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Hamilelikte öksürüğe ne iyi gelir? Hamilelikte öksürük evde bitkisel yöntemlerle nasıl geçer?

30.11.2022 22:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bireylerde mevsimsel geçişlerinde beraberinde getirdiği pek çok sağlık probleminin bir belirtisi olarak öksürük gözlemlenir. Bu durumda en dikkat etmesi gereken kişilerde hamile kadınlardır. Anne adayları bu süreç içerisinde kendisine dikkat etmeli ve bağışıklık sistemini güçlendirecek besinler tüketmelidir. Hamilelik süreci boyunca yaşanan rahatsızlıklar bebeği de olumsuz etkileyebilir. Peki, hamilelikte öksürüğe ne iyi gelir?

Hamilelikte öksürüğe ne iyi gelir? Hamilelikte öksürük evde bitkisel yöntemlerle nasıl geçer?

İçindekiler

  • Hamilelikte öksürük neden olur?
  • Hamilelikte öksürük tehlikeli mi?
  • Hamilelikte öksürük nasıl geçer?
  • Hamilelikte öksürüğe ne iyi gelir?
  • Hamilelikte öksürüğü ne keser?
  • Hamilelikte öksürüğe iyi gelen İbrahim Saraçoğlu kürü

Anne adayları hamilelik süreci boyunca bu dönemi en az sağlık sorunu ile geçirmek ister. Hamile kadınların bu dönemi en az sorunla geçirmek istemesinin sebeplerinden biride ilaç kullanmalarının sakıncalı olmasıdır. Doktorlar anne adaylarının bebeklerinin gelişimi boyunca kimyasal hiçbir madde kullanmasını tavsiye etmez. Anne adaylarının bu süreçte sıkça karşılaştığı sağlık sorunlarından biride öksürüktür ve bu durum içinde hiçbir ilaç kullanamaz. Anne adayları, sıkça yaşadığı öksürük sorunu için doğal tedavi yöntemlerini kullanabilirler. Ancak her tedavi yönteminin kişilerde aynı sonucu vermeyebileceği de göz önünde bulundurulmalıdır.

Hamilelikte öksürük neden olur?

Diğer ebeveynlerde olduğu gibi hamile olan anne adaylarında da pek çok hastalığın belirtisi olarak öksürük gözlemlenebilir. Bu süre zarfı anne adayları için daha problemli geçmektedir. Çeşitli çevresel faktörlerin yanı sıra öksürüğün olmasının birçok nedeni vardır. Bu nedenler şu şekilde sıralanabilir:

  • Sigara kullanımı
  • Boğazda ve üst solunum yollarında tahriş
  • Astım
  • Hava kirliliği
  • Soğuk algınlığı
  • Alerjik durumlar
  • Zatürre
  • Bronşit
  • Mide reflüsü
  • Aşırı tozlu ve havasız ortamlarda bulunmak
  • Östrojen seviyesinin yükselmesi de şişlik ve kuru öksürük yaratabilir.

Hamilelikte öksürük için hangi doktora gidilir?

Hamilelik dönemi boyunca herhangi bir nedenden dolayı ortaya çıkan öksürük problemleri için anne adayları ilgili hastanelerin dahiliye bölümüne ya da kulak burun boğaz (KBB) polikliniklerine gitmelidir. Ancak en doğru kararı verebilmek için hamilelik sürecinde gidilen kadın doğum uzmanının sevk yapmasını istemek daha iyi olacaktır.

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Hamilelikte öksürük tehlikeli mi?

Hamilelik süreci boyunca anne adayları birçok sağlık sorunun yanı sıra öksürükten korkarlar. Anne adaylarının öksürükten korkmasının en temel nedeni bebeklerine zarar gelme endişesinden kaynaklanır. Hamileyken öksürüldüğünde karnın kasılmasına neden olur. Bu kasılma bebeğin hareketlerini etkilese de hamilelikte öksürmek genel olarak tehlikeli değildir. Ancak öksürük sürekli tekrar ediyorsa mutlaka doktora danışılmalıdır.

Hamilelikte öksürük bebeği etkiler mi?

Öksürük anne rahmindeki bir bebeğe zarar vermez çünkü anne rahmindeki su bebeği korur. Öksürürken karnın kasılması bebeğin hareketlerini etkileyebilir anak bu herhangi bir tehlike yaratmaz. Ancak uzun süreli ve geçmeyen öksürükler özellikle hamileliğin ilerleyen döneminde bazı tehlikelere sebep olabilir. Uzun süreli geçmeyen öksürüklerde anne adayları uzman bir doktora gitmeli ve kontrol edilmelidir.

Hamilelikte öksürük nasıl geçer?

Öksürük, hamilelik süreci boyunca anne adaylarının en sık yaşadığı ve en çok zorlandıkları durumlarından biridir. Bu süre zarfında da anne adayları bebeklerin gelişimine zarar vermeyecek kimyasal bileşenler içermeyen ve en çok tercih edilen doğal tedavi yöntemlerinden biri olan bitki çaylarını tüketirler. Bitki çaylarının yanı sıra tuzlu su ile gargara yapmak da öksürüğün oluşmasını engeller ve en aza indirir. Tuzlu su tüketimi içerisinde bulundurduğu bileşenler sayesinde öksürüğü azaltır ve boğazdaki tahrişi azaltır.

Hamilelikte öksürük şurubu içilir mi?

