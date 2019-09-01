HABER

Karabük'teki düğünde maganda kurşunuyla ölen kişi defnedildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.09.2019 19:07 | Son Güncelleme

Karabük'teki düğünde maganda kurşunuyla ölen kişi defnedildi

Karabük'ün Eflani ilçesinde düğünde maganda kurşunu isabet etmesi sonucu ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden kişinin cenazesi toprağa verildi.

Merkeze bağlı Çelebiler Mahallesi'nde dün katıldığı düğünde silahla rastgele ateş açılması sonucu hayatını kaybeden Yunus Yıldız'ın (47) cenazesi, yakınları tarafından Ankara Adli Tıp Kurumundan alınarak Eflani ilçesindeki Merkez Yukarı Camisine getirildi.

Burada düzenlenen cenaze törenine, Yıldız'ın yakınlarının yanı sıra Eflani Belediye Başkanı İbrahim Ertuğrul ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Yunus Yıldız'ın cenazesi, burada kılınan namazın ardından Çelebiler Mahallesi'ndeki aile mezarlığında defnedildi.

Merkeze bağlı Çelebiler Mahallesi'nde dün düğüne katılan Yunus Yıldız (47), silahlarla rastgele açılan ateş sonucu vücuduna isabet eden mermiyle ağır yaralanmış, yakınları tarafından Eflani Devlet Hastanesine götürülen Yıldız, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Olay yerine gelen polis ekipleri, görgü tanıklarının ifadelerinden yola çıkarak Göller köyünün muhtarı C.K'yi gözaltına almıştı.

Bölgede inceleme yapan polis ekipleri, çok sayıda boş kovan bulmuştu.

Hayatını kaybeden Yıldız'ın ve damadın, sosyal medya hesaplarından paylaştığı düğüne ait, davul ve zurna eşliğinde oynayanların yer aldığı görüntülerde, silah sesleri de duyuluyordu.

Bir ilçeyi dolandırdı, sırra kadem bastıBir ilçeyi dolandırdı, sırra kadem bastı
Kastamonuspor 1966 - Tuzlaspor: 0-2Kastamonuspor 1966 - Tuzlaspor: 0-2
GÜNCELLEME - 6. Uluslararası Altın Kemer Karakucak GüreşleriGÜNCELLEME - 6. Uluslararası Altın Kemer Karakucak Güreşleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
cenaze Eflani Karabük maganda kurşunu

En Çok Okunan Haberler

Kardeşini "ağabey" demediği ve lakap taktığı için öldürmüş

Kardeşini "ağabey" demediği ve lakap taktığı için öldürmüş

F.Bahçe'nin yeni transferi İstanbul'a geliyor

F.Bahçe'nin yeni transferi İstanbul'a geliyor

Dorian kasırgası 'ölümcül seviye' olan kategori 5'e yükseldi

Dorian kasırgası 'ölümcül seviye' olan kategori 5'e yükseldi

Kayseri'de iş makinesi eve daldı! Çok sayıda ölü var

Kayseri'de iş makinesi eve daldı! Çok sayıda ölü var

Yaşar İpek'in açıklaması sonrasında Seren Serengil'den kötü haber

Yaşar İpek'in açıklaması sonrasında Seren Serengil'den kötü haber

Sosyal medyadan duyurdu! İşte o an

Sosyal medyadan duyurdu! İşte o an

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Kardeşini "ağabey" demediği ve lakap taktığı için öldürmüş

Kardeşini "ağabey" demediği ve lakap taktığı için öldürmüş

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

'Bizden çıkarıyorlar bu zammı'

'Bizden çıkarıyorlar bu zammı'

Peş peşe şüpheli ölümler! Aynı yerde bir ceset daha bulundu

Peş peşe şüpheli ölümler! Aynı yerde bir ceset daha bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Türk gemisi, Bozcaada açığında su aldığını rapor etti

Türk gemisi, Bozcaada açığında su aldığını rapor etti

Bakanlık açıkladı! PKK'ya 'istihbarat' ve 'özel güç' darbesi

Bakanlık açıkladı! PKK'ya 'istihbarat' ve 'özel güç' darbesi

Antalya'da dağlık alanda mahsur kalan turist kurtarıldı

Dağlık alanda mahsur kalan turist kurtarıldı

Muğla'da 35 kaçak göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik yakaladı! Aralarında çocuklar da var

Dağa kaçırıldığı iddia edilen Mehmet Akar hakkında karar verildi

Dağa kaçırıldığı iddia edilmişti! Karar verildi

Akıncı İnsansız Hava Aracı’nın motoru ilk kez çalıştı

Sosyal medyadan duyurdu! İşte o an

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.