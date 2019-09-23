HABER

Kardeşlerin çöp kavgası kanlı bitti

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.09.2019 04:17 | Son Güncelleme

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde iki kardeş arasında çöp yüzünden çıktığı iddia edilen kavgada bir kişi yaşamını yitirdi.

Kardeşlerin çöp kavgası kanlı bitti

Alınan bilgiye göre, Yaylageriş Mahallesi'nde Bekir Ö. (63) ile kardeşi Mustafa Ö. arasında bahçe kenarına dökülen çöp yüzünden tartışma çıktı.

Tartışmaya bir süre sonra Mustafa Ö.'nün eşi Hava Ö., kızları Seda Ö., Ebru Ö. ve Semanur Ö. de dahil oldu.

Çıkan kavgada bıçaklı saldırıya uğrayan 5 çocuk babası Bekir Ö. ağır yaralandı.

Özel bir hastaneye kaldırılan Bekir Ö., yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayla ilgili Mustafa Ö., eşi ve 3 kızı jandarma tarafından gözaltına alındı.

Kızlardan birinin kavgada amcasını bıçaklayarak öldürdüğü iddia edildi. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı. (AA)

Bitcoin'ciler kazancını katlayacakBitcoin'ciler kazancını katlayacak
Suriye sınırına askeri sevkiyatSuriye sınırına askeri sevkiyat
Kaldırıma çarpan otomobil takla attıKaldırıma çarpan otomobil takla attı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Samsun bıçaklı kavga

En Çok Okunan Haberler

Güzel oyuncu Mucize Doktor ile dönüyor!

Güzel oyuncu Mucize Doktor ile dönüyor!

Kına gecesinde damadını öldürmüştü! İfadesi kan dondurdu

Kına gecesinde damadını öldürmüştü! İfadesi kan dondurdu

Şoke eden iddia! Konser için istediği ücret...

Şoke eden iddia! Konser için istediği ücret...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü

Kritik görüşmede F-35 mesajı!

Kritik görüşmede F-35 mesajı!

Sosyal medyada büyük tepki çekmişti! Harekete geçildi

Sosyal medyada büyük tepki çekmişti! Harekete geçildi

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Neslican Tay'dan acı haber!

Neslican Tay'dan acı haber!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

İstanbul'da aile katliamı!

İstanbul'da aile katliamı!

AK Parti'den partideki 'istifalara' ilişkin açıklama!

AK Parti'den partideki 'istifalara' ilişkin açıklama!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Şanlıurfa'da Suriye sınırına askeri sevkiyat

Suriye sınırına askeri sevkiyat

İzmir'de trafik kazası! Kaldırıma çarpan otomobil takla attı

Kaldırıma çarpan otomobil takla attı

Kırklareli'nde tekstil fabrikasında korkutan yangın!

Tekstil fabrikasında korkutan yangın!

Antalya'da gece yarısı katliam gibi kaza! Ölü ve yaralılar var!

Gece yarısı katliam gibi kaza!

İngilizce öğretmeninin korkunç ölümü! 8'inci kattan yere çakıldı!

İngilizce öğretmeninin korkunç ölümü!

Karaman'da park halindeki araç küle döndü!

Karaman'da park halindeki araç küle döndü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.