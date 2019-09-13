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Kim Kardashian gibi kalçalara sahip olmak hayal değil

Uzm. Dr. A. Demet Aşkın Uzm. Dr. A. Demet Aşkın
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | 13.09.2019 14:39 | Son Güncelleme

Son yıllarda 'Brezilya Kalçası' adı verilen daha kalkık, dışa ve arkaya doğru dolgun kalça şekli moda haline geldi ve tüm dünyada hanımlar bu şekilde kalça yapısını talep ediyorlar. Özellikle hanımlar taleplerini, 'Kardashian kalçası' isteğiyle ifade etmeye başladı.

Kim Kardashian gibi kalçalara sahip olmak hayal değil

Medikal Estetik Uzmanı Dr. Demet Aşkın, kalça şekillendirme metotları hakkında birbirinden güzel tüyoları bizler için anlattı. Her zaman vurguladığım gibi ‘herkes kendine özel’ olup, kişinin yapısına uygun olarak daha kalkık ve daha şekilli kalça yapısı oluşturulabilir. Bir başkasının yapısının aynısını yapmaya çalışmak çok yanlıştır.

PEK ÇOK METOT VAR!

Kalça şekillendirmek için pek çok metot kullanılır. Bu metotlardan invaziv olarak ameliyatla kaldırmak, vücudun başka bölgelerinden alınan yağ dokusunu şekillendirmek için enjekte etmek mümkün. Bunların dışında günlük yaşamı değiştirmeksizin invaziv olmayan yöntemlerlede daha kalkık, diri ve sıkı kalça oluşturulabilir.

DAHA KALKIK, DİRİ VE SIKI KALÇALAR İÇİN UYGULANAN YÖNTEMLER NELERDİR?

  • Öncelikle cildi sıkılaştırmak ve cildin yapıtaşları olan kollajen, elastin üretimi ile cildi dirileştirmek için uygun tedaviler yapılmalıdır.

Bu amaçla PB enzimatik serum ürünü, amaçlanan bölgeler özenle işaretlendikten sonra yaygın bir şekilde cilt altına enjekte edilebilir.

Daha sıkı ve diri cilt yapısı oluşur. Ayrıca kalça cildinde selülit, renk farklılıkları varsa uygulamalar esnasında bunlarda tedavi edilmeli. Örneğin; PB serumun selüliti tedavi eden formu tercih edilirse cildi gençleştirirken aynı zamanda selülit tedaviside yapılmış olur.

  • Kalçaların sarkıklığını azaltmak ve lifting oluşturmak için ‘thread lifting’ uygulaması yapılabilir. Çoğumuzun bildiği gibi thread lifting, cilt altına yerleştirilen iplerle cildin gerilmesi, sarkıklığın kaldırılması işlemidir. Bu amaçla vücutta eriyen ipleri kullanmak daha güvenli bir yöntemdir.

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DAHA UZUN ÖMÜRLÜ OLMASINI SAĞLIYOR

İpler kırçıllı yapılardır, çok daha güçlü ve kalın kırçıllı olanlar sarkık dokuyu kaldırmak için kullanılır. Daha ince yapıda olanlar ise cilt altına daha yaygın olarak yerleştirilir ve cildin sıkılaşmasını, yapılan liftingin daha uzun ömürlü olmasını sağlar.

Bu işlem sonrası günlük yaşam aksamadan devam eder, yalnızca 5 gün kadar ağır spor ve ağırlıkla oturma-kalkma hareketinin mecbur kalmadıkça yapılmaması gerekir. Lifting işlemi sonrası kalçalar daha volümlü görünebilir. Ancak kalça cilt altı yağ dokusu çok az, kas yapısı çok zayıfsa bazen kişiyi memnun edecek kadar volümlü görünmeyebilir.

EN ÖNEMLİ PRENSİP SAĞLIK ANLAYIŞIDIR

Bu taktirde vulümü daha arttırmak için zayıf bölgeler güvenli dolgularla desteklenebilir. Bizim kliniğimizdeki en önemli prensibimiz önce sağlık anlayışıdır.

‘Sağlıklı güzellik’ vizyonumuzdan asla taviz vermeden kişilerin daha mutlu,iyi ve güvenli hissetmeleri için en doğru uygulamaları yapmaya gayret ediyoruz. Dolgu olarak da güvenli, geçici dolgular tercih edilmelidir.

  • Elbette yüksek teknolojik cihazlarda bu tedavilere destek olarak kullanılabilir.

  • Yine vücudun her bölgesi gibi kalça cildinede bu işlemleri takiben ara ara hyalüronik asit, cildi besleyen ürünlerle mezoterapilerin yapılması işlemlerin kalıcılığını çok arttıracaktır.

  • Vücudumuza her banyo sonrası vücut nemlendiricisi kullanmalıyız. Cildimizin nemlendirilmesi kurumuş, incelmiş ciltlerde kolayca gelişebilecek problemlerden bizi koruyacaktır.

Medikal Estetik Uzmanı
Dr. Demet Aşkın

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