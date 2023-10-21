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Kardeşlerim bu akşam var mı, yok mu? Kardeşlerim 101. bölümde neler olacak? 21 Ekim 2023 Atv yayın akışı

21.10.2023 16:03 | Son Güncelleme:
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Kardeşlerim yeni bölümü hakkında araştırmalar hız kazandı. Bu hafta milli yas sebebi ile bazı dizilerin yeni bölümleri ekrana gelmedi. Bu kapsamda Cumartesi akşamlarının sevilen dizisi Kardeşlerim'in yeni bölümünün yayınlanıp yayınlanmayacağı da merak konusu oldu. Peki, Kardeşlerim bu akşam var mı, yok mu? Kardeşlerim 101. bölümde neler olacak? İşte 21 Ekim 2023 Atv yayın akışı...

Kardeşlerim 101. yeni bölümünün bu akşam olup olmadığı merak ediliyor. Bu hafta milli yas nedeniyle bazı diziler yeni bölümleri yayınlamadı ve yerine özet bölümleri ekrana getirildi. Bu kapsamda Kardeşlerim bu akşam var mı, yok mu? sorusu da araştırılmaya başlandı. İşte konuya dair tüm detaylar...

KARDEŞLERİM BU AKŞAM VAR MI, YOK MU?

Kardeşlerim bu akşam 101. yeni bölümüyle izleyicisinin karşısına çıkacak. Dizinin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlara göre yayın akışında herhangi bir değişiklik bulunmuyor.

Kardeşlerim sosyal medya

KARDEŞLERİM 101. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Hiç beklemedikleri bir anda hem anne hem de babasız kalan kardeşlerin kalplere dokunan sıcacık hikâyesini anlatan "Kardeşlerim" yeni bölümüyle Cumartesi akşamları ekrana geliyor.

Aybike'den öğrendiği gerçeklerle dehşete düşen Berk, Ayla'yla ilgili radikal bir karar alır.

Kardeşlerim 1

Eren ailesi, su ve elektrik kesintisi sorunlarıyla boğuşurken; Nebahat, Süreyya yüzünden Akif'e karşı son derece tavırlıdır.

Kardeşlerim 3

Tüm çocuklar, Ataman Koleji'nde verilen yeni bir proje ödevi için gruplara ayrılırlar. Süreyya'nın çelişkili hareketleri, Akif'i şaşırtmaya devam ederken; Sarp ile Lidya, Ömer ve Süsen'e karşı birlik olurlar.

Kardeşlerim 4

Evdeki kesinti sorununa çözüm bulmak isteyen Şengül'ün, Hilmiye'nin verdiği akılla yaptığı hamleler ise, hiç umulmadık bir sonuç doğurur.

Kardeşlerim 5

21 EKİM CUMARTESİ ATV YAYIN AKIŞI

10.00 Ateş Kuşları
13.00 Kardeşlerim
16.00 Ben Bu Cihana Sığmazam
19.00 atv Ana Haber
20.00 Kardeşlerim
00.20 Aldatmak

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