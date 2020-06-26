Karbonhidrat diyeti nasıl yapılır?

Karbonhidrat alımını mümkün olduğunca aşağı çekmeyi hedefleyen karbonhidrat diyetinin içeriğinde karbonhidrat yönünden zengin olan nişastalı ve şekerli besinler yer almaz. Diyet süresince karbonhidratlı besinler hariç diğer her şeyden aşırıya kaçmadan yiyebilirsiniz. Sonuçta karbonhidrat yiyerek zayıflama pek mümkün değil. Çok sınırlayıcı olmadığı için rahatlıkla uygulanabilen ve sağlıklı bir şekilde kilo vermeyi sağlayan bir diyettir. Ancak hangi diyeti yaparsanız yapın mutlaka öncesinde bir uzmana danışmanız gerektiğini unutmayın. Bilinçsizce yapılan diyetler birçok sağlık sorununa yol açabilir. Özellikle de diyabet veya kalp rahatsızlığı gibi sağlık sorunlarınız varsa diyet yapmadan önce mutlaka doktorunuzla görüşün. Karbonhidratlar basit veya karmaşık yapılı olabilirler. Basit rafine (masa şekeri), basit doğal (sütteki laktoz ve meyvedeki fruktoz), kompleks rafine edilmiş (beyaz un) ve kompleks doğal (tam tahıllı veya fasülye) olarak sınıflandırılabilirler. Doğal kaynaklı karbonhidratların ortak içerikleri şunlardır:

Tahıl

Meyve

Sebzeler

Süt

Fındık

Tohumlar

Baklagiller (fasulye, mercimek, bezelye) Gıda üreticileri, şeker veya beyaz un şeklinde işlenmiş gıdalara rafine karbonhidratlar da ekler. Rafine karbonhidrat içeren gıdaların örnekleri beyaz ekmek, makarna, kurabiye, kek, şeker, şekerle tatlandırılmış gazlı içecekler ve meyve sularıdır. Vücut ana yakıt kaynağı olarak karbonhidrat kullanır. Kompleks karbonhidratlar (nişastalar) sindirim sırasında basit şekerlere ayrılırlar. Daha sonra kan dolaşımıyla emilirler. Genel olarak, doğal karmaşık karbonhidratlar daha yavaş sindirilirler ve kan şekeri üzerinde daha az etkili olurlar. Doğal kompleks karbonhidratlar ise kilo almayı sağlarlar ve enerjinin ötesinde diğer vücut işlevlerine de hizmet ederler. Artan kan şekeri seviyeleri insülini serbest bırakmak için vücudu tetikler. İnsülin, glikozun hücrelere girmesine yardımcı olur. Fazla glikoz genellikle karaciğerde, kaslarda ve diğer hücrelerde daha sonra kullanılmak üzere depolanır veya yağa dönüştürülür. Düşük karbonhidrat diyetinin ardındaki düşünce, azalan karbonhidratların vücuda enerji için depolanmış yağın yakılmasına neden olan ve sonuç olarak kilo kaybı sağlayan insülinin düzeyini düşürmektir.

Karbonhidrat Diyeti Nasıl Yapılır? Bu diyeti haftalık ya da 12 günlük olarak uygulayabilirsiniz. 12 günden sonra 2 gün ara verip istediklerinizi yiyebilir, 2 gün sonra diyete tekrar başlayabilirsiniz. Diyet boyunca serbestçe yiyebileceğiniz ve yememeniz gereken besinler var ve bunlara dikkat etmeniz önemli. Bazı diyetler karbonhidrat miktarını günlük 20 gramla sınırlarlar. Bazılarında ise 50-100 grama kadar çıkılabilir. Kilo ve sağlık durumunuza göre bunu siz belirleyebilirsiniz. Yiyebilecekleriniz Domates, yumurta, karnabahar, mantar, kereviz, dolmalık biber, yeşil soğan, turp, lahana, brüksel lahanası, brokoli, salatalık, karahindiba, bamya, patlıcan, kıvırcık, kabak, bonfile, pirzola, tavuk, hindi, ciğer, balık, ton balığı, somon balığı, karides, ıstakoz, yengeç, meyve (aşırıya kaçmadan), ceviz, badem, tereyağı, zeytinyağı, balık yağı. Çok aşırıya kaçmamak şartıyla bitter çikolata tüketebilirsiniz. Ancak minimum %70 oranında kakao içermesine dikkat edin. Kararında tüketildiğinde bitter çikolata faydalıdır. Mercimek, siyah fasulye ve barbunyayı da çok küçük porsiyonlar şeklinde tüketebilirsiniz. İçecek olarak ise su, çay ve kahve tüketebilirsiniz. Alkol konusunda biradan kesinlikle kaçınmalısınız ancak isterseniz 1 kadeh şarap tüketmenizin bir sakıncası yoktur.