Bu yağın cilt ve saç bakımında yarattığı mucizeye inanamayacaksınız! Saçınıza sürün ve...

Kantaron yağı vücuda ve cilde sağladığı faydalarla, özellikle de son dönemlerde ün kazanmış durumda. Daha çok yanık ve yara tedavisindeki kullanımıyla öne çıksa da farklı alanlarda da kullanımı yaygındır. Cilt ve saç problemleri de bu alanlardan biridir. İşte hücre yenileme özelliğiyle gençleştiren kantaron yağının cilt ve saç bakımında kullanımı...
Kantaron yağı hücre yenileme özelliğiyle kırışıklıkların azalmasını sağlar. Cildin nem dengesini koruyarak canlı bir görünüm verir. Cilt tonunun eşitlenmesine yardımcı olur. Gece yatmadan önce temiz cildinize kantaron yağını masaj yaparak uygulayabilirsiniz. Eğer uygulamayı gün içinde yapacak olursanız güneşe çıkmamaya özen göstermelisiniz. Eğer güneşe çıkarsanız yağın içindeki maddeler güneş ışığıyla tepkimeye girerek cilt lekelerinin oluşmasına neden olabilir.
Kantaron yağı ciltteki yara ve yanık izlerinin geçmesini sağlar, güneş lekelerini yok eder. Eğer bu tür problemler yaşıyorsanız o bölgelere birkaç damla kantaron yağı sürerek masaj yapabilirsiniz.
Kantaron yağını cildinize uygulamadan önce alerjik etkenlere karşı bileğinizin iç kısmında deneyebilirsiniz.
Kantaron yağı içerisindeki vitamin ve mineraller sayesinde saçı besler. Saç kırılmalarını ve dökülmelerini önler. Saçın sağlıklı bir şekilde uzamasını sağlar. Saç kuruluğunu önler, saça canlı ve parlak bir görünüm verir.
Kantaron yağını saça direkt uygulayabileceğiniz gibi başka malzemelerle zenginleştirerek de uygulayabilirsiniz.
Birer tatlı kaşığı kuru ısırgan yaprağı, kuru sarı kantaron, kuru sarı papatya ve kırk kilit otunu karıştırın. Üzerine kaynar su dökün ve 10 dakika demlenmeye bırakın. Elde ettiğiniz karışımı süzerek banyodan sonra saç diplerinize uygulayın. 1 saatin ardından bol suyla durulayın.
Bir yemek kaşığı kantaron yağıyla birkaç damla elma sirkesini karıştırın. Bu karışımı saç diplerinize masaj yaparak uygulayın. 1 saatin ardından saçlarınızı şampuanla durulayın. Bu maske saç dökülmelerini ve kepek oluşumunu engelleyecektir.
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