Kar yağışına hazırlıksız yakalandılar! Yarın sabaha dikkat

İstanbullular yılın ilk karını karşılamanın sevincinin yaşarken özellikle Doğu Anadolu'da ortaya çıkan manzaralar kışın etkilerini gözler önüne serdi. Kar yağışı ve tipi özellikle Erzurum, Erzincan ve Kars'ta ulaşımı önemli ölçüde etkiledi. 660 köy ve mahalle yolu ulaşıma kapanırken, yolda kalan zincirsiz araçlar trafik polisler tarafından itilerek kurtarılmaya çalışıldı. Meteorolojinin sitesinde yapılan uyarılara göre ise bu akşam saatlerinden itibaren yurdun geri kalan kısımları da kar yağışının etkisi altına girecek. 3 gün boyunca devam etmesi beklenen kar yağışına karşı uyarılarda bulunan meteoroloji uzmanları, vatandaşları hazırlıklı olmaları konusunda uyardı. İşte Türkiye'den objektiflere yansıyan kar manzaraları...

Türkiye'de kar etkili oluyor

ANKARA Ankara'da gece yarısı başlayan hafif kar yağışı, sabah saatlerinde etkisini artırdı. Yer yer lapa lapa yağan kar ile birlikte yüksek kesimler beyaz örtüyle kaplandı. Kentin merkez noktalarında bazı alanlarda binaların çatıları ve araçların üzeri de beyaza büründü.

Kar yağışı nedeniyle ulaşım yavaşlarken, ekipler, trafiğin yoğun olduğu noktalarda sürücüleri yönlendirerek ulaşımı rahatlatmaya çalıştı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, kar yağışının gün boyu aralıklarla süreceği duyuruldu.

İSTANBUL Beylikdüzü ve çevresinde 1 saati aşkın süre boyunca etkisini gösteren kar yağışı etkisini kaybederken, en çok çocukları sevindirdi.

Sabah saatlerinde kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Yağış sırasında trafikte de zaman zaman aksaklıklar yaşandı. Üst geçitler karla kaplanırken vatandaşlar yürümekte güçlük çekti.

Bazı çocuklar ise kar yağışının keyfini çıkardı. Sokak hayvanları ise köprü altlarına saklanarak kardan korundu.

Aniden başlayan kar yağışı yaklaşık 1 saat boyunca etkili oldu. Yağış sonrası kartpostallık görüntüler oluştu.

ERZURUM İstanbul ve Ankara dışındaki illerde de kar etkisini hissettiriyor. Doğu Anadolu Bölgesi'nde, dün akşam başlayan yoğun kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi.

Erzurum'da, dün akşam saatlerinde başlayıp gece etkisini artıran ve özellikle yüksek kesimlerde aralıklarla süren kar yağışı nedeniyle kent beyaza büründü.

ERZİNCAN Erzincan'da etkili olan kar yağışı ve tipi dolayısıyla 73 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, olumsuz hava koşulları yüzünden kent merkezinde 2, ilçelerden de Çayırlı'da 3, Otlukbeli'de 5, Refahiye'de 50, Tercan'da 10 ve Üzümlü'de 3 olmak üzere toplam 73 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor. İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Bölge Trafik Şube Müdürü de trafik ekipleri ile kara yolunda mahsur kalan araçları iterek ulaşımın aksamaması için gayret gösterdi.

Bu yolların açılması için ekiplerin çalıştığı kentte kar nedeniyle Erzincan-Sivas kara yolunun Sakaltutan Geçidi'ndeki Tüneller mevkisi ile Erzincan-Gümüşhane kara yolu Ahmediye Geçidi'nde de ulaşımda güçlük yaşanıyor. Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle görüş mesafesinin 5 metreye kadar düştüğü söz konusu kara yollarında hazırlıksız yakalanan bazı çekiciler yolda ters dönerek yolun Erzincan-Sivas yönünün bir süre ulaşıma kapanmasına neden oldu.

Karayolları ve İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri, yolda kalan araçların yoldan çekilmesi ya da ilerlemelerinin sağlanması için yoğun çaba gösteriyor. İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Bölge Trafik Şube Müdürü İbrahim Ömercioğlu da trafik ekipleri ile kara yolunda mahsur kalan araçları iterek ulaşımın aksamaması için gayret gösterdi.

KARS Kars'ta gece başlayan kar yağışı nedeniyle kent merkezine bağlı bir, Sarıkamış ilçesine bağlı da 3 köyün yolu ulaşıma kapandı. Yollardaki sürücülerin zor anlar yaşamasına neden olan kar yağışı dolayısıyla Sarıkamış ilçesinde binalar ve araçların üzeri beyaz örtü ile kaplandı. Vatandaşlar kar temizleme çalışması yaptı.

İlçe sakinlerinden Ziyattin Yıldız, kar yağışı ile Sarıkamış'a bereket geldiğini belirterek, "Kar yağışı başladı, kış turizmi başladı. İnşallah hayırlara vesile olur. Bol bereketli bir kış sezonu temenni ediyorum." dedi.

Ekiplerin ilçede kapanan köy yolları açmak için başlattığı çalışmalar ise devam ediyor.

ARDAHAN Ardahan'da aralıklarla etkili olan kar yağışı yüksek kesimlerde tipiye dönüştü. Karayolları ekipleri, özellikle Ardahan-Şavşat, Ardahan-Posof ve Çıldır-Aktaş kara yollarını kullanan araçların zincirsiz geçişine izin vermiyor.

Kentin yüksek kesimleri ve söz konusu yollarda, yoğun tipinin görüş mesafesini düşürmesi nedeniyle ekipler karla mücadele çalışmalarını güçlükle sürdürüyor.

AĞRI Ağrı'da etkili olan kar yağışı nedeniyle Karayolları 123. Şube Şefliği görevlileri, Eleşkirt-Erzurum kara yolu ile Ağrı-Van kara yolu Tendürek Geçidi'nde kar temizleme çalışması yürütüyor.

Eleşkirt ilçesinde de etkili olan kar yağışı yüzünden Ağrı-Erzurum kara yolu Sarıcan Deresi ve Sac Dağı mevkisinde sürücüler ilerlemekte zorlanıyor.