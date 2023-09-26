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Karabağ'da yakıt depolama alanında yaşanan patlamada acı bilanço artıyor: Ölü sayısı 125'e yükseldi

26.09.2023 20:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Azerbaycan'ın, Karabağ bölgesindeki Hankendi'de dün benzin depolama tesisinde meydana gelen büyük patlamada ve ardından çıkan yangında acı bilanço artıyor. Patlamada can kaybı 125’e yükselirken, çeşitli derecelerde yanıkları olan çok sayıda kişinin ise hastanelerde tedavisi sürüyor. Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığı da bölgedeki yangının Azerbaycanlı itfaiye ekiplerinin özverili çalışmaları sayesinde söndürüldüğünü duyurdu.

Azerbaycan'da Ermeni nüfusun ayrılmaya devam ettiği Karabağ bölgesine bağlı Hankendi şehrinde bir akaryakıt deposunda dün akşam saatlerinde patlama meydana geldi. Patlamanın nedeni henüz bilinmezken, yerel kaynaklara göre patlama, birçok kişinin yakıt almak için deponun önünde beklediği sırada meydana geldi.

Karabağ bölgesinde, Hankendi-Askeran yolu yakınlarında bir benzin depolama alanında çıkan yangının Azerbaycanlı itfaiyeciler tarafından söndürüldüğünü bildirdi.

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Ermenistan'ın resmi haber ajansı Armenpress'in Karabağ'daki Ermeni temsilcilerden aktardığı bilgilere göre, çeşitli derecelerde yanıkları olan 290 civarında yaralı da hastanelerde tedavi görüyor.

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığı, müdahale için bölgeye 15 itfaiye aracının gönderildiği kaydedildi. Açıklamada, Azerbaycanlı itfaiye ekiplerinin özverili çalışmaları sayesinde yangının söndürüldüğü aktarıldı.

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AZERBAYCAN TÜM İMKANLARINI SEFERBER ETTİ

Azerbaycan'ın bölgedeki halka yardım için tüm imkanlarını seferber ettiği bildirildi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yaşanan olaydan zarar gören bölgenin Ermeni ahalisine yardım için Azerbaycan'ın tüm imkanlarını seferber ettiğini, Ağdam, Sabirabad ve Saatlı hastanelerinin yaralıların kabulü ve tedavisi için personeliyle takviye edildiğini belirtti.

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Yanık tedavisi için gereken ilaçlar ve tıbbi malzemenin yanı sıra bölgeye yiyecek yardımı da yapıldığını aktaran Hacıyev, yardımların bugün ve ilerleyen günlerde de devam edeceğini vurguladı.

Hacıyev, Ermenistan'dan Karabağ bölgesine sağlık ekibini taşıyan helikopterin geçişine izin verildiğini ve Uluslararası Kızılhaç Komitesi yetkilileriyle Gorus-Gafan-Eyvazlı-Fuzuli-Şuşa-Hankendi yolunda tıbbi tahliyeler için ilave tedbirlerin alınması yönünde çalışma yürütüldüğünü ifade etti.

25 Eylül'de, Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinde, Hankendi-Askeran yolu yakınlarında bir benzin depolama alanında meydana gelen patlama ve sonrasında çıkan yangında çok sayıda kişinin öldüğü, 200'den fazla kişinin yaralandığı bildirilmişti.


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Anahtar Kelimeler:
Karabağ Azerbaycan

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