerin haritasını çıkarmayı başardılar. Buradaki fikir, hastalığı mümkün olduğunca uzun süre önlemek veya geciktirmektir. Hastalıklarla mücadele özellikleriyle bilinen besinlerin başında şeftali gelmektedir.

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Yaz meyveleri arasında karpuz ve kavundan sonra en popüler meyve olan şeftali inanılmaz faydalarıyla ön plana çıkıyor.

ŞEFTALİNİN FAYDALARI

Uzmanlar şeftalinin bağışıklığı çelik gibi kuvvetli yaptığını ve kalp hastalıklarına karşı koruma sağladığını belirtti. Şeftali hem çözünür hem de çözünmez lif içerir. Bu durum da şeftalinin hem kan şekerini hem de kolesterol seviyelerini dengede tutmasına olanak tanır. Çözünmeyen lif, sindirime yardımcı olur ve kabızlığı önlemeye yardımcı olur.

Kansere karşı korur, kanı temizler, kalp dostu... Şeftalinin mucizevi faydalarıKansere karşı korur, kanı temizler, kalp dostu... Şeftalinin mucizevi faydaları

KANSERE KARŞI BİRE BİR

Şeftalilere altın-turuncu rengini veren antioksidan beta-karoten yenildiğinde A vitaminine dönüşerek gözleri korur. Şeftali ne kadar olgun olursa, içerdiği antioksidanlar o kadar fazla olur.

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Şeftalilerde bulunan karotenoidler ve kafeik asit adlı iki antioksidan kanser önleyici özelliklere sahiptir. Bu antioksidanlar kanserli olmayan cilt tümörlerinin büyümesini sınırladığı ve bunların kötü huylu olmasını engellediği araştırmalarla ortaya çıktı.

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Çeşitli araştırmalara göre meyvedeki polifenollerin kanser hücrelerinin büyümesini sınırladığı da bilinmektedir.

Şeftalinin potasyum içeriği, kan basıncını, felç ve böbrek taşlarını düşürmede yardımcı olur.


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Anahtar Kelimeler:
kanser
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