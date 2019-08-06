KADIN

Karbonatın az bilinen mucizeleri sizi daha çarpıcı hale getirecek

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | 06.08.2019 13:57 | Son Güncelleme

Güzellik ürünlerine çok fazla para harcamadan görünüşünüzü değiştirmenin ne kadar kolay olduğunu asla hayal edemezsiniz. Ancak karbonat gibi daha çok mutfakta kullanılan bir ürünle mucizevi sonuçlar doğurabilirsiniz.

Karbonatın az bilinen mucizeleri sizi daha çarpıcı hale getirecek

Tepeden tırnağa bir değişim istiyorsanız karbonatla gelen en alışılmadık pratik yolları deneyin.

DİŞLERİ BEYAZLATMA

1

Karbonat ve aktif kömür karışımı, size parlak ve temiz bir gülüş verecek ev yapımı bir diş macununun hazırlanmasında birincil bileşen olarak kullanılabilir. İhtiyacınız olan şeyler: 1 çorba kaşığı karbonat, 6 yemek kaşığı hindistancevizi yağı, 4 yemek kaşığı bentonit kili, 2 çorba kaşığı aktif kömür, birkaç damla uçucu yağ. Tüm malzemeleri bir araya getirerek bir diş macunu oluşturun. İsterseniz aktif kömürü taze çilek ve limon suyu ile değiştirebilirsiniz. Ayrıca kendi gargaranızı oluşturmak için karbonat, nane yağı ve suyu karıştırabilirsiniz.

EV YAPIMI DEODORANT YAPIN

2

Karbonatın kokuları önleme özelliği vücudunuzda da iyi çalışacaktır. 1/8 çay kaşığı kabartma tozu, 1 çay kaşığı su, Hindistancevizi yağı. Buzdolabında saklayabileceğiniz ve kötü kokuları engellemek ve koltuk altı alanınızı taze tutmak için kullanabileceğiniz bir macun oluşturun. İsterseniz, en birkaç damla esans yağı ekleyerek eşsiz bir koku yaratabilirsiniz.

SİYAH NOKTALARDAN KURTULUN

3

Yüzünüzü temizlemek için basit malzemeleri kullanarak ev yapımı yüz maskesini kolayca oluşturun. 2 yemek kaşığı jelatin tozu, 1 çorba kaşığı süt, 1 çorba kaşığı taze limon suyu, 3 çorba kaşığı kabartma tozu.
Karışımı, mikrodalgada ılık olana kadar 4 saniye ısıtın. Elinizde test edin ve sıcaklık uygunsa siyah nokta bölgesine uygulayın. Yaklaşık yarım saat kurumaya bırakın ve yavaşça soyun. Daha sonra yüzünüzü suyla yıkayın ve nemlendirin.

GÖZ ALTINDAKİ KOYU HALKALARI YOK EDİN

4

Uykusuzluk koyu halkalara ya da göz altı torbalara neden olmuşsa, evde karbonat, papatya ve su varsa endişelenmenize gerek yoktur. Papatya çayı, 1 su bardağı su, 1 çorba kaşığı karbomat. Bir bardak papatya çayı yapın ve soğumaya bırakın. Sonra karbonat ekleyin ve iyice karıştırın. Bir pamuk top veya pamuklu bir havlu alın karışıma batırın ve karışımı gözlerinizin altına uygulayın. 10 ila 15 dakika bekletin, bölgeyi temiz suyla temizleyin ve nemlendirin.

SARARAN TIRNAKLARI BEYAZLATMA

5

Herkes beyaz sağlıklı tırnaklara sahip olmak ister. Sararmış lekeli tırnaklardan kurtulup onları uzun ve sağlıklı büyütmek istiyorsanız, çözümünüz karbonatta saklı. 2-3 yemek kaşığı karbonat, 1 çorba kaşığı hidrojen peroksit, 1 çorba kaşığı limon suyu. Tüm malzemeleri bir araya getirerek bir macun hazırlayın. Tırnaklarınıza kalın bir tabaka uygulayın, birkaç dakika bekletin ve ardından yıkayın. Tırnaklarınızın daha beyaz ve daha parlak olduğunu göreceksiniz.

PEELİNG YAPIN

6

Karbonatla ölü cildi çıkarabilir, cildi parlatabilir, yağlı alanları kurutup alnınızdan ayak parmaklarına genel olarak daha iyi bir görünüm elde edebilirsiniz. 1-2 çorba kaşığı karbonat, 1-2 tatlı kaşığı bal.
Malzemeleri karıştırın. Karışımın bir kısmını ellerinize alın ve yüzünüze ya da vücudunuza dairesel hareketlerle hafifçe sürtünmeye başlayın. Ilık suyla durulayın ve yumuşak bir pamuklu havluyla silin. Bal, hassas bölgelerdeki döküntülerden kaçınmanıza yardımcı olacaktır.

