Karaman'da yolcu otobüsü kaza yaptı! Yaralılar var

Kaza, saat 12.00 sıralarında, Karaman- Mersin yolunun 27'nci kilometresinde meydana geldi. Ankara'dan Karaman'ın Ermenek ilçesine giden Ahmet Öztürk yönetimindeki ait yolcu otobüsü, kar ve buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp, devrildi.

Kazada ilk belirlemelere göre, 10 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerince ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Otobüste 22 yolcunun olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(DHA)

