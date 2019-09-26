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Kara yollarında durum

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.09.2019 08:21 | Son Güncelleme

Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Kurtköy-Pendik Tersane kavşakları bağlantı yolunda yapım çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu nedenle ulaşım TEM bağlantı tüneli doğu tüpünden gidiş-geliş olarak devam ediyor.

Ankara Çevre Otoyolu'nun Sincan-Elvankent kavşakları 0-2. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle Ankara-İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşıma diğer istikametten iki yönlü izin veriliyor.

Anadolu Otoyolu'nun Kahramankazan-Ankara kavşakları 0-2. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul-Ankara istikameti trafiğe kapatıldı. Ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

Tarsus-Gaziantep Otoyolu'nun Başpınar Viyadüğü ve Bahçe-Nurdağı kavşaklarında genleşme derzi çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrollü gerçekleştiriliyor.

Aydın-İzmir Otoyolu Belevi Viyadüğü'nün bir bölümü bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle 1 ay araç trafiğine kapatıldı. Bu kesimde ulaşım diğer bölümden çift yönlü sürdürülüyor.

Beyşehir-Isparta yolunun 32-44. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Nevşehir-Niğde yolunun 6-10 ve 12-14. kilometrelerinde üstyapı ve köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.

Bandırma ayrımı-Aksakal-Susurluk yolundaki kavşak çalışmaları nedeniyle yolun 17-19. kilometrelerinde trafik akışı kontrollü devam ediyor.

Elmalı-Finike yolunun 41-45. kilometrelerinde bölünmüş yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.

Tokat-Sivas yolunun 17-18. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Tokat istikameti trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım Sivas istikametinden iki yönlü sağlanıyor.

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