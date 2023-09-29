Karabağ'daki sözde rejimin komutanı Manukyan sınırda yakalandı! Azerbaycan o görüntüleri paylaştı

Azerbaycan, Karabağ'daki terörle mücadele operasyonunun ardından bölgede terör suçu işleyen sözde rejimin komutan ve yöneticilerini yakalamaya devam ediyor.

SINIR KAPISINDA YAKALANDI

Güvenlik Servisi’nin hazırladığı iddianameye göre, Manukyan’ın 10 Kasım 2020 tarihinde imzalanan üçlü bildiriye rağmen silahlı güçlerini Karabağ’dan çekmeyerek terör ve sabotaj eylemlerinde yer aldığı tespit edildi.



Manukyan'ın Laçın sınır kapısında Ermenistan'a geçmeye çalışırken yakalandığı aktarıldı.

TUTUKLANDI

Azerbaycan Devlet Güvenlik Servisinden yapılan açıklamada, Ermenistan vatandaşı ve Ermenistan ordusu mensubu Manukyan'ın Karabağ'da tutuklandığı belirtildi. Açıklamada, 10 Kasım 2020'de Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan arasında imzalanan üçlü bildirinin "Ermenistan ordusunun Azerbaycan topraklarından çekilmesi" hükmüne rağmen Manukyan'ın bölgede kalarak sözde "Karabağ Savunma Ordusu Komutanı Birinci Yardımcısı" olarak görev yaptığının belirlendiği kaydedildi.

Manukyan'ın ayrıca Azerbaycan'da kamu güvenliğini bozmak, halk arasında panik yaratmak, patlama ve yangınlar gibi terör eylemlerinin organizasyonunda yer aldığının tespit edildiği bildirildi.



"Organize bir grup tarafından tekrarlanan terörizm", "Ateşli silahların, bunların bileşenlerinin, mühimmatın, patlayıcıların ve cihazların yasa dışı edinimi, depolanması ve taşınması", "Yasayla öngörülmeyen silahlı gruplar ve birlikler oluşturmak" ve "Azerbaycan sınırını yasa dışı geçmek" suçlamalarıyla hakim karşısına çıkarılan Manukyan'ın tutuklandığı belirtildi.

VARDANYAN DA TUTUKLANMIŞTI

Karabağ’daki Ermeni rejimin eski "devlet bakanı” Ruben Vardanyan da 27 Eylül’de Karabağ’dan Ermenistan’a geçmek isterken sınır muhafızlarınca gözaltına alına alınmıştı. Bakü’ye getirilerek hakim karşısına çıkarılan Vardanyan, “terörü finanse etme”, “yasa dışı silahlı grupların oluşumunda ve faaliyetinde yer alma” ve “Azerbaycan sınırını yasa dışı yollarla geçme” suçlamaların tutuklanmıştı. (AA-İHA)