NASIRLARINIZI YUMUŞATIN

7

Ellerinizdeki veya ayaklarınızdaki sert ve ağrılı nasırlardan muzdaripseniz karbonat cildi yumuşatmanıza yardımcı olacaktır. 2-4 çorba kaşığı karbonat, ılık su ve 1 çorba kaşığı kahverengi şeker.
Bir kaba 1 çorba kaşığı karbonat ekleyin. Ellerinizi veya ayaklarınızı orada 5 dakika bekletin. Malzemelerin geri kalanıyla bir macun yapın, kuru ayaklarınıza veya ellerinize uygulayın ve nasırlarınızı o karışımla temizleyin. Daha sonra durulayın ve nemlendirici bir krem uygulayın. Daha iyi emilim için birkaç dakika temiz bir havluyla sarın.

DUDAKLARINIZA PEELİNG YAPIN

8

Bu karışım gerçekten, özellikle çatlamış dudakların sıkça karşılaşıldığı kış aylarında faydalıdır. Yumuşak ve sağlıklı dudakları özlüyorsanız ve dudaklarınız koyu bir renge sahipse aydınlatmak için karbonattan yararlanabilirsiniz.

1 tatlı kaşığı bal, 1 çorba kaşığı kabartma tozu. Malzemeleri karıştırın ve bir macun haline getirin. Bu daha çok bir peeling gibidir. Uygulayın ve 1-2 dakika bekletin. Daha sonra tüm ölü cilt hücrelerini pul pul dökmek için dudaklarınıza yumuşak bir şekilde masaj yapın. Daha iyi bir şekilde pul pul dökmek için bir diş fırçası da kullanabilirsiniz. Daha sonra pamuklu bir havluyla silin ve ılık suyla durulayın.

YÜZ KILLARINIZI TEMİZLEYİN

9

Bu ilginç gelebilir ama gerçekten işe yarıyor. Kaynar su ve karbonatı kalın bir hamur haline getirin. Soğumaya bırakın. Bir pamuklu pedi solüsyona batırın karışımı tüylü bölgelere uygulayın ve bandajla sabitleyin. Bir gece bekletin ertesi gün, bandajı çıkarın, ılık suyla durulayın ve besleyici bir krem uygulayın.

Eşi ölünce yerleştiği adayı 14 yılda bambaşka bir yer haline getirdiEşi ölünce yerleştiği adayı 14 yılda bambaşka bir yer haline getirdi
Ameliyatsız estetikte ip askısı nedir, ne değildir?Ameliyatsız estetikte ip askısı nedir, ne değildir?
Güzel cildin sırrını uzaklarda aramayınGüzel cildin sırrını uzaklarda aramayın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
karbonat mucizesi karbonatın güzellik yararları

En Çok Okunan Haberler

Jennifer Lopez'den Antalya paylaşımı

Jennifer Lopez'den Antalya paylaşımı

Tekneden düşen Kerem Bürsin'den açıklama: "Omuriliğimi kırdım"

Tekneden düşen Kerem Bürsin'den açıklama: "Omuriliğimi kırdım"

Zuhal Topal'dan hayranlarına sürpriz!

Zuhal Topal'dan hayranlarına sürpriz!

Ceyda Düvenci'den Bülent Şakrak'a romantik sözler

Ceyda Düvenci'den Bülent Şakrak'a romantik sözler

Paylaşımına eleştiri yağdı! Silmek zorunda kaldı

Paylaşımına eleştiri yağdı! Silmek zorunda kaldı

Pek çok kişi bu yüzden sildirmeye cesaret edemiyor

Pek çok kişi bu yüzden sildirmeye cesaret edemiyor

İlginizi Çekebilir

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Son yılların yükselen saç trendi: Bebek sarısı

Son yılların yükselen saç trendi: Bebek sarısı

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Çözemediği sorun yok! İhtiyacınız olan şey sadece biraz vazelin

Çözemediği sorun yok! İhtiyacınız olan şey sadece biraz vazelin

Bunun için yalnızca 3 geceye ihtiyacınız var!

Bunun için yalnızca 3 geceye ihtiyacınız var!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ameliyatsız estetikte ip askısı nedir, ne değildir?

Ameliyatsız estetikte ip askısı nedir, ne değildir?

Güzel cildin sırrı karpuz ve domates

Güzel cildin sırrını uzaklarda aramayın

Mezoterapi uygulamalarındaki yenilikler ile cildiniz şimdi daha canlı

Mezoterapi uygulamalarındaki yenilikler ile cildiniz şimdi daha canlı

Göğsünüzdeki kırışıklıkları azaltmanın 7 yolu

Göğsünüzdeki kırışıklıkları azaltmanın 7 yolu

Sıkıldığınız dövmeden kurtulmanız mümkün

Pek çok kişi bu yüzden sildirmeye cesaret edemiyor

Benzediği kişi ağızları açıkta bıraktı! Bu dönüşümü 20 milyon kişi izledi

Ağızları açık bıraktı! Makyajın sonunda bakın kime benzedi?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.