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Bu yağın cilt ve saç bakımında yarattığı mucizeye inanamayacaksınız! Saçınıza sürün ve...

Göksi Beköz Göksi Beköz
YAŞAM HABERLERİ  | Son Güncelleme

Cildinize ve saçlarınıza doğal yöntemlerle bakım yapmak istiyor fakat ne kullanmanız gerektiğini bilemiyor musunuz? O zaman hem cilt bakımında hem de saç bakımında oldukça sık tercih edilen doğal yöntemlerden biri olan kantaron yağıyla tanışma vaktiniz gelmiş demektir. İşte kantaron yağı ve mucizeleri...

Bu yağın cilt ve saç bakımında yarattığı mucizeye inanamayacaksınız! Saçınıza sürün ve...

Kantaron yağı vücuda ve cilde sağladığı faydalarla, özellikle de son dönemlerde ün kazanmış durumda. Daha çok yanık ve yara tedavisindeki kullanımıyla öne çıksa da farklı alanlarda da kullanımı yaygındır. Cilt ve saç problemleri de bu alanlardan biridir. İşte hücre yenileme özelliğiyle gençleştiren kantaron yağının cilt ve saç bakımında kullanımı...

KANTARON YAĞI İLE CİLT BAKIMI

  • Kantaron yağı hücre yenileme özelliğiyle kırışıklıkların azalmasını sağlar. Cildin nem dengesini koruyarak canlı bir görünüm verir. Cilt tonunun eşitlenmesine yardımcı olur. Gece yatmadan önce temiz cildinize kantaron yağını masaj yaparak uygulayabilirsiniz. Eğer uygulamayı gün içinde yapacak olursanız güneşe çıkmamaya özen göstermelisiniz. Eğer güneşe çıkarsanız yağın içindeki maddeler güneş ışığıyla tepkimeye girerek cilt lekelerinin oluşmasına neden olabilir.

  • Kantaron yağı ciltteki yara ve yanık izlerinin geçmesini sağlar, güneş lekelerini yok eder. Eğer bu tür problemler yaşıyorsanız o bölgelere birkaç damla kantaron yağı sürerek masaj yapabilirsiniz.

  • Kantaron yağı bir yandan antiseptik özelliğiyle sivilce oluşumunu engellerken diğer yandan da sivilce lekelerini yok eder. Kantaron yağını sivilceli bölgelere sabah ve akşam olmak üzere iki defa uygulayabilirsiniz. Bu süreçte güneş ışığına çıkmamalısınız. Yarım saat bekleyen yağı ılık suyla cildinizden arındırabilirsiniz.

    • Kantaron yağını cildinize uygulamadan önce alerjik etkenlere karşı bileğinizin iç kısmında deneyebilirsiniz.

    KANTARON YAĞI İLE SAÇ BAKIMI

    • Kantaron yağı içerisindeki vitamin ve mineraller sayesinde saçı besler. Saç kırılmalarını ve dökülmelerini önler. Saçın sağlıklı bir şekilde uzamasını sağlar. Saç kuruluğunu önler, saça canlı ve parlak bir görünüm verir.

    • Saç derisindeki problemlerin giderilmesini sağlar. Kepek oluşumunu engeller. Saç egzamasına iyi gelir. Kaşıntıyı önler. Kantaron yağını banyodan bir saat önce tüm saçınıza sürebilirsiniz. Daha sonra saçınızı şampuanla yıkamalısınız.

    Kantaron yağını saça direkt uygulayabileceğiniz gibi başka malzemelerle zenginleştirerek de uygulayabilirsiniz.

    KANTARON İLE SAÇ MASKELERİ

    • Birer tatlı kaşığı kuru ısırgan yaprağı, kuru sarı kantaron, kuru sarı papatya ve kırk kilit otunu karıştırın. Üzerine kaynar su dökün ve 10 dakika demlenmeye bırakın. Elde ettiğiniz karışımı süzerek banyodan sonra saç diplerinize uygulayın. 1 saatin ardından bol suyla durulayın.

    • Bir yemek kaşığı kantaron yağıyla birkaç damla elma sirkesini karıştırın. Bu karışımı saç diplerinize masaj yaparak uygulayın. 1 saatin ardından saçlarınızı şampuanla durulayın. Bu maske saç dökülmelerini ve kepek oluşumunu engelleyecektir.

    • Birer yemek kaşığı kantaron yağı ve zeytinyağını karıştırarak saçlarınıza uygulayın. Bu karışım saçlarınıza parlaklık ve yumuşaklık verecektir.
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