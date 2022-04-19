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Kanseri önler, iltihabı söker, kabızlığı giderir, cildi kusursuzlaştırır... A, C ve E vitamini dolu!

19.04.2022 14:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Papaya, egzotik bir meyvedir. Hem lezzetli hem de içeriğindekiler sayesinde çok faydalıdır. Protein, mineral ve vitaminler gibi günlük alınması gereken besinlerin önemli bir kısmı papayadan sağlanabilir. Papaya olgunlaştıkça içerisindeki C vitamini miktarı da artar. Kilo vermeyi hızlandırır, A, C ve E vitamini doludur. Papayanın faydalarını öğrendikçe çok şaşıracaksınız...

Kanseri önler, iltihabı söker, kabızlığı giderir, cildi kusursuzlaştırır... A, C ve E vitamini dolu!

Papaya, vitamin ve mineral dolu bir meyvedir. Christopher Colombus’un ‘meleklerin meyvesi’ adını verdiği papaya meyvesi, tropikal iklimlerde yetişir. İnsan sağlığına sayısız faydası olan papaya, adeta doğal bir ilaçtır.

PAPAYA MEYVESİNİN İNANILMAZ FAYDALARI

Bağırsal sorunlarına birebir olan papaya, tam bir şifa deposudur. Günlük beslenme listenize ekleyeceğiniz bir papaya ile uzun vadede sağlığınızı koruyabilirsiniz. Sabah, öğle veya akşam kısacası dilediğiniz zaman papaya yiyebilirsiniz.

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Birçok ülkede popülerdir ve genellikle kahvaltıda tüketilir. Ayrıca salatalarda, tatlılarda, meyve sularında, şekerlemelerde kullanılır. Olgunlaşmamış hali ise kabak gibi pişirilebilir. Papaya içerisinde bulunan vitaminlerle sağlığınızı güçlendirir.

  • Papaya, A vitamini, C vitamini, lif ve ayrıca birçok antioksidanla doludur.
  • Bağırsak fonksiyonunu düzenlemeye yardımcı olur ve irritabl bağırsak sendromunu iyileştirir. Düzensiz bağırsak hareketlerinden kurtulmayı sağlar. Kabızlığı önler.
  • Kanseri önler ve iltihabı söker.
  • Kan şekerini dengede tutar.
  • E & C vitaminleri ve likopen içeriği, cilt hasarlarına karşı koruyarak ve cilt tonunu iyileştirerek cilt sağlığını destekler.

HAMİLELER PAPAYA YİYEBİLİR Mİ?

Olgunlaşmamış papaya, özellikle hamileliğin erken döneminde uterus kasılmalarını uyarabilen yüksek miktarda lateks içerir. Bu nedenle, ham haliyle kaçınılması tavsiye edilir.


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