Kapı deyip geçmeyin! İşte A'dan Z'ye kapı temizliği...

Evinizin şıklığını kapının tasarımı ve rengi ile rahatlıkla taçlandırabilirsiniz. Ancak gelgelelim, kapı temizliği yaparken belli unsurlara dikkat etmezseniz, kapılarınızın ömrü bir hayli azalır. İlk günkü şık görünümünü yitirmesi de bir diğer üzücü nokta. Bu durumları engellemek için doğru düzgün bir şekilde kapı temizliği yapmak son derece önemli. İşte A'dan Z'ye kapı temizliği...

AHŞAP KAPILAR NASIL TEMİZLENİR?

Ahşap kapılar, kapı çeşitleri arasında en fazla toz tutan ve kirlenen kapı çeşidi.

Ahşap kapıların günlük temizliğinde sadece nemli bir bez ile kapının yüzeyinde biriken tozları silebilirsiniz.

Detaylı bir temizlik esnasında ya da kapının üzerinde leke oluştuğunda ise yapacağınız ilk adım, kapıyı yine nemli bir bez aracılığıyla silmek olmalı.

Kapının tozunu aldıktan sonra içine beyaz sabun rendelenmiş bir kap su hazırlayın. Kapıyı sabunlu su ile silin.

Eğer kapının yüzeyinde zorlu lekeler varsa, suyun içine bulaşık deterjanı ekleyebilir ve lekeleri nazikçe ovalayarak silebilirsiniz.

Temizlik işlemi bittikten sonra kapıyı önce duru su ile silin, ardından kuru bez bile kurulamayı unutmayın!

BEYAZ KAPILAR NASIL TEMİZLENİR?

Beyaz kapıların üzerinde oluşan lekeleri temizlemek ya da leke oluşumunu önlemek için arap sabunundan yardım alabilirsiniz.

Bir kova suyun içine 2 ölçek arap sabunu ekleyip karıştırın ve kapınızı silin.

Zorlu lekeleri gidermek için karışımın içine bulaşık deterjanı da ekleyebilirsiniz.

Temizlik işlemi bittikten sonra kapıyı duru su ile silin ve ardından kurulayın.

ÇELİK KAPILAR NASIL TEMİZLENİR?