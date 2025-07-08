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Karaca, Tefal, Arzum, Paşabahçe... Mutfak ürünlerinde Prime Day'e özel indirimler sizi bekliyor
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Karaca, Tefal, Arzum, Paşabahçe... Mutfak ürünlerinde Prime Day'e özel indirimler sizi bekliyor

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Uygun fiyatla mutfağını yenilemek isteyenler için 8-14 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek Prime Day'den daha iyi bir kampanya dönemi olamazdı! Karaca, Tefal, Arzum, Paşabahçe ve daha birçok sevilen markada büyük indirimlerin olduğu bu haftada, şık bir kahvaltı takımı, uzun süredir gözünüze kestirdiğiniz bir airfryer ya da günlük kullanım için pratik küçük ev aletlerine kadar pek çok mutfak ürününe daha uygun fiyatlarla sahip olabilirsiniz. İşte, Prime Day'de yüz güldüren markalar!

Prime Day sadece teknolojide ya da sporda değil, mutfak kategorisinde de dolu dolu geliyor. Sofrasına zarafet katmak isteyenlerden çeyiz alışverişine çıkanlara kadar herkesin ihtiyacına uygun mutfak gereçlerini üreten markalar, bu indirim haftasında bir araya geliyor. Karaca’nın zarif takımları, Tefal’in kaliteli tavaları, Arzum’un güçlü blender seti ve Paşabahçe’nin zamansız cam ürünleri... Her biri bu Prime Day’de daha ulaşılabilir hale geliyorken alışverişin keyfini doyasıya çıkarın!

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1. En çok tercih edilen markaların başında gelen: Karaca

Karaca, Tefal, Arzum, Paşabahçe... Mutfak ürünlerinde Prime Day e özel indirimler sizi bekliyor 1

Hem göze hitap eden tasarımlarıyla hem de işlevsel ürünleriyle uzun zamandır evlerin baş tacı olan Karaca, özellikle çeyiz hazırlığında olanların listesinde ilk sıralarda yer alıyor. Granit tencere setleri, yemek takımları, çay ve kahve sunum setleriyle mutfağınıza hem estetik hem dayanıklılık katıyor. Son dönemde dijital mutfak ürünlerinde de oldukça iddialı olan Karaca, airfryer'dan blender setlerine kadar pratiklikten ödün vermiyor. Siz de kaliteli ve tarz sahibi bir mutfak istiyorsanız Prime Day’de Karaca ürünlerine göz atmayı unutmayın!

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2. Yemek yapmayı keyfe dönüştüren: Tefal

Karaca, Tefal, Arzum, Paşabahçe... Mutfak ürünlerinde Prime Day e özel indirimler sizi bekliyor 2

Tefal, dünya genelinde mutfak konforunu artıran markaların başında yer alıyor. Özellikle yapışmaz yüzeyli tavaları, yanmaz tencereleri ve enerji tasarruflu pişirme ekipmanları sayesinde yemek yapmayı çok daha basit ve keyifli hale geliyor. Bu markanın bir kere alıp yıllarca kullandırtan dayanıklılığıyla uzun süre aynı performansı alabiliyorsunuz. Prime Day’de Tefal’in sadece mutfak ürünleri değil, buharlı ütüleri, tost makineleri ve airfryer modelleri gibi evin diğer ihtiyaçlarını da karşılayan ürünleri oldukça cazip fiyatlara düşüyor. Sağlıklı pişirme çözümleri arıyorsanız Tefal’in indirimli ürünlerine bakmadan geçmeyin!

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3. Hayatı kolaylaştıran marka: Arzum

Karaca, Tefal, Arzum, Paşabahçe... Mutfak ürünlerinde Prime Day e özel indirimler sizi bekliyor 3

Yıllardır Türk evlerinin vazgeçilmez markalarından biri olan Arzum, küçük ev aletlerinde sunduğu çeşitlilik ve uygun fiyatlar sayesinde hemen herkesin evinde yer alıyor. Özellikle Okka serisinin Türk kahvesi makineleriyle kahve keyfini bir üst seviyeye taşıyan marka, mutfakta pratiklik sağlayan el blender setleri, tost makineleri ve çay makineleriyle de günlük rutininizi hızlandırıyor. Yerli üretim oluşu ve destek anlayışıyla da tüketicilerin markaya olan güvenini artıran Arzum, Prime Day’de fiyat/performans dengesini arayan herkes için ideal bir tercih!

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4. Türkiye’de cam denince akla ilk gelen marka: Paşabahçe

Karaca, Tefal, Arzum, Paşabahçe... Mutfak ürünlerinde Prime Day e özel indirimler sizi bekliyor 4

İster günlük ister özel davetler için olsun, her sofrayla uyum yakalayacak sade ama etkileyici tasarımları olan Paşabahçe, su, çay ve kahve bardaklarından dekoratif servis tabaklarına, cam saklama kaplarından kaselere kadar geniş ürün yelpazesiyle sadece mutfağınızı değil evinizin havasını dahi değiştiriyor. Sağlamlığıyla da dikkat çeken Paşabahçe ürünleri, bulaşık makinesinde defalarca yıkansa bile ilk günkü parlaklığını koruyor. Prime Day döneminde hem kullanışlı hem de şık cam ürünlere çok daha uygun fiyatlarla ulaşmak için Paşabahçe'yi listenize eklemeyi unutmayın.

