NEVŞEHİR (AA) - BEHÇET ALKAN - Turizmde "altın yıl" geçiren Kapadokya bölgesinde, Japonya ve Rusya'da 2019 yılının "Türkiye Turizm Yılı" ilan edilmesi dolayısıyla turist yoğunluğunun gelecek yıl da artarak devam etmesi bekleniyor.

Yılın dokuz aylık döneminde 2 milyon 279 bin 460 turistin ziyaret ettiği bölgede, ziyaretçi sayısının yıl sonuna kadar 3 milyonu aşarak rekor kırmasını bekleyen sektör temsilcileri, 2019'un daha da hareketli geçeceğine inanıyor.

Çin'de 2018 yılının "Türkiye Turizm Yılı" ilan edilmesinin ardından Uzakdoğulu konukları en iyi şekilde ağırlayabilmek için çaba harcayan tesis ve işletmeler, şimdi de 2019 yılını "Türkiye Turizm Yılı" ilan eden Rusya ve Japonya'dan gelecek turistler için hazırlıklara başladı.

Peribacaları, yer altı kentleri ve kayadan oyma tarihi manastırlarıyla masalsı görünüme sahip bölgedeki tesisler, 2019'da geçen yıllara kıyasla sayıca çok daha fazla Rus ve Uzakdoğulu turisti konuk etmeyi ve yeni bir "altın yıl" yaşamayı hedefliyor.

Kapadokya Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği (KAPTİD) Başkanı Yakup Dinler, Rusya ve Japonya tarafından alınan kararın turizmciler açısından heyecan verici olduğunu belirtti.