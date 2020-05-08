Karantinada ilişkileri korumanın yolları

Herkes için zor olan bu süreçte, ilişkileri nasıl dengede tutabileceğimizi Uzman Klinik Psikolog Melda Yakupoğlu anlattı. HİJYEN VE BAKIMA DİKKAT EDİN Herkes evde kalma sebebiyle genel bir boş vermişlik ve salmışlık içerisinde. Bu boş vermişlik en çok öz bakımı etkilemekte. Özellikle aynı evi paylaşan çiftlerin öz bakımlarına dikkat etmeleri birbirlerinden soğumayı önleyecektir. Kimse sabahtan akşama kadar salaş bir şekilde dolaşan, fiziksel görünüşünü önemsemeyen birini çekici görmez. Bu sebeple her daim bakımlı ve temiz görünmeniz çekici algılanır. Sabah kalktığınızda pijamalarınızı çıkarmak güne onlarla devam etmek yerine, hem evde rahatça giyebileceğiniz hem de dışarıdayken giyilebilecek türden kıyafetleri tercih etmeniz partneriniz tarafından daha çekici olarak algılanacaktır. Bu sebeple kişisel hijyene dikkat etmek önemlidir. Terapilerimin birçoğunda çiftler hijyen kurallarına dikkat etmediğinden birbirinden şikayetçi olurlar. Örneğin, ter kokan, diş ve ağız hijyenini yapmayan, saçı ve sakalı birbirine karışmış bir şekil partnerinizin soğumasına yol açacaktır. Nasılsa evdeyim diyerek öz bakımı aksatmayın, aksattığınızda da ilişkide psikolojik soğukluğun oluşabileceğini bilin.

TARTIŞMALARI UZATMAYIN Yine evlerde kalınan bu dönemde çıkan kavgalar ve tartışmalarda yine en sık yapılan yanlışlardan birine dikkat çekmek istiyorum. Tartışmaları uzatmak! Unutmayalım çiftler tartışırlar. Öyle ya da böyle hiç tartışmayacağınız bir ilişkiniz zaten olmayacak. Çünkü iki farklı insanın bir arada hayatı yaşamaya çalışıyor, üstelikte dışarıya özgürce çıkamayacağımız ortada virüs faktörü varken… Bu sebeple yapılan tartışmaları çok uzatmayın ve söylenen sözleri kişisel algılamayın. Örneğin partneriniz olumsuz bir şey dediğinde bundan duyduğunuz rahatsızlığı dile getirip bunun sizi çok üzdüğünü ifade edip, tartışma konularından uzaklaşabilirsiniz. Ancak öfkeyle söylenen sözleri kişiselleştirirseniz, kendinizi suçlar sürekli kendinizde eksiklikler ararsanız, her ortamda bunları partnerinize dile getirirseniz olumsuzluk yaşadığınız konular kapanmaz. Tartışmaları uzatmayın gerekirse tartışma anında kısa molalar verin. Bazı konular vardır ki ne kadar tartışırsanız tartışın çözüme gitmez. Bu konular için ilişkiyi devamlı yıpratmayın. Tek başınıza bu durumun içinden çıkamıyorsanız psikolojik destek alın. Online terapi ile bu süreç içerisinde desteklenebilirsiniz.

KENDİNİZE AİT ZAMANINIZ OLSUN VE İŞ BÖLÜMÜ YAPIN Ailece yaptığınız düzenli ritüeller dışında da kendine ait zaman belirleyin. Özellikle evli çiftler her şeyi hep beraber yapmak istemek gibi bir algı içerisinde olabilirler. Bu da kişilerin bireysel alana ihtiyaç duymasına sebep olur. Bireysel alan ihtiyacı uzun süre karşılanmazsa gerginlikler ortaya çıkar. Gerilmemek için kendinize ait zamanlar belirleyin. Örneğin biriniz kitap okumaktan hoşlanabilir, diğeriniz film izlemekten. Herkes hoşuna giden aktiviteyi yapmalı ve arkasından birbiriniz ile aktiviteleriniz konusunda fikir alışverişinde bulunmalısınız. Birbirinize anlatabilecek şeyler biriktirmelisiniz. Özellikle karantina döneminde kadınların erkeklerden daha çok şikayet ettiği konulardan bir tanesi de ev içi iş yükünün artması ve sorumluluk dağılımıdır. Bu süreç içerisinde en azından görev paylaşımı yapabilmeniz ilişkinizde bir tarafın daha az yıpranmasına neden olacaktır. Bu sebeple partnerinize nasıl yardımcı olabileceğinizi ve ne yaparsanız onu mutlu edebileceğinizi sorun, teyit alın. Ortak sorumluluklar alın. Çocuğunuz varsa çocuğunuzun sorumluluğunu da beraber alın. Bazen anne ile bazen baba ile bazen de birlikte vakit geçirmek çocuk için daha sağlıklı olacaktır.

GÜZEL SÖZLER VE ROMANTİZM… Yine gözlemlediğim çiftlerim birbirine olumlu sözler, güzel ve motive edici sözler söylemedikleri yönündedir. Daha çok öfke anında karşıdaki kişinin değerini aşağıya çekecek türden konuşmalar bu dönem içerisinde evlerde görülebilir. Bu sebeple çiftlerin birbirine bu zor günleri atlatacaklarına dair motive edici konuşmalar yapmaları ilişkide karşı tarafın değerli hissetmesini sağlayacağı için, faydalı olacaktır. Bu sebeple sevgi sözlerini bu dönemde daha bonkörce kullanın. Sadece bir kez söyledim bitti gibi görmeden istikrarlı olarak her gün sizi mutlu eden şeyleri söylemeniz, karşınızdakinden, partnerinizden gurur duyduğunuzu dile getirmeniz ve sevginizi göstermeniz ilişkinizin sıcaklığını arttıracaktır. Evde kalınan dönemde fiziksel temasınızı arttırın. Daha çok sarılmalar, şefkat gösterici fiziksel ifadeler sevgiyi pekiştirecektir. Ancak cinsellik konusunda birbirinizi zorlamayın. Gergin olunan zamanlarda insanlar cinsel isteksizlik duyabilirler bu durumu kişisel algılayarak ilişkinizde uçurumlar yaratmayın ve iki tarafında hazır olabilmesi için zemin hazırlayın. Romantizm bu dönemde hiç olmayan bişey ne yazık ki… Ancak romantizmi arttırmak yine çiftlerin elinde. Evde olsanız bile birbirinize ufak sürprizler yapabilirsiniz. Onun en sevdiği yemeği yapabilirsiniz. Sürpriz olarak sevdiği bişeyi satın alabilirsiniz. Güzel sözlerinizi ufak notlar halinde evin çeşitli yerlerine yerleştirebilirsiniz. Eski fotoğraflarınızdan bir köşe oluşturabilir, neden birbirinizle birlikte olduğunuzu, birbirinizde neleri hala çok sevdiğinizi söyleyebilirsiniz. Güzel anları düşünmek ilişkinizi ilk zamanlarına götürecek ve o dönemlerde yaptıklarınızı hatırlayacaksınız. Romantizm ve sürprizler sizin yaratıcılığınıza kalmış, yeter ki isteyin…