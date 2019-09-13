Kim Kardashian gibi kalçalara sahip olmak hayal değil

Medikal Estetik Uzmanı Dr. Demet Aşkın, kalça şekillendirme metotları hakkında birbirinden güzel tüyoları bizler için anlattı. Her zaman vurguladığım gibi ‘herkes kendine özel’ olup, kişinin yapısına uygun olarak daha kalkık ve daha şekilli kalça yapısı oluşturulabilir. Bir başkasının yapısının aynısını yapmaya çalışmak çok yanlıştır.
PEK ÇOK METOT VAR!
Kalça şekillendirmek için pek çok metot kullanılır. Bu metotlardan invaziv olarak ameliyatla kaldırmak, vücudun başka bölgelerinden alınan yağ dokusunu şekillendirmek için enjekte etmek mümkün. Bunların dışında günlük yaşamı değiştirmeksizin invaziv olmayan yöntemlerlede daha kalkık, diri ve sıkı kalça oluşturulabilir.
DAHA KALKIK, DİRİ VE SIKI KALÇALAR İÇİN UYGULANAN YÖNTEMLER NELERDİR?
Bu amaçla PB enzimatik serum ürünü, amaçlanan bölgeler özenle işaretlendikten sonra yaygın bir şekilde cilt altına enjekte edilebilir.
Daha sıkı ve diri cilt yapısı oluşur. Ayrıca kalça cildinde selülit, renk farklılıkları varsa uygulamalar esnasında bunlarda tedavi edilmeli. Örneğin; PB serumun selüliti tedavi eden formu tercih edilirse cildi gençleştirirken aynı zamanda selülit tedaviside yapılmış olur.
DAHA UZUN ÖMÜRLÜ OLMASINI SAĞLIYOR
İpler kırçıllı yapılardır, çok daha güçlü ve kalın kırçıllı olanlar sarkık dokuyu kaldırmak için kullanılır. Daha ince yapıda olanlar ise cilt altına daha yaygın olarak yerleştirilir ve cildin sıkılaşmasını, yapılan liftingin daha uzun ömürlü olmasını sağlar.
Bu işlem sonrası günlük yaşam aksamadan devam eder, yalnızca 5 gün kadar ağır spor ve ağırlıkla oturma-kalkma hareketinin mecbur kalmadıkça yapılmaması gerekir. Lifting işlemi sonrası kalçalar daha volümlü görünebilir. Ancak kalça cilt altı yağ dokusu çok az, kas yapısı çok zayıfsa bazen kişiyi memnun edecek kadar volümlü görünmeyebilir.
EN ÖNEMLİ PRENSİP SAĞLIK ANLAYIŞIDIR
Bu taktirde vulümü daha arttırmak için zayıf bölgeler güvenli dolgularla desteklenebilir. Bizim kliniğimizdeki en önemli prensibimiz önce sağlık anlayışıdır.
‘Sağlıklı güzellik’ vizyonumuzdan asla taviz vermeden kişilerin daha mutlu,iyi ve güvenli hissetmeleri için en doğru uygulamaları yapmaya gayret ediyoruz. Dolgu olarak da güvenli, geçici dolgular tercih edilmelidir.
Elbette yüksek teknolojik cihazlarda bu tedavilere destek olarak kullanılabilir.
Yine vücudun her bölgesi gibi kalça cildinede bu işlemleri takiben ara ara hyalüronik asit, cildi besleyen ürünlerle mezoterapilerin yapılması işlemlerin kalıcılığını çok arttıracaktır.
Medikal Estetik Uzmanı
Dr. Demet Aşkın
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