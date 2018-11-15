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Kar bir anda bastırdı, her yeri beyaza bürüdü! Turist akınına uğruyor

YAŞAM HABERLERİ  | 15.11.2018 17:36 | Son Güncelleme

Trabzon'un Çaykara ilçesindeki dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl'e mevsimin ilk karı yağdı. Beyaza bürünen Uzungöl'de muhteşem manzara ortaya çıktı.

Trabzon'un Çaykara ilçesine 20 kilometre uzaklıkta, denizden 1250 metre yükseklikte yer alan, doğal güzellikleriyle Doğu Karadeniz Bölgesi'nin doğa harikası turizm merkezi Uzungöl, yağan karla ayrı bir güzelliğe büründü.

Uzungöl'den kar manzaraları

Her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği beyaz örtüyle kaplı Uzungöl’de kimi göl manzarası ile birlikte bol bol fotoğraf çektirirken, kimi ise kar yağışı altında yürüyüş yapmanın keyfini yaşadı.
Kar kalınlığının 15 santimetreyi bulduğu Uzungöl, son 15 yılın en verimli turizm sezonunu yaşarken, özellikle Arap turistlerin Uzungöl'e yoğun ilgi gösteriyor.
Yaz sezonunda turistik tesislerin doluluk oranının yüzde 100'lere ulaştığı Uzungöl'de kış aylarında ise bu oran yüzde 20'lere geriliyor.
Adana’dan gelerek Uzungöl’ü gezen Veli Oruç, Uzungöl’ün yeşilliği kadar beyazının da güzel olduğunu belirterek, “Yaz aylarında da Uzungöl’e gelmiştim ama birde kışın gelmek istiyordum. Gelirken keşke kar yağsa diye düşünüyordum.
Şansıma kar yağdı. Çok güzel oldu. Yazın yeşilliği kadar kışın beyazı da güzel. Gölde biraz sis var manzarayı biraz kapatıyor ama yine de manzarası güzel. Gelmeye ve görmeye değer” dedi.
Kar yağışını rastladıklarını için çok mutlu olduklarını dile getiren Aydın Çil ise “Uzungöl’ün en güzel dönemlerinden biri kış dönemi. Kar yağışına rastladık çok güzel oldu.
Geldiğimiz kar yoktu yağmur vardı. Sonra kar yağışı başladı bu sene ilk kez kar görüyoruz. Çok mutlu olduk. Güzel bir manzara var. Her yer bembeyaz oldu” ifadelerini kullandı.
İşte Uzungöl'de yağan karla ortaya çıkan muhteşem manzaralar.
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Anahtar Kelimeler:
Trabzon uzungöl kar kar yağışı

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
chp ve hdp nin olmadığı her yer güzel
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