Hamilelik süreci boyunca doktorlar anne adaylarının ilaç kullanmalarını tavsiye etmiyor. İlaçların içerisinde bulunan kimyasallar anne rahmindeki bebeklerin gelişimini olumsuz yönde etkiler. Bu yüzden anne adaylarının öksürük şurubu içmeleri de yasaktır. Çok ciddi bir durum olmadığı ve doktor onay vermediği sürece hamile kadınlar ilaç kullanamaz. Bunun yerine evde doğal tedavi yöntemleri uygularlar.

Hamilelikte öksürüğe ne iyi gelir?

Hamilelikte gıcık şeklinde öksürük ve normal öksürük anne adaylarını çok rahatsız eder. Hamilelikte gıcık şeklinde öksürük aslında kuru öksürük olarak da geçer. Kuru öksürük boğazda yanma oluşturan, balgamsız ve gıcıklık hissi oluşturan öksürük türüdür. En rahatsız edici yanı ise gece yatarken de ortaya çıkmasıdır. Anne adayları hamilelik süreci boyunca çok fazla kimyasal ilaç kullanmak istemez ve bu yüzden de evde doğal yöntemler ile iyileşmeye çalışır. Hamilelikte gıcık şeklinde öksürük ve normal öksürüğe iyi gelen doğal ve evde uygulanan yöntemler şu şekilde sıralanabilir:

  • Ballı süt boğazını yumuşatır ve boğazda oluşan tahrişi azaltır.
  • Su tüketimi çok önemlidir. Günde en az 2 ya da 2.5 litre su tüketin. Su tüketimi boğazdaki tahrişi azaltır ve gıcık olma hissini azaltır.
  • Bağışıklık sisteminizi C vitamini takviyesi ile güçlendirin.
  • Çorba ve bitki çayları gibi sıcak gıdalar ve içecekler tüketin. Çeşitli bitki çayları boğazınızda oluşan tahrişi azaltır ve boğazını yumuşatır.
  • Elma kabuklarını veya dilimlerini kaynatıp içilebilir. Elma içerisinde bulundurduğu antioksidanlar sayesinde boğazınızda oluşabilecek enfeksiyonları engeller ve öksürme sorununu en aza indirir.
  • Bal, zencefil ve karabiber karışımı yapıp içebilirsiniz. Zencefil boğaz ağrılarına ve öksürüğe en iyi gelen bitkilerden biridir.
  • Bulunduğunuz odayı sıkça havalandırın ve buhar makinesi ile nemlendirin. İçerisinde bulunduğunuz havasız oda nefes almayı zorlaştırır ve şiddetli öksürmeyi beraberinde getirir.

Hamilelikte gıcık şeklinde öksürük ve normal öksürük tedavisi için evde uygulayacağınız bitkisel yöntemlerde mutlaka doktorunuza danışmanız gerekir.

Hamilelikte öksürüğü ne keser?

Hamilelik süreci boyunca oluşan öksürüğü azaltmak ve önlemek pek çok doğal yöntem uygulanır. Bu yöntemler içerisinde yer alan süt, bal, zencefil ve pekmez tüketimi öksürüğü kesecektir. Bal, süt ve zencefil karışımı içilir. Zencefilli ballı süt karışımı için gereken malzemeler:

  • 1 fincan bal
  • 1.5 çay kaşığı zencefil
  • 1 su bardağı süt (oda sıcaklığında)

İlk önce bal ve zencefil karıştırılır. Daha sonra bu karışımdan doluca 1 yemek kaşığı 1 bardak sütün içerisine konulur ve iyice karıştırılır. Sabah ve akşam bu karışımdan oluşan 1 bardak süt içilir. Daha fazla etki göstermesini isterseniz sütsüz bir şekilde de tüketilebilir. Bu karışım boğaz tahrişini en aza indirir ve içerisinde bulundurduğu antioksidanlar sayesinde boğazınıza rahatlama hissi verir.

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Hamilelikte öksürüğe iyi gelen İbrahim Saraçoğlu kürü

Hamilelikte öksürüğü kesmek için uygulanabilecek pek çok yöntem vardır. Bu yöntemlerden en sık tercih edileni İbrahim Saraçoğlu kürüdür. Hamilelikte öksürüğe iyi gelen İbrahim Saraçoğlu kürü olan "Hatmi çiçeği çayı" tarifi:

  • 8 tane hatmi çiçeği
  • 1 bardak su

Demlik içerisine 1 bardak su doldurunuz. Ardından demliğin içerisine 8 tane hatmi çiçeğini atınız. Demliği en kısık ateşte kaynatmaya bırakınız. Hatmi çiçeği çayı kaynamaya başladığında 10 dakika boyunca ocaktan almayın ve kaynatın. Hazır olan hatmi çiçeği çayını günde 2 defa olmak üzere sabah akşam tüketin. En kısa süre içerisinde öksürükte azalma gözlemlenir.

Bir diğer hamilelikte öksürüğe iyi gelen İbrahim Saraçoğlu kürü tarifi de nar kabuğu ve karabaş bitkisiyle yapılır. Bu tarif için 1.5 su bardağının içerisinde nar kabuğunu ve 3 tane başak karabaş bitkisi ekleyerek kaynatın. Ilıdıktan sonra tüketebilirsiniz. Bitkisel çözümleri uygulamadan önce mutlaka doktor onayı almanız gerektiğini de göz ardı etmemelisiniz.


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