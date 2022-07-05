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Kansere karşı korur, kanı temizler, kalp dostu... Şeftalinin mucizevi faydaları

05.07.2022 15:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şeftali, C, A ve B vitamini açısından zengin aynı zamanda magnezyum, potasyum ve kalsiyum deposudur. Demir ve sodyum açısından da zengin olan şeftali, faydalarıyla ön plana çıkıyor. Yaz meyvelerinin şefi olan şeftali, yüksek lif içeriği şahane tadı ve serinletici özelliğiyle bu unvanı fazlasıyla hak ediyor.

Kansere karşı korur, kanı temizler, kalp dostu... Şeftalinin mucizevi faydaları

Öncelikle yaz aylarında beslenme ve kilo kontrolünün ne kadar zordur, bunun sebebi bu sıcak havalarda her ne kadar sıcaktan iştahım azalmış gibi hissetsek ya da yağlı ağır besinler tüketmiyor olsak da madalyonun diğer tarafında başka gerçekler var. Şunu çok iyi biliyoruz ki fazla kilo sadece yediklerimizle alakalı değil aynı zamanda içtiklerimizle de alakalı.

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Özellikle bu yaz döneminde tüketimi ciddi artış gösteren şekerli ve gazlı içecekler kilo artışının en büyük nedenlerinden biridir. Bir bardak göze çok azmış gibi görünse de etkisi tahmin edebileceğinizden daha yüksektir. Son dönemde bir de bu şekerin daha tabiri caizse mutasyona uğramış şekli olan yüksek fruktozlu mısır şurubu içeceklerde çok fazla kullanılmaya başlandı bu daha beter bir durum. Son yıllarda bilinçli tüketim artmaya başladığı için şekerli içecek ve yiyeceklere de mesafe oluşmaya başladı.

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MUCİZE MEYVE ŞEFTALİ

Tatlı ve şeker ihtiyacını fruktozlu, zararlı ve kalorisi yüksek ürünlerle gidermektense doğal, sağlıklı ve düşük kalorili şeftali ile bunları yapabilirsiniz. Aroması bol sulu oluşu ve bal gibi tadı ve uzun süre tok tutabilecek lifi sayesinde tüm sağlıksız ürünlere karşı süper bir seçenek!

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ŞEFTALİNİN MUCİZEVİ FAYDALARI

  • Safra kesesi ve karaciğer hareketlerini düzenlemeye yardımcıdır.
  • İdrar söktürücü etkisi vardır.
  • Kansere karşı koruyucudur. (İçeriğindeki bol lif sayesinde)
  • Sakinleştirici etkisi ile uykusuzluğu gidermeye yardımcıdır. (Magnezyum)
  • Kalp dostudur. (Potasyum)
  • Kanı temizler.
  • Cilde tazelik ve nem kazandırır (A vitamini içeriği)

ŞEFTALİ NASIL TÜKETİLİR?

Şeftaliyi tek başına yiyebileceğiniz gibi aşağıdaki alternatifleri de deneyebilirsiniz:

Yoğurt ve şeftali ile şahane doyurucu ara öğün veya yanına cevizle kahvaltı edebilirsiniz

Bergamot aromalı çay ve şeftali ile şahane soğuk çay hazırlayabilirsiniz.

Şeftali buz ve süt ile şahane smoothie hazırlayabilir ve içine ekleyeceğiniz taze nane yapraklarıyla detoks etkisini iyiden iyiye artırabilirsiniz.

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ŞEFTALİ KAÇ KALORİ?

Orta boy bir şeftaliden alacağınız enerji 50 kaloridir tüm bu faydalar ve lezzeti ayrıca karşısında bulunan sağlıksız seçeneklere karşı bunca sağlıklı içeriğiyle şeftali yaz meyvelerinin şefidir.


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