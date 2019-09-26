Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Kurtköy-Pendik Tersane kavşakları bağlantı yolunda yapım çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu nedenle ulaşım TEM bağlantı tüneli doğu tüpünden gidiş-geliş olarak devam ediyor.

Ankara Çevre Otoyolu'nun Sincan-Elvankent kavşakları 0-2. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle Ankara-İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşıma diğer istikametten iki yönlü izin veriliyor.

Anadolu Otoyolu'nun Kahramankazan-Ankara kavşakları 0-2. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul-Ankara istikameti trafiğe kapatıldı. Ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

Tarsus-Gaziantep Otoyolu'nun Başpınar Viyadüğü ve Bahçe-Nurdağı kavşaklarında genleşme derzi çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrollü gerçekleştiriliyor.

Aydın-İzmir Otoyolu Belevi Viyadüğü'nün bir bölümü bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle 1 ay araç trafiğine kapatıldı. Bu kesimde ulaşım diğer bölümden çift yönlü sürdürülüyor.