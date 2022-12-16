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  4. Kar kalınlığı 4 metreyi aştı! Görüntüler Hakkari'den

Kar kalınlığı 4 metreyi aştı! Görüntüler Hakkari'den

16.12.2022 18:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yurt genelinde yağışlı ve soğuk havanın etkisini gösterdiği şu günlerde, bazı şehirlerden kar haberleri de gelmeye devam ediyor. Son olarak Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle, ilçenin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 4 metreyi geçti. Ekiplerin yoğun çalışması sonucunda açılan yollarda oluşan kar kütleleri vatandaşları şaşkına çevirdi.

Kar kalınlığı 4 metreyi aştı! Görüntüler Hakkari'den

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle yollarda oluşan ve 4 metreyi aşan kar tünelleri görenleri şaşırttı.

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KAR KALINLIĞI KEPÇE BOYUNU AŞTI

İlçe merkezine 50 kilometre uzaklıktaki İkiyaka ve Göllerbaşı yolunda yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle kar kalınlığı kepçe boyunu geçti.

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Yolun kapalı olması üzerine İl Özel İdaresine bağlı Yüksekova Şantiyesi ekipleri çalışma başlattı.

ÇIĞ TEHLİKESİ BULUNUYOR

4 metreyi geçen kar kalınlığında zorlukla ilerleyen ekipler, çığ tehlikesine rağmen çalışmalarını sürdürdü.

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Yüksek kesimlerde yaşayan vatandaşların mağdur olmaması için gece gündüz yoğun bir çalışma yürüten ekiplerin açtığı yollar ise tünelleri andırdı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Yüksekova kar

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