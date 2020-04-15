Karantinada kullanmanız gereken doğal cilt bakımı maskeleri! Hepsi çok faydalı...

İyi bir yüz maskesinin tedavi edemeyeceği cilt sorunu yok denecek kadar az. Ofiste geçirdiğiniz berbat bir günün ardından cildiniz yorgun görünebilir. Regl döneminde çikolata ve cipsi abartmış olabilirsiniz, bunun sonucunda yüzünüzde yağlanma, sivilce gibi hüzün veren durumlar ortaya çıkabilir. Belki de ilerleyen yaşınıza meydan okumak için kırışıklık önleyici efsane yöntemlere ihtiyaç duyuyorsunuz. Durumunuz her ne olursa olsun, evde doğal cilt maskesi hazırlayabilir ve güzelliğinize güzellik katabilirsiniz. İşte, doğal cilt maskesi tarifleri sizlerle…

BESLEYİCİ BAL MASKESİ

Bal, doğal bir antibakteriyel olduğu için özellikle akne, sivilce ve kırışıklık gibi cilt problemleriyle en iyi şekilde mücadele eder. Cilt bariyerini sakinleştiren bal, pürüzsüz bir cilde sahip olmanızı sağlayabilir. Bal maskesi için sadece 3 malzemeye ihtiyacınız var. 1 yemek kaşığı bal, 1 tatlı kaşığı kuru maya ve 100 ml papatya çayını bir kapta birleştirin. Papatya çayının tamamen soğuk olması gerekiyor. Elde ettiğiniz karışımı yüzünüze peeling yaparak uygulayın. 20 dakika bekleyip cildinizi ılık suyla yıkayın.