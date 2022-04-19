Kanseri önler, iltihabı söker, kabızlığı giderir, cildi kusursuzlaştırır... A, C ve E vitamini dolu!

Papaya, vitamin ve mineral dolu bir meyvedir. Christopher Colombus’un ‘meleklerin meyvesi’ adını verdiği papaya meyvesi, tropikal iklimlerde yetişir. İnsan sağlığına sayısız faydası olan papaya, adeta doğal bir ilaçtır.
Bağırsal sorunlarına birebir olan papaya, tam bir şifa deposudur. Günlük beslenme listenize ekleyeceğiniz bir papaya ile uzun vadede sağlığınızı koruyabilirsiniz. Sabah, öğle veya akşam kısacası dilediğiniz zaman papaya yiyebilirsiniz.
Birçok ülkede popülerdir ve genellikle kahvaltıda tüketilir. Ayrıca salatalarda, tatlılarda, meyve sularında, şekerlemelerde kullanılır. Olgunlaşmamış hali ise kabak gibi pişirilebilir. Papaya içerisinde bulunan vitaminlerle sağlığınızı güçlendirir.
Olgunlaşmamış papaya, özellikle hamileliğin erken döneminde uterus kasılmalarını uyarabilen yüksek miktarda lateks içerir. Bu nedenle, ham haliyle kaçınılması tavsiye edilir.
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