HABER

Kapadokya'da yeni "altın yıl" heyecanı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.10.2018 11:16 | Son Güncelleme

Turist yoğunluğu açısından "altın yıl" geçiren Kapadokya'da, Japonya ve Rusya'da 2019'un "Türkiye Turizm Yılı" ilan edilmesi dolayısıyla sayının daha da artması bekleniyor - KAPTİD Başkanı Yakup Dinler: - "2018'in başlarında beklenen turist sayısının şu an çok üzerindeyiz. Türk turizmciler olarak bu kadar artış beklemiyorduk. Turist sayısı anlamında güzel bir yıl oldu. Gelecek yıl bu sayının artacağını biliyoruz, 2019'un yeni bir altın yıl olacağını düşünüyorum" - Bölgedeki turistik otel işletmecilerinden Kemal Cingil: - "Otelimizde yatak kapasitesini artırmak amacıyla yeni düzenlemeler yapıyoruz"

NEVŞEHİR (AA) - BEHÇET ALKAN - Turizmde "altın yıl" geçiren Kapadokya bölgesinde, Japonya ve Rusya'da 2019 yılının "Türkiye Turizm Yılı" ilan edilmesi dolayısıyla turist yoğunluğunun gelecek yıl da artarak devam etmesi bekleniyor.

Yılın dokuz aylık döneminde 2 milyon 279 bin 460 turistin ziyaret ettiği bölgede, ziyaretçi sayısının yıl sonuna kadar 3 milyonu aşarak rekor kırmasını bekleyen sektör temsilcileri, 2019'un daha da hareketli geçeceğine inanıyor.

Çin'de 2018 yılının "Türkiye Turizm Yılı" ilan edilmesinin ardından Uzakdoğulu konukları en iyi şekilde ağırlayabilmek için çaba harcayan tesis ve işletmeler, şimdi de 2019 yılını "Türkiye Turizm Yılı" ilan eden Rusya ve Japonya'dan gelecek turistler için hazırlıklara başladı.

Peribacaları, yer altı kentleri ve kayadan oyma tarihi manastırlarıyla masalsı görünüme sahip bölgedeki tesisler, 2019'da geçen yıllara kıyasla sayıca çok daha fazla Rus ve Uzakdoğulu turisti konuk etmeyi ve yeni bir "altın yıl" yaşamayı hedefliyor.

Kapadokya Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği (KAPTİD) Başkanı Yakup Dinler, Rusya ve Japonya tarafından alınan kararın turizmciler açısından heyecan verici olduğunu belirtti.

Japon turistlerde, 2011 yılında Suriye'de savaşın başlamasıyla ciddi düşüş yaşandığını aktaran Dinler, bu yıl ise yeniden toparlanma sürecine girildiğini söyledi.

Japonların Kapadokya'ya özel ilgilerinin olduğunu, Türkiye'yi tercih edecek Japon turistlerin tamamına yakınının Kapadokya'yı da görmek isteyeceklerini ifade eden Dinler, "Japonlar güvenli ülkeye seyahat etmek istiyor ve Türkiye çok güvenli bir ülke. Türkiye'ye gelen Japon turistlerin yüzde 99'u Kapadokya'ya geliyor. Türkiye'ye gelip Kapadokya'yı gezmeyen Japon turist olmayacaktır." diye konuştu.

Rus turist sayısında da artış beklentisini dile getiren Dinler, "Rus turistlerde de artış olacaktır ama rubledeki değer kaybıyla ilgili sıkıntıları var, o durum çözülürse 7-8 milyon Rus turist ülkemize gelecektir." dedi.

- "2019 turizmde yeni bir altın yıl olacak"

Dinler, turizm sektöründe bu yıl yakalanan ivmenin devam etmesiyle gelecek yılın turizm açısından çok daha verimli olacağına inandığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Rusya ve Japonya'da, 2019'un 'Türkiye Yılı' ilan edilmesi turizm açısından mutluluk verici. Japonya 2011 yılındaki Suriye savaşının başladığı döneme kadar Kapadokya'yı en çok besleyen pazar konumundaydı. Alınan kararla geçmişte olduğu gibi Japonların tercih ettiği bölge olabileceğimizi düşünüyorum. Rusya ise Türkiye'ye en çok turist gönderen ülke ama Antalya ile Nevşehir arasındaki uçak bağlantısının olmaması nedeniyle gerekli turist sayısını burada yakalayamıyoruz. Umuyoruz ki yeni sezonda Kapadokya, Rusya'da daha iyi tanıtılır ve ulaşım ağı da daha iyi hale getirilirse çok sayıda Rus turisti bölgemizde de ağırlamaya başlarız. 2018'in başlarında beklenen turist sayısının şu an çok üzerindeyiz. Türk turizmciler olarak bu kadar artış beklemiyorduk. Turist sayısı anlamında güzel bir yıl oldu. Gelecek yıl bu sayının artacağını biliyoruz, 2019'un yeni bir altın yıl olacağını düşünüyorum."

