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  4. Kardeş olduklarını öğrendiler! Derin sır yıllar sonra TikTok'ta ortaya çıktı

Kardeş olduklarını öğrendiler! Derin sır yıllar sonra TikTok'ta ortaya çıktı

25.03.2021 10:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TikTok'ta tanışan Çin'in Henan eyaletinde yaşayan Cheng Keke ve Zhang Li, birbirlerine ne kadar benzedikleri karşısında şaşkına döndüler. Aynı gün doğan ve aynı kan grubuna sahip olan kadınların çok geçmeden kardeş olduğu ortaya çıktı.

Kardeş olduklarını öğrendiler! Derin sır yıllar sonra TikTok'ta ortaya çıktı

İlginç olay TikTok'ta yaşandı. Sosyal medya platformu TikTok'ta yolları kesişen iki Çinli kadın, rastgele karşılaşmalarıyla ailelerinin derin sırlarını ortaya çıkardı.

Cheng Keke ve Zhang Li, birbirlerine ne kadar benzediklerini görünce şaşkına döndüler ve 30 yaşındaki kadınların çok geçmeden kardeş oldukları anlaşıldı. Tabii kardeş olmalarını kanıtlayan tek şey bu değildi.

Sadece bu değil, aynı zamanda aynı kan grubunu paylaşıyorlar ve sol kaşlarının üzerinde şüphelerini daha da artıran bir ben var. Öte yandan kardeşler Çin'İn Gongyi eyaletinde bulunan bir yetiştirme yurdundan evlat edinilmiş.

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''AYNAYA BAKIYOR GİBİYDİM''

Şimdilerde 30 yaşında olan kardeşlerin farklı aileler tarafından evlat edinildikleri ortaya çıktı. Bunu aileler de yıllar sonra itiraf etti.

İlginç olay sonrası konuşan Cheng, "İlk video görüşmemizi yaptığımızda, sanki kendi kendime konuşuyor gibiydim bu aynaya bakmak gibi bir şeydi'' dedi.

Cheng, geçen ay ilk kez Zhang ile tanışmak için 48 kilometre yol kat etti ve birbirlerini yüz yüze gördükten sonra artık ikiz kardeş olduklarına ikna oldular.

Her ikisi de evli ve çocuklu Cheng ve Zhang, şimdi şüphelerinin doğru olup olmadığını belirlemek için bir DNA testi yaptırmayı planlıyor.

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Çin tiktok

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