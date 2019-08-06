Karbonatın az bilinen mucizeleri sizi daha çarpıcı hale getirecek

Tepeden tırnağa bir değişim istiyorsanız karbonatla gelen en alışılmadık pratik yolları deneyin. DİŞLERİ BEYAZLATMA Karbonat ve aktif kömür karışımı, size parlak ve temiz bir gülüş verecek ev yapımı bir diş macununun hazırlanmasında birincil bileşen olarak kullanılabilir. İhtiyacınız olan şeyler: 1 çorba kaşığı karbonat, 6 yemek kaşığı hindistancevizi yağı, 4 yemek kaşığı bentonit kili, 2 çorba kaşığı aktif kömür, birkaç damla uçucu yağ. Tüm malzemeleri bir araya getirerek bir diş macunu oluşturun. İsterseniz aktif kömürü taze çilek ve limon suyu ile değiştirebilirsiniz. Ayrıca kendi gargaranızı oluşturmak için karbonat, nane yağı ve suyu karıştırabilirsiniz. EV YAPIMI DEODORANT YAPIN Karbonatın kokuları önleme özelliği vücudunuzda da iyi çalışacaktır. 1/8 çay kaşığı kabartma tozu, 1 çay kaşığı su, Hindistancevizi yağı. Buzdolabında saklayabileceğiniz ve kötü kokuları engellemek ve koltuk altı alanınızı taze tutmak için kullanabileceğiniz bir macun oluşturun. İsterseniz, en birkaç damla esans yağı ekleyerek eşsiz bir koku yaratabilirsiniz.

SİYAH NOKTALARDAN KURTULUN Yüzünüzü temizlemek için basit malzemeleri kullanarak ev yapımı yüz maskesini kolayca oluşturun. 2 yemek kaşığı jelatin tozu, 1 çorba kaşığı süt, 1 çorba kaşığı taze limon suyu, 3 çorba kaşığı kabartma tozu.

Karışımı, mikrodalgada ılık olana kadar 4 saniye ısıtın. Elinizde test edin ve sıcaklık uygunsa siyah nokta bölgesine uygulayın. Yaklaşık yarım saat kurumaya bırakın ve yavaşça soyun. Daha sonra yüzünüzü suyla yıkayın ve nemlendirin. GÖZ ALTINDAKİ KOYU HALKALARI YOK EDİN Uykusuzluk koyu halkalara ya da göz altı torbalara neden olmuşsa, evde karbonat, papatya ve su varsa endişelenmenize gerek yoktur. Papatya çayı, 1 su bardağı su, 1 çorba kaşığı karbomat. Bir bardak papatya çayı yapın ve soğumaya bırakın. Sonra karbonat ekleyin ve iyice karıştırın. Bir pamuk top veya pamuklu bir havlu alın karışıma batırın ve karışımı gözlerinizin altına uygulayın. 10 ila 15 dakika bekletin, bölgeyi temiz suyla temizleyin ve nemlendirin. SARARAN TIRNAKLARI BEYAZLATMA Herkes beyaz sağlıklı tırnaklara sahip olmak ister. Sararmış lekeli tırnaklardan kurtulup onları uzun ve sağlıklı büyütmek istiyorsanız, çözümünüz karbonatta saklı. 2-3 yemek kaşığı karbonat, 1 çorba kaşığı hidrojen peroksit, 1 çorba kaşığı limon suyu. Tüm malzemeleri bir araya getirerek bir macun hazırlayın. Tırnaklarınıza kalın bir tabaka uygulayın, birkaç dakika bekletin ve ardından yıkayın. Tırnaklarınızın daha beyaz ve daha parlak olduğunu göreceksiniz.

PEELİNG YAPIN Karbonatla ölü cildi çıkarabilir, cildi parlatabilir, yağlı alanları kurutup alnınızdan ayak parmaklarına genel olarak daha iyi bir görünüm elde edebilirsiniz. 1-2 çorba kaşığı karbonat, 1-2 tatlı kaşığı bal.

Malzemeleri karıştırın. Karışımın bir kısmını ellerinize alın ve yüzünüze ya da vücudunuza dairesel hareketlerle hafifçe sürtünmeye başlayın. Ilık suyla durulayın ve yumuşak bir pamuklu havluyla silin. Bal, hassas bölgelerdeki döküntülerden kaçınmanıza yardımcı olacaktır. NASIRLARINIZI YUMUŞATIN Ellerinizdeki veya ayaklarınızdaki sert ve ağrılı nasırlardan muzdaripseniz karbonat cildi yumuşatmanıza yardımcı olacaktır. 2-4 çorba kaşığı karbonat, ılık su ve 1 çorba kaşığı kahverengi şeker.

Bir kaba 1 çorba kaşığı karbonat ekleyin. Ellerinizi veya ayaklarınızı orada 5 dakika bekletin. Malzemelerin geri kalanıyla bir macun yapın, kuru ayaklarınıza veya ellerinize uygulayın ve nasırlarınızı o karışımla temizleyin. Daha sonra durulayın ve nemlendirici bir krem uygulayın. Daha iyi emilim için birkaç dakika temiz bir havluyla sarın.