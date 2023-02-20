Karın şişliğine ne iyi gelir? Karın şişkinliği neden olur, doğal çözümler nelerdir?

Pek çok kişide görülen karın şişkinliği, estetik bir problemin yanı sıra fiziksel olarak da rahatsızlık hissine neden olabilir. Midede meydana gelen bu şişkinliğin nedeni her zaman kilo almaya bağlı değildir. Farklı nedenlere dayanan karın şişkinliklerinin de olduğu bilinmektedir. Karın bölgesindeki bu şişkinlikler bazen geçiciyken bazen de belli bir hastalığın belirtisi olabilir. Bu nedenle karın şişkinliğinin nedenini iyi tespit etmek çok önemlidir.

Karında şişlik neden olur?

Karın bölgesinde görülen şişliğin nedeni pek çok faktöre bağlı olabilir. Karın şişliğinin nedenleri kişiden kişiye değişmekle birlikte genel olarak en temel sebep, bağırsaklarda gaz oluşumudur. Besinlerdeki karbonhidratlar, parçalanma sırasında bağırsaklarda gaz oluşur. Bu besinler parçalanırken yoğun olarak hava yutmak, karında şişliğe neden olur. Karın şişliğinin nedenleri:

Bağırsaklardaki enfeksiyonlar ve belirtiler de karında şişliğe neden olabilir. Bağırsak hastalıkları için kullanılan ilaçlar, karnın şişip rahatsız hissetmesine yol açabilir.

Kimi zaman herhangi bir şey tüketilmese de karın şişebilir. Bunun nedeni stresli ve kaygılı yaşam koşulları olabilir.

Regl gecikmesi yaşayan kadınların karın bölgesinde şişlik olabilir.

Erken doyma hissiyatı ve midenin tam olarak boşalmaması gibi nedenlerden dolayı karın bölgesinde şişme görülebilir.

Çölyak hastalığı karında şişlik ile kendini belli edebilir.

Siroz ve karaciğer yetmezliği gibi hastalıklardan dolayı da karın şişebilir. Karaciğerin işlevini kaybetmemesi için alkolden uzak durulmalı ve gerekli kontroller yaptırılmalıdır.

Hızlı yeme ve çiğnemeden yutma sonucu karın şişliği tetiklenebilir. Bu yiyecekler, bağırsaklardan geçerken zorlanacağı için daha çok gaz açığa çıkar ve şişkinlik meydana gelir.

Bu nedenlere bağlı olarak karında geçici ya da kalıcı olarak şişlik oluşabilir. Eğer geçmeyen karın şişliği varsa bu durumda bazı hastalıkların görülme ihtimali çok yüksektir. Dolayısıyla bir uzmana başvurmakta fayda vardır.

Karın şişliği nasıl geçer?

Karın şişliği pek çok kişinin yaşadığı bir problemdir. Bunun geçmesi için bazı detaylara dikkat etmek gerekir. Karın şişliğine ne iyi gelir sorusu için şunlar söylenebilir:

Nane tüketmek şişliğe, gaza ve diğer sindirim sistemi problemlerine iyi gelir.

Tarçın, mide asidinin duvarlardan alınma ihtimalini azaltır. Bunun sonucu gaz oluşumunu da önler.

Papatya çayı, gaz ve şişkinlik problemlerinde kullanılır.

Midedeki asidite oranını düşürmek için sarı hardal tüketilebilir.

Tüm sindirim sistemi sorunları için zencefil yardımcı bir besindir.

İşlenmemiş organik elma sirkesi, aşırı gaz ve şişkinliğe iyi gelir.

Karın şişliği nasıl iner diye merak edenler bu konuda bazı noktalara dikkat etmelidir. Mide şişkinliğini geçirmek için şunlar yapılabilir:

Laktoz içeren besinlerden uzak durulmalıdır.

Bitki çayları tüketilmelidir.

Az yağlı yiyecekler tercih edilmelidir.

Meyve, sebze ve lifli gıdaları gereğinden fazla tüketmemeye özen gösterilmelidir.

