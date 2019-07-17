Karabük'ten Suriye'ye 27 ton un

"Maalesef kardeşi kardeşe kırdırarak normal coğrafyaları sorunlu hale getirdiler. Ülkemizde şu anda 3,5 milyonun üzerinde Suriyeli kardeşimiz yaşıyor. Oluşturulan kontrollü bölgelerde de 4 milyon insan var. Allah hiçbir ülkeye savaş göstermesin. Savaş ortamlarında özellikle çocuklar, kadınlar ve yaşlılar çok büyük sorunlar yaşamaktadır. Onların yaralarını sarabilmek adına ülkemizden yardımlar gidiyor. Hepimizin bir şeyler yapması gerekiyor. Bugün gönderdiğimiz bir tır un, onların sofrasına ekmek olarak ulaşacaktır."

"Gönül coğrafyası" Suriye ve Irak gibi bölgelerde dünyayı yönettiğini sanan bazı insanların sorun oluşturduğunu vurgulayan Gürel, şunları kaydetti:

Uğurlama töreninde konuşan Karabük Valisi Fuat Gürel, Türk milletininin hayırsever olduğunu belirterek, dünyanın neresinde olursa olsun zorda kalanlara yardım ettiğini söyledi.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı tarafından başlatılan "Suriye'ye Bir Tır Un" kampanyası kapsamında toplanan 27 ton unu taşıyan yardım tırı, törenle yola çıktı.

- "Yardım bekliyorlar"

İHH Marmara Bölge Koordinatörü Ruhi Ademoğlu da İHH olarak 81 ilde ve dünyanın 135 bölgesinde mazlumların, yetimlerin ve biçarelerin yanında olmaya gayret ettiklerini söyledi.

Yardım anlamında Türkiye'de devlet kurumlarının ve sivil toplum örgütlerinin çok güzel çalışmalar yaptığına işaret eden Ademoğlu, "Suriye de bunlardan biri. 15 günde bir Suriye'deyim. Kamplarda o kardeşlerimizle birlikte oluyorum. Şu an sadece kamplarda, çadırlarda bulunan insan sayısı bir milyonun üzerinde. Bu insanların gidecek başka yerleri yok. Mazlumiyet sadece kamplarda da değil. Şehir içinde uçakların vurduğu yıkık dökük binalarda bile insanlar yaşam savaşı veriyor. Bunların birçoğu yetim, mazlum, eşlerini, ailelerini kaybetmiş biçare kadınlar, yaşlılar... Gerçekten el uzatılmaya muhtaçlar." diye konuştu.

Bölgedeki insanların yardım beklediğini anlatan Ademoğlu, "İmkanlarımız dahilinde bunlara yardım etmeye çalışıyoruz. Mazlumun ve yetimin yanında olmakla mükellefiz. Bugün de Karabük'ten gönderilen ilk tırımız. İnşallah arkası da gelir." ifadelerini kullandı.

Uğurlama törenine, vakfın Karabük Şubesi temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

