Tam kapanma uygulaması 29 Nisan saat 19:00 itibariyle başladı. Uygulamanın başlamasının ardından vatandaşlar kargolar hafta sonu çalışıyor mu, kargolar açık mı gibi soruları merak etmeye başladı. Peki kargolar Cumartesi açık mı? Cumartesi Pazar kargolar çalışıyor mu?

KARGOLAR CUMARTESİ AÇIK MI? HAFTA SONU CUMARTESİ PAZAR KARGOLAR ÇALIŞIYOR MU?

Tam kapanma sürecinde kargolar Cumartesi günleri de dağıtım yapmaya devam edecek. Normal süreçte resmi tatillerde yarım gün çalışan kargo şirketlerinin 1 Mayıs'ta da yarım gün çalışması bekleniyor.

E-ticaret firmalarının kendi kargo şirketleri ile ilgili olan dağıtımlarını ise kendileri yönlendirmesi bekleniyor.

Kargo firmaları ile ilgili son bilgilere göre çalışma saatleri şöyle:

PTT KARGO



PTT şubeleri hafta sonu sokağa çıkma yasağında Cumartesi günü 08.30-17.30 saatleri arasında dağıtım yapıyor. Pazar günü ise PTT şubeleri kapalı ve dağıtım yapılmıyor.

YURTİÇİ KARGO



Cumartesi günleri 09.00-13.00 saatleri arasında standart işleyiş devam etmekte olup, 13.00-16.00 saatleri arasında müşterilerin gönderilerinin kabulü ve teslimi sadece şubelerinde yapılmaktadır. Hafta sonu cumartesi günleri ise 09.00’dan 16.00’a kadar hizmet vermeye devam eden Yurtiçi Kargo, Pazar günleri hizmet vermemektedir.