Asitli, gazlı, şekerli içeceklerden ve tatlandırıcılardan uzak durulmalıdır.

Düzenli olarak egzersiz ve yürüyüş yapmaya özen gösterilmelidir.

Yemekten sonra hemen uzanma pozisyonuna geçilmemelidir.

Bunlara dikkat etsem ve az yemek yesem de karnım şişiyor diyenler ise mutlaka bir doktora başvurarak mide şişkinliğinin nedenini öğrenmelidir. Çünkü bazen bu durum farklı bir hastalığın habercisi olabilir.

Evde karın şişliğini geçirme yöntemleri nelerdir?

Karın şişkinliğine iyi gelen besinler ile evde doğal yöntemlerle bu problemi çözmek mümkündür. Karın şişliğine ne iyi gelir evde yapılabilecek yöntemler de oldukça araştırılmaktadır. Bu soruya cevap olarak şunlar sıralanabilir:

Rezene: Rezene ve rezene tohumlarından bitki çayı yapmak, karın şişkinliğini önlemede etkilidir. Çiğ halde, pişmiş olarak ya da bitki çayı şeklinde tüketilebilir.

Elma: Lif açısından zengin olan elma, bağırsak sağlığını güçlendirir ve sindirimi iyileştirir. Bu sayede karındaki şişliği de ortadan kaldırabilir.

Anason bitki çayı: Sindirimin güçsüz olmasından dolayı karın şişkinliği yaşanıyorsa, anason bitki çayı doğal ve etkili bir çözümdür.

Melisa otu: Spazma iyi gelen bir bitkidir. Çayını demleyip içmek sindirim sistemine iyi gelir.

Zencefil: Uzun süre karın şişkinliği yaşanıyorsa, zencefil çayı ya da zencefilli yoğurt tüketilebilir. Karın şişmesi ve sertleşmesi için oldukça etkilidir.

Meyan kökü: İdrar söktürücü özelliğe sahip olduğu için şişliğe neden olan maddelerin vücuttan atılmasına yardımcı olur.

Karın şişliğine hangi hareketler iyi gelir?

"Mide şişkinliğine ne iyi gelir?" sorusunun yanıtı olarak bol hareket önerilebilir. Özellikle yemekten sonra bir süre yürüyüş yapmak, karın şişliğini büyük ölçüde azaltmaya yardımcı olur. Küçük karın masajlarıyla da midedeki gazı kolayca dışarı atmak mümkündür. Karın şişliğine iyi gelen hareketler şöyle sıralanabilir:

Bacakları omuz genişliğinde açıp eller dizlere koyulur ve öne doğru eğilip kalkılır.

Ayakta durulur ve bir el duvara koyulur. Önce sağ, sonra sol diz karna doğru çekilir.

Eller belde dik bir şekilde ayakta durulur. Ayakları oynatmadan önce sağa, sonra sola dönülür.

Yere oturulur ve eller arkadan destek alınarak yere konur. Dizler yarım olarak bükülür ve bacaklar sırasıyla öne doğru uzatılır.

Yere oturulur ve eller arkadan destek alınarak yere konur. Dizler yarım olarak bükülür ve bacaklar havada bisiklet sürüşü yapar.

Düz bir şekilde ayakta durulur ve eller ayak parmaklara değdirilir.

Menopozda karın şişmesi nasıl geçer?

Regl öncesi ve regl döneminde olduğu gibi menopoz döneminde de karın şişmesi yaşanabilir. Menapozda karın şişmesi nasıl geçer diye merak edenler için de karın şişkinliğine iyi gelen hareketler yapılabilir. Bu sayede hem karındaki şişlikten kurtulmak mümkün olur hem de hareketli bir yaşam ile aşırı kilo alımının önüne geçilebilir. Özellikle menopoz döneminde kilo alma eğilimi arttığı için hem fiziksel rahatlık hem de estetik bir görünüm açısından bu egzersizleri yapmakta fayda vardır.