- 29 bin yatak kapasitesi

Bölgedeki turistik otel işletmecilerinden Kemal Cingil, gelecek yıl turist yoğunluğu yaşanmasını beklediklerini, bu nedenle konaklama tesislerinde ihtiyaca cevap verecek nitelikte düzenlemeler yapıldığını anlattı. Cingil, "Bölgemizde, 490 nitelikli konaklama tesisinde yaklaşık 29 bin yatak kapasitesi bulunuyor. Tesislerde, ilerisi için düzenleme yapılıyor. Biz de otelimizde yatak kapasitesini artırmak amacıyla yeni düzenlemeler yapıyoruz. Yeni oteller yapılırken, kalite de artıyor." şeklinde konuştu.

Bölgede yabancı turistlere yönelik faaliyet sürdüren bir seyahat acentesinin sahibi Coşkun Kırtıl da gelecek yıl turizm sezonunda bölgeye gelen Rus ve Japon turist sayısında önemli artış beklediklerini söyledi.

Kırtıl, bölgenin doğal ve kültürel zenginliklerinin yanı sıra sıcak hava balon turu, ATV, motor, deve ve atlı tur hizmetleriyle aktivite açısından da zengin olduğuna işaret etti.

PARTNERİşte şöhreti tatmadan önceki Marilyn Monroeİşte şöhreti tatmadan önceki Marilyn Monroe
Batman'da çevre dostu güneş paneli tarlalarıBatman'da çevre dostu güneş paneli tarlaları
Bulgaristan-Türkiye arasında deniz seferi başlayacakBulgaristan-Türkiye arasında deniz seferi başlayacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
2019 Türkiye Turizm Yılı Kapadokya Kemal Cingil Nevşehir Yabancı turist Yakup Dinler KAPTİD Başkanı

En Çok Okunan Haberler

Nagihan Karadere'den yıllar sonra gelen Survivor itirafı!

Nagihan Karadere'den yıllar sonra gelen Survivor itirafı!

Bakan Soylu duyurdu! Gözaltına alındılar

Bakan Soylu duyurdu! Gözaltına alındılar

Arda Turan-Berkay olayında flaş gelişme! Emniyet amiri görevden alınmış

Arda Turan-Berkay olayında flaş gelişme! Emniyet amiri görevden alınmış

O Ses Türkiye'de Ferat Üngür 'Zülfü Kaküllerin Amber Misali' ile jüriyi büyüledi!

O Ses Türkiye'de Ferat Üngür 'Zülfü Kaküllerin Amber Misali' ile jüriyi büyüledi!

Annesi 'Murat' diye seslenince yıllardır sakladıkları sır ortaya çıktı

Annesi 'Murat' diye seslenince yıllardır sakladıkları sır ortaya çıktı

Ahmet Hakan'dan Sakaryaspor-Amedspor maçındaki görüntüye sert tepki

Ahmet Hakan'dan Sakaryaspor-Amedspor maçındaki görüntüye sert tepki

İlginizi Çekebilir

AK Partili Belediye Başkanı'nın oğlunu aracında başından vurdular!

AK Partili Belediye Başkanı'nın oğlunu aracında başından vurdular!

Tayini çıkan imam deliye döndü! Balyozla caminin lojmanını yıktı

Tayini çıkan imam deliye döndü! Balyozla caminin lojmanını yıktı

İzmir'de göçmenleri taşıyan kamyon devrildi: 22 ölü! Şoförün ilk ifadesi

İzmir'de göçmenleri taşıyan kamyon devrildi: 22 ölü! Şoförün ilk ifadesi

Canlı yayında ortaya çıkan gerçek şoke etti! 1 kadın, 3 erkek...

Canlı yayında ortaya çıkan gerçek şoke etti! 1 kadın, 3 erkek...

MHP'nin af teklifi ve emeklilikte yaşa takılanların durumu TBMM'de

MHP'nin af teklifi ve emeklilikte yaşa takılanların durumu TBMM'de

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cübbeli Ahmet'ten ABD Başkanı Donald Trump için çok konuşulacak sözler: Trump Allah'ın tokadı!

Cübbeli Ahmet'ten ABD Başkanı Donald Trump için çok konuşulacak sözler: Trump Allah'ın tokadı!

5 aydır başındaki bidonla dolaşan köpek kurtarıldı

5 aydır başındaki bidonla dolaşan köpek kurtarıldı

Ahmet Şık ve Nedim Şener Twitter'da fena kapıştı

Ahmet Şık ve Nedim Şener Twitter'da fena kapıştı

Konya'da çiftlik sahibi ve Afgan çalışanı, tabancayla öldürülmüş bulundu

Konya'da çiftlik sahibi ve Afgan çalışanı, tabancayla öldürülmüş bulundu

Günlük burç yorumları: 15 Ekim Pazartesi İrem Su'dan günlük burç yorumları

Günlük burç yorumları: 15 Ekim Pazartesi İrem Su'dan günlük burç yorumları

Polise 'evimi arama' rüşveti

Polise 'evimi arama' rüşveti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.