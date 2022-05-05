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Kara delikleri duyun: NASA'dan iki yeni sonifikasyon geldi!

05.05.2022 18:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Herkesin merak ettiği kara deliklere ilişkin Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi'nden (NASA) yeni sonifikasyon paylaşımı geldi. NASA, Kara Delik Haftası kapsamında, ünlü kara deliklerin iki yeni sesini yayınladı.

Kara delikleri duyun: NASA'dan iki yeni sonifikasyon geldi!

NASA, Perseus (Kahraman) Galaksi Kümesi'nin merkezindeki kara delik ve Galaxy M87'nin merkezindeki kara deliği dinlememizi sağlayan yeni sonifikasyonlar yayınladı. Yani astronomik verileri sese çevirdi.

NASA, 2003'ten beri, Perseus (Kahraman) Galaksi Kümesi'nin merkezindeki kara deliğin sesle ilişkilendirildiğini söyledi. NASA'ya göre bunun nedeni, gökbilimcilerin kara delik tarafından gönderilen basınç dalgalarının kümenin sıcak gazında bir notaya çevrilebilecek dalgalanmalara neden olduğunu keşfetmelerinden kaynaklandı. Bu yeni sonifikasyon, yani, astronomik verilerin sese çevrilmesi bu yıl NASA'nın Kara Delik Haftası için yayınlandı.

İLK KEZ DUYULABİLİR HALE GETİRİLDİ

Bazı yönlerden, bu sonifikasyonun daha önce yapılanlardan farklı olduğunu kaydeden NASA'ya göre, gökbilimcilerin daha önce tanımladığı ses dalgaları ayıklandı ve ilk kez duyulabilir hale getirildi.

Ses dalgaları radyal yönlerde yani merkezden dışa doğru çıkarıldı. Sinyaller daha sonra insan işitme aralığına yeniden sentezlendi.

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BAŞKA BİR SONİFİKASYON DAHA

Perseus (Kahraman) Galaksi Kümesi'ne ek olarak, başka bir ünlü kara deliğin, yeni bir sonifikasyonu daha yayınlandı.

M87'deki kara deliğe ait bu yeni sonifikasyon, Event Horizon Teleskobu (EHT) verilerini içermiyor, bunun yerine onu kabaca aynı anda çok daha geniş ölçeklerde gözlemleyen diğer teleskoplardan gelen verilere bakıyor.

NASA-2

Bilim insanları tarafından onlarca yıldır incelenen Messier 87 veya M87'deki kara deliğin sonifikasyonu, her dalga boyunun farklı bir sesli ton aralığına eşlendiği üç katmanlı görüntüyü soldan sağa tarıyor. Görüntünün en parlak kısmı, sonifikasyonun en gürültülü kısmına karşılık geliyor.


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