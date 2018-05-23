Yemek pişirmenin dışında karbonatı nasıl kullanacaksınız?

Karbonatın hiç bilmediğiniz 9 marifeti

1 / 9 Kirli çamaşırlarınızı temizlemek için Suda eritilmiş kabartma tozunu direkt çamaşırlarınızın üzerinde ya da çamaşır makinanıza katarak kullanabilirsiniz. - Çamaşırlarınızı yumuşatır ve kokulardan arındırır - Çamaşır ve iç çamaşırlarınızda ki sarı lekeleri çıkarır - Yaka ve kolluk lekelerini çıkarır - Durulama aşamasında makinaya eklediğinizde deterjan ve beyazlatıcınızın performansını yükseltir - Meyve ve şarap lekelerini çıkarır - Yağ lekelerini çıkarır - Mürekkep lekelerini çıkarır.

2 / 9 Mutfağınızı temizleyip kokulardan arındırmak için Karbonat çok etkili ve doğal bir temizleyici olduğu için sünger veya nemli bir beze uygulayarak mutfağınızda bulunan çoğu şeyi temizleyebilirsiniz. -Mikrodalga ve fırın içini temizler - Tahta zeminlerde ve ocakta bulunan yağ lekelerini çıkarır - Kesme tahtasının kokusunu giderip ve dezenfekte eder -Boyasını çıkartmadan makinaların kontrol düğmelerini temizler -Cam dolapları temizler -Çay ve kahve lekelerini çıkarır -Sebze ve meyveleri yıkarken pestisitlerden arındırır - Buzdolabı ve buzluğun içini temizler - Mutfağı inatçı yemek kokularından kurtarır - Tava ve tencereleri temizler

3 / 9 Ev eşyalarınızı temizleyip korumak için Çok amaçlı bir temizleyici arıyorsanız karbonat tozunu suya karıştırmanız yeterli olacaktır. Sonrasında direk sprey olarak ya da bez veya süngere uygulayarak kullanabilirsiniz. - Takı, gümüş ve metal aksesuarlarınızı temizler -Tuvalet ve yerleri dezenfekte eder ve duş perdesinde ki küfleri giderir -Tıkanmış boruları açar -Tahta zemin ve eşyaları lekelerden arındırır -Cam ve kristal parçaları temizler -Renkli kalem, mürekkep ve keçeli kalem lekelerini çıkarır -Şömine taşlarında ki is lekelerini temizler -Izgarayı kuru yanmış yemek kalıntılarından arındırır -Spor ayakkabılarınızı beyazlatır - Ütünüzün metal tabanını lekelerden arındırır - Hasır ev eşyalarını temizler -Peluş oyuncakları temizler - Metal aletlerin pasını giderir

4 / 9 Her türlü kokuyu gidermek için Nemli bir beze uygulayarak ya da su dolu bir bardağın içinde eritip köşede tutarak koku giderici olarak kullanabilirsiniz. -Ayakkabı kokusunu giderir -Ellerinizi kokulardan arındırır -Mikrodalga ve buzdolabı kokularını giderir -Çöp kutunuzun kokusunu ortadan kaldırır - Kedi ve köpek çişi kokusunu giderir - Yatağınızı kokulardan arındırr - Arabanızın kokusunu giderir

5 / 9 Yemek pişirmek için Genelde her mutfakta bulunur ama sırf hamur işlerinde kullanmanıza gerek yok. -Tavuk ve kırmızı eti yumuşatır -Patates püresini kabartır -Portakal suyunun asit seviyesini düzenler -Karnabaharın beyaz rengini koruyup kokusunu giderir -Yemeklerde istenmeyen sirke tadı ve kokusunu giderir -Sütün kesilmesini önler

6 / 9 Bazı rahatsızlıklara ilaç olarak Suda eritip sıcak kompres veya gargara yaparak kullanabilirsiniz -Hazımsızlık ve şişkinliğe yardımcı olur -Zehirli sarmaşık veya deniz anası çarpmalarının etkilerini azaltır -Su çiçeğinin yarattığı kaşıntıyı azaltır -Bademcik iltihabının acısını dindirir ve iyileşme sürecini hızlandırır -Geniz tıkanıklığını giderir -Eklem ağrılarını dindirir -Yanmış dilin acısını yatıştırır -Ağız yaralarını iyileştirir

7 / 9 Diş ve ağız bakımı için Ağız bakımı için diş fırçanıza uygulayarak ya da gargara yaparak kullanabilirsiniz. -Diş lekelerini çıkarıp tartar ve plak oluşumunu önler -Ağız kokusunu giderir -Diş eti iltihabını önler -Uçuk ve ağız kenarında oluşan yaraları iyileştirir

8 / 9 Cilt ve saç bakımı için kimyasal ürünler yerine kullanabilirsiniz -Tıraş sonrası cilt tahrişini önler -Sivilce ve siyah noktaların oluşumunu önler -Derinizi toksin ve ölü deriden arındırır -Saçınızı şampuan kullanmadan temizler -Saç kepeğini önler -Koltuk altlarında koyulaşmayı beyazlatır -Dirsek ve dizlerini nemlendirip yumuşatır