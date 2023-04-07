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  4. Kardeş kavgası hastanede bitti! Kardeşine vermemek için cep telefonunu yuttu... 2 saatlik cerrahi operasyonla çıkartıldı

Kardeş kavgası hastanede bitti! Kardeşine vermemek için cep telefonunu yuttu... 2 saatlik cerrahi operasyonla çıkartıldı

07.04.2023 11:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hindistan’da yaşanan bir olay herkesi şaşkına çevirdi. İsmi açıklanmayan 18 yaşındaki bir kız, erkek kardeşiyle Çin yapımı bir cep telefonu yüzünden kavga etti. Kardeşler arasındaki tartışmanın büyümesi üzerine 18 yaşındaki kız, erkek kardeşine cep telefonunu vermemek için yuttu. Hastaneye kaldırılan 18 yaşındaki kız acilen ameliyata alındı.

Kardeş kavgası hastanede bitti! Kardeşine vermemek için cep telefonunu yuttu... 2 saatlik cerrahi operasyonla çıkartıldı

Hindistan’ın Madhya Pradesh şehrinin Bhind bölgesinde kardeşler arasındaki kavga hastanede bitti. Erkek ve kız kardeş Çin yapımı bir cep telefonu yüzünden tartışırken 18 yaşındaki kız cihazı yuttu. Ailenin olayı öğrenmesinden sonra hastaneye götürülen genç kız acilen ameliyata alındı. 2 saat süren cerrahi operasyonun ardından 18 yaşındaki kızın vücudundan telefon çıkartıldı.

“BÖYLE BİR VAKAYLA İLK KEZ KARŞILAŞTIM”

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Şiddetli karın ağrısı ve kusma belirtileriyle hastaneye götürülen 18 yaşındaki kız, CT taraması, röntgen ve ultrason dahil olmak üzere bir dizi testten geçti. Cep telefonu Dr. Naveen Kushwah liderliğindeki ekip tarafından 2 saat süren zorlu bir ameliyatla hastanın vücudundan çıkartıldı.

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Dr. Kushwah hastanın durumunun stabil olduğunu belirtirken “20 yıllık meslek hayatımda böyle bir vakayla ilk kez karşılaştım” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Çin Hindistan cep telefonu

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