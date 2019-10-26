HABER

Karadeniz'de istavrit bereketi

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.10.2019 10:02 | Son Güncelleme

SİNOP'ta balıkçılar, bereketli bir av gerçekleştirdi.

Deniz ÖZEN/SİNOP, (DHA)- SİNOP'ta balıkçılar, bereketli bir av gerçekleştirdi. Denize hamsi için açılan balıkçıların ağlarına kasalar dolusu istavrit takıldı.

Karadenizli balıkçılar, av yasağının sona erdiği 1 Eylül'den beri ağlarını denize bırakmayı sürdürüyor. Sinop'ta hamsi için denize açılan balıkçıların ağlarına istavrit takıldı. Kasalar dolusu istavritle dönen balıkçılar, bir sonraki av için beklemeye başladı. Balıkçılar, bu yıl istavrit ve hamsi bolluğu yaşanmasını beklediklerini söyledi.

Hamsi avı için denize açıldıklarını anlatan Kaptan Sedat Turan, "Hamsi için ağ attık, ama 100 kasaya yakın istavrit yakaladık. Hamsinin de bol olacağını düşünüyoruz. Bu yıl vatandaşlar bol bol istavrit ve hamsi yiyecek" dedi.

PARTNER İhanetin sonu feci bitti! Hamile olduğunu öğrenince... İhanetin sonu feci bitti! Hamile olduğunu öğrenince...
Ocaktaki çaydanlık 2 kardeşin üzerine devrildiOcaktaki çaydanlık 2 kardeşin üzerine devrildi
Köpekleri gezdiriyor, ayda 5-6 bin lira kazanıyorlar... 100'e yakın müşterisi olan bile varKöpekleri gezdiriyor, ayda 5-6 bin lira kazanıyorlar... 100'e yakın müşterisi olan bile var
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Survivor'ın güzel yarışmacısı evlendi!

Survivor'ın güzel yarışmacısı evlendi!

ABD'den Türkiye'ye yönelik saldırılara ilişkin açıklama!

ABD'den Türkiye'ye yönelik saldırılara ilişkin açıklama!

6 bin kilometredeki eski otomobili 45 bin liraya aldı

6 bin kilometredeki eski otomobili 45 bin liraya aldı

İzmir Konak'da sahte içki operasyonu!

İzmir Konak'da sahte içki operasyonu!

ABD'den çok tartışılacak karar! 'Bu ekonomik olarak bir bedel ödetme politikasıdır'

ABD'den çok tartışılacak karar! 'Bu ekonomik olarak bir bedel ödetme politikasıdır'

'Suriyeliler zorla sınır dışı ediliyor' iddiasına Dışişleri'nden sert tepki

'Suriyeliler zorla sınır dışı ediliyor' iddiasına Dışişleri'nden sert tepki

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Rusya duyurdu: Çekilmeye başladılar!

Rusya duyurdu: Çekilmeye başladılar!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Kahreden haber: 1 asker şehit

Kahreden haber: 1 asker şehit

Şehide acı veda! Gelinliğiyle son yolculuğuna uğurladı

Şehide acı veda! Gelinliğiyle son yolculuğuna uğurladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Van'da terör operasyonu! PKK'ya 'Kıran' darbesi

Terör örgütü PKK'ya 'Kıran' darbesi

Maltepe Belediyesi'ndeki temizlik işçileri eylemde

Maltepe Belediyesi'ndeki temizlik işçileri eylemde

Kadına şiddete dikkat çekmek için armut topladılar!

Kadına şiddete dikkat çekmek için armut topladılar!

Son dakika... Hulusi Akar'dan 'etnik temizlik' iddialarına sert tepki

Akar'dan 'etnik temizlik' iddialarına sert tepki

Lübnan tezkeresi Resmi Gazete'de yayımlandı

Lübnan tezkeresi Resmi Gazete'de yayımlandı

Türkiye'den o ülkeye seyahat uyarısı!

Türkiye'den o ülkeye seyahat uyarısı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.