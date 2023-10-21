Kardeşlerim bu akşam var mı, yok mu? Kardeşlerim 101. bölümde neler olacak? 21 Ekim 2023 Atv yayın akışı

Kardeşlerim 101. yeni bölümünün bu akşam olup olmadığı merak ediliyor. Bu hafta milli yas nedeniyle bazı diziler yeni bölümleri yayınlamadı ve yerine özet bölümleri ekrana getirildi. Bu kapsamda Kardeşlerim bu akşam var mı, yok mu? sorusu da araştırılmaya başlandı. İşte konuya dair tüm detaylar...

KARDEŞLERİM BU AKŞAM VAR MI, YOK MU?

Kardeşlerim bu akşam 101. yeni bölümüyle izleyicisinin karşısına çıkacak. Dizinin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlara göre yayın akışında herhangi bir değişiklik bulunmuyor.

KARDEŞLERİM 101. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Hiç beklemedikleri bir anda hem anne hem de babasız kalan kardeşlerin kalplere dokunan sıcacık hikâyesini anlatan "Kardeşlerim" yeni bölümüyle Cumartesi akşamları ekrana geliyor.

Aybike'den öğrendiği gerçeklerle dehşete düşen Berk, Ayla'yla ilgili radikal bir karar alır.

Eren ailesi, su ve elektrik kesintisi sorunlarıyla boğuşurken; Nebahat, Süreyya yüzünden Akif'e karşı son derece tavırlıdır.

Tüm çocuklar, Ataman Koleji'nde verilen yeni bir proje ödevi için gruplara ayrılırlar. Süreyya'nın çelişkili hareketleri, Akif'i şaşırtmaya devam ederken; Sarp ile Lidya, Ömer ve Süsen'e karşı birlik olurlar.

Evdeki kesinti sorununa çözüm bulmak isteyen Şengül'ün, Hilmiye'nin verdiği akılla yaptığı hamleler ise, hiç umulmadık bir sonuç doğurur.

21 EKİM CUMARTESİ ATV YAYIN AKIŞI

10.00 Ateş Kuşları

13.00 Kardeşlerim

16.00 Ben Bu Cihana Sığmazam

19.00 atv Ana Haber

20.00 Kardeşlerim

00.20 Aldatmak





