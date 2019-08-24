Video yardımlı torasik cerrahi (VATS) lobektomi yöntemi teknolojinin gelişmesiyle birlikte, göğüs cerrahisi ameliyatlarında, son yıllarda da akciğer kanseri ameliyatlarında uygun hastalarda tercih ediliyor.

Medicana Samsun Hastanesi Göğüs Cerrahisi Bölümünden Prof. Dr. Burçin Çelik, kapalı yöntem akciğer kanseri ameliyatları konusunda bilgi verdi. Prof. Dr. Burçin Çelik, “VATS, göğüs cerrahisi ameliyatlarının video yardımı ile yapılmasıdır ve minimal invaziv girişimdir. Yıllar boyunca açık cerrahi girişimlerle yapılan göğüs cerrahisi ameliyatları günümüzde teknolojinin de gelişmesiyle artık kapalı yöntemlerle de gerçekleştirilmektedir. VATS göğüs cerrahisi ameliyatlarında yıllardır uygulanmakla birlikte son yıllarda akciğer kanseri ameliyatlarında uygun hastalarda tercih edilmektedir” dedi.

Akciğer kanserinin ülkemizdeki durumu

Prof. Dr. Burçin Çelik şu bilgileri verdi: “Akciğer kanseri tüm dünyada en sık görülen kanser türüdür. 2008 yılında dünya genelinde 1,6 milyon yeni akciğer kanseri tanısı konulmuş ve bu oran tüm kanserlerin yaklaşık yüzde 13’ünü oluşturmaktadır. Ülkemizde akciğer kanseri insidansını erkeklerde 74.2/100.000, kadınlarda 9.3/100.000 olarak bildirmişlerdir. Ayrıca Türkiye’de yıllık beklenen yeni olgu sayısı 30 bindir. Bunların yaklaşık yüzde 82’si küçük hücre dışı akciğer kanseri olup bunların da yüzde 27’si ameliyat edilebilir hastalardır. Erken evre akciğer kanserinin cerrahi tedavisinde VATS tercih edilebilir. VATS ile daha az travma ve ağrı, daha hızlı taburculuk ve daha iyi kozmetik sonuçlar elde edilmektedir.”