HABER

Kapalı yöntem akciğer kanseri ameliyatları "VATS lobektomi"

SAĞLIK HABERLERİ  | 24.08.2019 18:51 | Son Güncelleme

Video yardımlı torasik cerrahi (VATS) lobektomi yöntemi teknolojinin gelişmesiyle birlikte, göğüs cerrahisi ameliyatlarında, son yıllarda da akciğer kanseri ameliyatlarında uygun hastalarda tercih ediliyor.Medicana Samsun Hastanesi Göğüs Cerrahisi Bölümünden Prof.

Kapalı yöntem akciğer kanseri ameliyatları "VATS lobektomi"

Video yardımlı torasik cerrahi (VATS) lobektomi yöntemi teknolojinin gelişmesiyle birlikte, göğüs cerrahisi ameliyatlarında, son yıllarda da akciğer kanseri ameliyatlarında uygun hastalarda tercih ediliyor.
Medicana Samsun Hastanesi Göğüs Cerrahisi Bölümünden Prof. Dr. Burçin Çelik, kapalı yöntem akciğer kanseri ameliyatları konusunda bilgi verdi. Prof. Dr. Burçin Çelik, “VATS, göğüs cerrahisi ameliyatlarının video yardımı ile yapılmasıdır ve minimal invaziv girişimdir. Yıllar boyunca açık cerrahi girişimlerle yapılan göğüs cerrahisi ameliyatları günümüzde teknolojinin de gelişmesiyle artık kapalı yöntemlerle de gerçekleştirilmektedir. VATS göğüs cerrahisi ameliyatlarında yıllardır uygulanmakla birlikte son yıllarda akciğer kanseri ameliyatlarında uygun hastalarda tercih edilmektedir” dedi.

Akciğer kanserinin ülkemizdeki durumu
Prof. Dr. Burçin Çelik şu bilgileri verdi: “Akciğer kanseri tüm dünyada en sık görülen kanser türüdür. 2008 yılında dünya genelinde 1,6 milyon yeni akciğer kanseri tanısı konulmuş ve bu oran tüm kanserlerin yaklaşık yüzde 13’ünü oluşturmaktadır. Ülkemizde akciğer kanseri insidansını erkeklerde 74.2/100.000, kadınlarda 9.3/100.000 olarak bildirmişlerdir. Ayrıca Türkiye’de yıllık beklenen yeni olgu sayısı 30 bindir. Bunların yaklaşık yüzde 82’si küçük hücre dışı akciğer kanseri olup bunların da yüzde 27’si ameliyat edilebilir hastalardır. Erken evre akciğer kanserinin cerrahi tedavisinde VATS tercih edilebilir. VATS ile daha az travma ve ağrı, daha hızlı taburculuk ve daha iyi kozmetik sonuçlar elde edilmektedir.”

VATS lobektomi ameliyatının avantajları
VATS lobektomi ameliyatının avantajlarından bahseden Dr. Çelik, “Minimal invaziv torasik girişimler sayesinde morbidite ve mortalitede azalma, kısa hastane kalış süresi ve erken dönemde normal hayata dönüş olmasıyla büyük cerrahi girişimler içinde kullanılmaya başlanmıştır. Video yardımlı torasik cerrahi minimal invaziv bir girişim olup açık cerrahi girişimlerle cerrahi ilkeler aynıdır ancak cerrahi teknik farklıdır. Bu girişimle tanısı bilinmeyen akciğer lezyonlarının örneklenmesi yoluyla akciğer kanserinin tanısının elde edilmesini sağlayabilir ve erken evre akciğer kanserinin cerrahi tedavisinde tercih edilebilir” şeklinde konuştu.

Kapalı yöntem akciğer kanseri ameliyatları

Adrenalin tutkunları burası tam size göre! Adrenalin tutkunları burası tam size göre!
Vertigo hastaları ani hareketlerden kaçınmalıVertigo hastaları ani hareketlerden kaçınmalı
Kadina şiddet görüntüleri çocuklarda travmaya yol açıyorKadina şiddet görüntüleri çocuklarda travmaya yol açıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Rekor başvuru! İlk 5 günde 7 bin kişi

Rekor başvuru! İlk 5 günde 7 bin kişi

Sosyal medya ayağa kalkmıştı! Gözaltına alındı

Sosyal medya ayağa kalkmıştı! Gözaltına alındı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'da Artvin'de önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'da Artvin'de önemli açıklamalar

Ve bir dönem resmen sona eriyor! Quaresma...

Ve bir dönem resmen sona eriyor! Quaresma...

Diyarbakır'da zırhlı araç devrildi! 2 polis şehit...

Diyarbakır'da zırhlı araç devrildi! 2 polis şehit...

Hırsızlık anonsuna giden emniyet müdür yardımcısı bıçaklandı

Hırsızlık anonsuna giden emniyet müdür yardımcısı bıçaklandı

İlginizi Çekebilir

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

12 milyon kullanıcısı var! Bakan'dan flaş açıklama

12 milyon kullanıcısı var! Bakan'dan flaş açıklama

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Mucize meyve kudret narı neye iyi gelir?

Mucize meyve kudret narı neye iyi gelir?

Aloe veranın faydaları nelerdir, neye iyi gelir?

Aloe veranın faydaları nelerdir, neye iyi gelir?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mersin'de görülen yüksek neme ilişkin dikkat çeken uyarı!

O ilimiz için kritik uyarı: Dışarı çıkmayın

Bir ilk! ABD’de doktorlar bir hastanın genini düzenledi

Bir ilk! ABD’de doktorlar bir hastanın genini düzenledi

Bakan Koca'dan 12 milyonu aşkın kullanıcısı olan e-Nabız hakkında önemli açıklama

12 milyon kullanıcısı var! Bakan'dan flaş açıklama

Son dakika... Sağlık Bakanı duyurdu: Yoğun bakımlarda yeni dönem

Sağlık Bakanı duyurdu: Yoğun bakımlarda yeni dönem

Diyabet hastalarına 10 maddelik cinsel sağlık kılavuzu

İşte cinsel sağlığınızı koruyacak 10 tavsiye!

Tam 25 defa kalp krizi, 3 defa beyin kanaması, 2 defa da felç geçirdi

25 defa kalp krizi, 3 defa beyin kanaması, 2 defa felç geçirdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.