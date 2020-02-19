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  4. Karaman’da otomobil, polis aracıyla çarpıştı: 3’ü polis 4 yaralı

Karaman’da otomobil, polis aracıyla çarpıştı: 3’ü polis 4 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.02.2020 04:02 | Son Güncelleme

Karaman’da bir otomobilin trafiğe ait resmi polis otosuyla çarpışması sonucu 3’ü polis 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 00.30 sıralarında İbrahim Hakkı Konyalı Mahallesi Yavuz Sultan Selim Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hüseyin Ş.(44), yönetimindeki otomobil, bulvar üzerinde devriye görevi yapmakta olan Harun G. (30) idaresindeki trafiğe ait resmi polis otosuna yandan çarptı.

Çarpışmanın şiddetiyle kontrolden çıkan polis otosu yan dönerek kaldırıma çıktı. Kazada, sürücüler ile polis memurları Nihat K. (29) ve Sercan Y. (33) yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen ambulanslarla kaldırıldıkları Karaman Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Yapılan incelemelerin ardından kaza yapan her iki araçta çekiciyle olay yerinden kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Karaman trafik kazası

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