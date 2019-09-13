Kim Kardashian gibi kalçalara sahip olmak hayal değil

Medikal Estetik Uzmanı Dr. Demet Aşkın, kalça şekillendirme metotları hakkında birbirinden güzel tüyoları bizler için anlattı. Her zaman vurguladığım gibi ‘herkes kendine özel’ olup, kişinin yapısına uygun olarak daha kalkık ve daha şekilli kalça yapısı oluşturulabilir. Bir başkasının yapısının aynısını yapmaya çalışmak çok yanlıştır.

PEK ÇOK METOT VAR!

Kalça şekillendirmek için pek çok metot kullanılır. Bu metotlardan invaziv olarak ameliyatla kaldırmak, vücudun başka bölgelerinden alınan yağ dokusunu şekillendirmek için enjekte etmek mümkün. Bunların dışında günlük yaşamı değiştirmeksizin invaziv olmayan yöntemlerlede daha kalkık, diri ve sıkı kalça oluşturulabilir.

DAHA KALKIK, DİRİ VE SIKI KALÇALAR İÇİN UYGULANAN YÖNTEMLER NELERDİR?

Öncelikle cildi sıkılaştırmak ve cildin yapıtaşları olan kollajen, elastin üretimi ile cildi dirileştirmek için uygun tedaviler yapılmalıdır.

Bu amaçla PB enzimatik serum ürünü, amaçlanan bölgeler özenle işaretlendikten sonra yaygın bir şekilde cilt altına enjekte edilebilir.

Daha sıkı ve diri cilt yapısı oluşur. Ayrıca kalça cildinde selülit, renk farklılıkları varsa uygulamalar esnasında bunlarda tedavi edilmeli. Örneğin; PB serumun selüliti tedavi eden formu tercih edilirse cildi gençleştirirken aynı zamanda selülit tedaviside yapılmış olur.