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5. Teknolojiyi mutfağa taşıyan: Philips

Karaca, Tefal, Arzum, Paşabahçe... Mutfak ürünlerinde Prime Day e özel indirimler sizi bekliyor 5

Philips, sadece kişisel bakım değil mutfak teknolojilerinde de oldukça iddialı. Özellikle yağsız pişirme sağlayan airfryer modelleri, güçlü blender’ları ve sıcak tutma özelliğiyle öne çıkan kahve makineleriyle sağlıklı yaşamı destekleyen pek çok ürün üretiyor. Sessiz çalışan ve kolayca temizlenebilen Philips ürünlerinin en dikkat çeken yanıysa kullanıcı dostu tasarımları ve uzun ömürlü performans sunması. Prime Day’de hem kaliteli hem de teknolojik mutfak ürünlerine yatırım yapmak isteyenler için Philips kaçırılmayacak markalardan biri!

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6. Hesaplı ve şık: LAV

Karaca, Tefal, Arzum, Paşabahçe... Mutfak ürünlerinde Prime Day e özel indirimler sizi bekliyor 6

Cam ürünlerde hem modern çizgileri hem de uygun fiyatlarıyla öne çıkan LAV, özellikle meşrubat bardakları, çerez kaseleri, çay setleri ve saklama kavanozları gibi gündelik ihtiyaçlar için bol çeşitli ve renkli seçeneklere sahip. Canlı tonlardaki desenli ürünleriyle sofralarınıza eğlence katarken sade modelleriyle de özel günlerde hoş sunumlar yapabilirsiniz. Prime Day’de az bütçeyle çok ürün almak isteyenler için LAV, kaçırılmayacak fırsatlarla mutfağınıza renk katacak!

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7. Alman kalitesiyle mutfakta şef gibi hissettiren: Zwilling

Karaca, Tefal, Arzum, Paşabahçe... Mutfak ürünlerinde Prime Day e özel indirimler sizi bekliyor 7

Şeflerin de tercihi olan keskin ve dayanıklı bıçaklarıyla tanınan Zwilling, yalnızca bıçaklarla sınırlı değil, çelik tencereleri, döküm tavaları ve işlerinizi kolaylaştıran küçük gereçleriyle de profesyonel mutfak standartlarını evinize getiriyor. Üstelik, paslanmaz yapısı ve çabuk temizlenebilir yüzeyleri sayesinde yıllar boyu ilk günkü gibi kalan ürünleriyle mutfağınıza hem sağlık hem işlevsellik katıyor. Prime Day döneminde Zwilling ürünlerine yatırım yapmak, uzun vadede ekonomik olduğu kadar performans açısından da çok avantajlı. Mutfakta kaliteye önem veriyorsanız bu fırsat dönemini değerlendirmeyi unutmayın!

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8. Mutfaklarınıza zarif dokunuş: Madame Coco

Karaca, Tefal, Arzum, Paşabahçe... Mutfak ürünlerinde Prime Day e özel indirimler sizi bekliyor 8

Madame Coco, mutfağa sadece işlev değil estetiği de taşıyor. Sofra sunumlarına romantik bir hava katan fırın kaplarından dantelli masa örtülerine, cam kavanozlardan ve çatal-kaşık setlerine kadar her beğeniye uyan ürünleriyle mutfakta vakit geçirenlerin ilgisini çekiyor. Bununla birlikte havlu, bornoz, çarşaf ve nevresim takımı gibi tekstil ürünleriyle mutfağınızın dışına da zarafet katıyor. Fransız esintili detayları, pastel tonları ve uygun fiyatlarıyla evinde hem rahatlık hem şıklık isteyenlerin tercihi Madame Coco, Prime Day’de hem fonksiyonel hem de dekoratif ürünleriyle göz atmaya değer!

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9. Tasarımlarıyla dikkat çeken: Russell Hobbs

Karaca, Tefal, Arzum, Paşabahçe... Mutfak ürünlerinde Prime Day e özel indirimler sizi bekliyor 9

Russell Hobbs, sadece fonksiyonel değil, görsel olarak da iddialı olan ürünleriyle dikkat çekiyor. Retro tasarımlı su ısıtıcıları, renkli tost makineleri ve kahve makineleri mutfağınıza nostaljik ama modern bir hava katarken renkli serileri, işlevsel detayları ve ergonomik yapıları sayesinde evdeki en tarz mutfak markaları arasında yer alıyor. Prime Day’de hem şıklık hem performans bir arada olsun diyorsanız Russell Hobbs ürünleri tam size göre!

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10. Yemek pişirmeyi sevenlerin vazgeçilmezi: Emsan

Karaca, Tefal, Arzum, Paşabahçe... Mutfak ürünlerinde Prime Day e özel indirimler sizi bekliyor 10

Türk mutfağına özel çözümler sunan köklü markalardan biri olan Emsan, tencere setleri, çaydanlıkları, düdüklü tencereleri ve fırın kapları ile yemeklerinize lezzet katıyor. Özellikle granit kaplamalı ürünleri, hem hafif hem de yapışmaz özellikte olduğu için oldukça kolay bir kullanıma sahip. Renkli seçenekleriyle her mutfağa uyum sağlayan Emsan, Prime Day’de yüksek kaliteyi uygun fiyata almak isteyenlerin mutlaka göz atması gereken markalardan biri!

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Bu içerik 8 Temmuz 2025 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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