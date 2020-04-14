Kapadokya sirkesi koronavirüsle birlikte ününe ün kattı

Yöredeki bağlarda yetiştirilen üzüm, önce preslenip şıra haline getiriliyor. Elde edilen şıra, sonbaharda içinde gürgen ağacından üretilen sirke bakterilerini barındıran talaşların bulunduğu kayadan oyma mahzenlere konuluyor, fermantasyonun ardından da depo tanklarına alınıyor.

Haftalarca süren aşamanın ardından tamamen geleneksel yöntemlerle elde edilen sirke şişelenip paketleniyor.

Doğallıktan taviz vermemek adına içinde hiçbir kimyasal katkı maddesi bulunmayan sirke, lezzet ve aroma yönünden zenginliği dolayısıyla tercih ediliyor.

3 AYDA 500 BİN LİTRE SİRKE PİYASAYA SUNULDU

Bölgede geleneksel yöntemlerle sirke üretimi yapılan tesisin sahibi Mehmet Armağan, AA muhabirine, doğal dezenfektan olarak da kullanılabilen sirkeye koronavirüs salgınının ardından yoğun talep olduğunu ve siparişlere yetişmek için çaba harcadıklarını belirtti.

Önceki yıllarda soğuk havaların etkisini gösterdiği yılın ilk çeyreğinde üretim yapmadıklarını ancak koronavirüsün ortaya çıkmasıyla bu yılın ilk üç ayında yaklaşık 500 bin litre sirkeyi piyasaya sunduklarını dile getiren Armağan, ürünleri yurt içinin yanı sıra ABD, İngiltere, Finlandiya ve Suudi Arabistan'a da gönderdiklerini söyledi.