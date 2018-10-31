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Karabük'te ev yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.10.2018 23:48 | Son Güncelleme

Safranbolu ilçesinde çıkan yangında 2 katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde çıkan yangında iki katlı ev kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Toprakcuma köyünde Hüseyin Aydın'a ait iki katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden Aydın ailesi, dışarı çıkarak itfaiye ekiplerinden yardım istedi.

Kısa sürede evi saran yangına, Safranbolu, Karabük ve Araç belediyeleri itfaiye ekipleri ile Orman İşletme'ye ait arazözlerle müdahale edildi.

Yaklaşık 2 saatlik çalışma sonucu söndürülen yangında, ahşap ev kullanılamaz hale geldi.

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Karabük yangın

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