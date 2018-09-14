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Kaplumbağa Beetle üretimden kalkıyor

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 14.09.2018 16:43 | Son Güncelleme

Alman otomobil üreticisi Volkswagen, Türkiye'de halk arasında 'kaplumbağa ' olarak da bilinen Beetle model binek otomobillerinin üretimini gelecek yıl durduracak.

Kaplumbağa Beetle üretimden kalkıyor

Volkswagen'in ABD temsilciliğinden yapılan açıklamada, halen 3. nesil modelleri piyasada Beetle otomobilin üretiminin gelecek yıl temmuz ayında sonlandırılacağı açıklandı. Açıklamada, aracın yakın gelecekte yeniden piyasaya sürülmesinin planlanmadığı da belirtildi.
Tosbağa Bettle üretimden kalkıyor

İlk kez Nazi dönemi Almanya'sında 1938'de piyasaya sürülen Beetle, 20. yüzyılın ikinci yarısında dünya çapında üne kavuşmuştu. Şirket 1998'de "New Beetle" adıyla modelin yeni versiyonunu piyasaya sürmüş, 2012'den itibaren ise 3. nesil modelleri üretilmeye başlanmıştı.
Bettle tarihi

Alman otomobil üreticisi Volkswagen'in 1938-2003 'e kadar ürettiği ekonomik otomobil modeli Beetle. 21,5 milyondan fazla satarak dünyanın en çok satan otomobili olan araçtır Üretildiği 1938 yılında fiyatı 990 RM (Eski Alman para birimi) olup,aracın ana hatlarının tasarımı Hitler'in isteği üzerine Ferdinand Porsche tarafından yapılmıştır.

1131-1584 CC Lik 4 zamanlı otto motoru 18Kw 40 beygirlik güç üretmektedir. 1974 yılına kadar Almanya'da üretilmiş daha sonra üretim Meksika ve Brezilyada 2003 yılının sonuna kadar devam etmiştir. Ağırlığı 730-900 Kg'dır. Direksiyonun ortasındaki resimde su kenarında bir kale ve köpek figürleri yer alır. Bu resimdeki su, arabanın su gibi aktığını, kale, arabanın sağlamlığını, köpek ise aracın sahibine bir köpek kadar sadık olduğunu temsil eder. Ayrıca ateş böceği Herbie adıyla bir film serisine (1969-2003) konu olmuştur (6 adet film 1 adet TV filmi). Türkiye'de halk ağzıyla "vosvos" veya "kaplumbağa" olarak da tanınıyordu.

Kaynak: Teknolojioku

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Beetle Volkswagen

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