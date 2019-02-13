Kardan mağara yaptılar

Köyde kar kalınlığının 10 metreyi geçmesi araçların da beyaz örtüyle kaplanmasına neden oldu. Öte yandan yoğun kar yağışı fırsat bilen çocuklar da kendilerine kardan mağaralar yaparak kış günlerinin tadını çıkardı.

Doğu Anadolu'da kış

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki illerden Van, Bitlis ve Muş'ta kar nedeniyle 37 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları sonucu 10 yerleşim yerinin yolunun kapandığı bildirildi.

Başkale, Bahçesaray ve Gürpınar ilçelerinde kapanan yolların açılması için çalışmaların devam ettiği belirtilen açıklamada, kırsal bölgelerde olumsuz havanın etkisini sürdürdüğü aktarıldı.

Karayolları 11. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde kapalı bağlantı yolu bulunmadığı belirtildi.

Bitlis Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, kar yağışı nedeniyle kapanan 7 köy yolunun ulaşıma açılması için ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

Muş Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür ise kar nedeniyle 5 köy ve 15 mezra yolunun ulaşıma kapandığını, ekiplerin bu yolları açmak için çalıştığını bildirdi.

Muş merkeze bağlı Çengilli köyünde tek katlı evler adeta kara gömüldü.

Köy sakinlerinden Celalettin Yöndem, kar kalınlığının bölgede yer yer 10 metreye ulaştığını ve yaklaşık 5 aydır olumsuz hava koşulları nedeniyle sıkıntı yaşadıklarını dile getirdi.

Muş merkeze bağlı Çengilli köyünde çocuklar yaptıkları kardan mağarada oturuyor.