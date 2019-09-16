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Karaburun'da ölen yavru Akdeniz foku kıyıya vurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.09.2019 16:05 | Son Güncelleme

Karaburun'da ölen yavru Akdeniz foku kıyıya vurdu

İZMİR (AA) - İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında 3 gündür görülen yavru Akdeniz fokunun cansız bedeninin kıyıya vurduğu bildirildi.

Karaburun Yerel Fok Komitesinden yapılan yazılı açıklamada, 3 gündür Yeniliman, İğdeleraltı, Kuyucak, İskele Kuyucak plajında görülen yavru Akdeniz fokunun ölüsünün bu sabah Kuyucak sahilinde karada bulunduğu belirtildi.

Fokun otopsi için Bornova Veteriner Araştırma ve Kontrol Merkezi Enstitüsüne gönderileceği kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Akdeniz foku için Karaburun Yarımadası önemli bir habitat. Nesli tükenme tehdidi altında olan bu canlı için Karaburun yerelinde koruma ve eğitim çalışmalarının güçlendirilmesini ve acil lojistik destek istiyor, bekliyoruz. Koordinasyonun güçlendirilmesi yönünde ilgili kurum, kuruluş ve sivil toplum kuruluşlarını bir arada olmaya çağırıyoruz."

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