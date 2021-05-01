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Kargolar Cumartesi açık mı? Cumartesi Pazar kargolar çalışıyor mu?

01.05.2021 17:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

17 gün sürecek tam kapanma uygulamasının başlamasının ardından vatandaşlar kargolar hafta sonu çalışıyor mu, kargolar açık mı gibi soruları merak etmeye başladı. MNG Kargo, Aras Kargo, Yurtiçi Kargo, Sürat Kargo ve PTT Kargo'nun çalışma saatleri ve hizmet verip vermedikleri merak konusu. Peki kargolar Cumartesi açık mı? Cumartesi Pazar kargolar çalışıyor mu? İşte yanıtı...

Kargolar Cumartesi açık mı? Cumartesi Pazar kargolar çalışıyor mu?

Tam kapanma uygulaması 29 Nisan saat 19:00 itibariyle başladı. Uygulamanın başlamasının ardından vatandaşlar kargolar hafta sonu çalışıyor mu, kargolar açık mı gibi soruları merak etmeye başladı. Peki kargolar Cumartesi açık mı? Cumartesi Pazar kargolar çalışıyor mu?

KARGOLAR CUMARTESİ AÇIK MI? HAFTA SONU CUMARTESİ PAZAR KARGOLAR ÇALIŞIYOR MU?

Tam kapanma sürecinde kargolar Cumartesi günleri de dağıtım yapmaya devam edecek. Normal süreçte resmi tatillerde yarım gün çalışan kargo şirketlerinin 1 Mayıs'ta da yarım gün çalışması bekleniyor.

E-ticaret firmalarının kendi kargo şirketleri ile ilgili olan dağıtımlarını ise kendileri yönlendirmesi bekleniyor.

Kargo firmaları ile ilgili son bilgilere göre çalışma saatleri şöyle:

PTT KARGO

PTT şubeleri hafta sonu sokağa çıkma yasağında Cumartesi günü 08.30-17.30 saatleri arasında dağıtım yapıyor. Pazar günü ise PTT şubeleri kapalı ve dağıtım yapılmıyor.

YURTİÇİ KARGO

Cumartesi günleri 09.00-13.00 saatleri arasında standart işleyiş devam etmekte olup, 13.00-16.00 saatleri arasında müşterilerin gönderilerinin kabulü ve teslimi sadece şubelerinde yapılmaktadır. Hafta sonu cumartesi günleri ise 09.00’dan 16.00’a kadar hizmet vermeye devam eden Yurtiçi Kargo, Pazar günleri hizmet vermemektedir.

ARAS KARGO

Aras Kargo, hafta sonu cumartesi günleri 08.30’dan 13.00’a kadar hizmet vermeye devam ediyor ve Pazar günleri hizmet vermemektedir.

MNG KARGO

Hafta sonu cumartesi günleri 08.30’dan 14.00’a kadar hizmet vermeye devam eden kargo, Pazar günleri hizmet vermiyor.

SÜRAT KARGO

Hafta sonu cumartesi günleri 09.00’dan 14.30’a kadar hizmet vermeye devam eden Sürat kargo, Pazar günleri hizmet vermemektedir.

UPS KARGO

UPS Kargo, hafta sonu cumartesi günleri 09.00’dan 15.00’a kadar hizmet vermeye devam ediyor ve Pazar günleri hizmet vermemektedir.

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