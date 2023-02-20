Kalp çarpıntısına ne iyi gelir? Kalp çarpıntısı için doğal çözümler

Kalbinde sorun olan ya da olmayan herkes kalp çarpıntısı problemi ile karşı karşıya kalabilir. Özellikle gün içinde yaşanan stres ve kaygı, kalp çarpıntısı yaşanmasına neden olabilir. Bu problemin hangi nedenden kaynaklandığını iyi tespit etmek gerekir. Çünkü buna göre bir tedavi yöntemi uygulanır. Eğer ciddi bir problemden dolayı kaynaklanmıyorsa, kalp çarpıntısı için evde doğal yöntemlerle çözüm bulunabilir.

Kalp çarpıntısı neden olur?

Kalp çarpıntısının ortaya çıkma sebepleri kişiden kişiye değişmektedir. Yaşam şekli ve beslenme bu problemin yaşanmasında büyük bir rol oynar. Kalp çarpıntısı nedenleri şu şekilde sıralanabilir:

Uzun süre aç kalmak kan şekerinin düşmesine neden olur, bunun sonucu kalp çarpıntısı oluşabilir.

Yoğun egzersizden sonra kalp çarpıntısı yaşanabilir.

Tiroid bezinin çok fazla çalışması sonucu kalp çarpıntısı ortaya çıkabilir.

Yoğun olarak kafein tüketmek kalbin ritmini bozar. Çok fazla çay ve kahve tüketen kişilerde gün içinde kalp çarpıntısı görülebilir.

Menopoz dönemine yaklaşan kadınlarda görülen semptomlardan biri kalp çarpıntısıdır.

Kalp, vitamin eksikliğinden kolay bir şekilde etkilenebilen bir organdır. Bu nedenle kalp çarpıntısı yaşanabilir.

Depresyon ve diyet için kullanılan ilaçlar kalp çarpıntısına yol açabilir.

Eğer çocuklarda kalp çarpıntısı problemi meydana geliyorsa enfeksiyon ya da hormonal bozukluk olabilir.

Doğuştan kalp yetmezliği yaşayan kişiler düzenli aralıklarla kalp çarpıntısı yaşayabilir.

Yağlı, kremalı, aşırı soslu yemekler, çikolata, soğan, et suyu gibi kalp çarpıntısı yapan yiyecekler fazla tüketilirse de bu problem ortaya çıkabilir.

Kalp çarpıntısının yukarıdaki nedenlerden hangisine dayandığını tespit etmek oldukça önemlidir. Bu sayede çarpıntıyı ne geçirir sorusu için doğru yanıt verilebilir ve doğru tedavi yöntemi uygulanabilir.

Kalp çarpıntısı belirtileri nelerdir?

Kalp çarpıntısı belirtileri kişinin hissedebileceği düzeyde meydana gelir. Bu belirtiler görülüyorsa mutlaka bir hekime başvurmak gerekir. Kalp çarpıntısı belirtileri şu şekilde olabilir:

Mide bulantısı ile kendini belli edebilir.

Kalp çarpıntısından dolayı nefes almada güçlük yaşanabilir.

Baş dönmesi olabilir.

Nabız düzensiz hâle gelebilir. Dinlenme hâlindeyken bile nabız çok yüksek olabilir.

Kalp çarpıntısı ile birlikte bayılacakmış gibi hissedilebilir.

Gün içinde yorgunluk ve baş dönmesi kalp çarpıntısının belirtisi olabilir.

Boğulma hissi meydana gelebilir.

Kişi kalp atışlarını hissedebilir.

Kusma yaşanabilir.

Geçici bilinç kaybı yaşanabilir.

Gözlerde kararma meydana gelebilir.

Bu belirtileri yaşayan kişiler "Nabız nasıl düşürülür?" diye merak edebilir. Kalp çarpıntısı esnasında en sık görülen belirti nabzın çok yüksek olmasıdır. Nabzı düşürmek için derin nefes alıp vermek, yüzü soğuk suyla yıkamak, valsalva manevrası yapmak ve karotis manevrası yapmak etkili olabilir.

Kalp çarpıntısı nasıl geçer?

Kalp çarpıntısının geçmesi için öncelikle buna neden olan faktörü bulmak gerekir. Örneğin tütün ürünleri, kafein ve bazı ilaçlar kalp çarpıntısını tetikleyebilir. Eğer bu ürünler tüketiliyorsa kalp çarpıntısının geçmesi için bunlardan uzak durulmalıdır. Öncelikle bu sorun yaşandığı anda derin derin nefes alıp vermekte fayda vardır. Ardından bir yere oturup dinlenmek gerekir. Sonrasında bir bardak su içmek ve yüze soğuk su çarpmak işe yarayabilir. Ritim bozukluğuna ne iyi gelir diye merak edenler için kalp sağlığını destekleyen yiyecekleri tüketmeleri tavsiye edilir. Bu sayede kalp olası çarpıntı durumlarına karşı güçlendirilebilir ve bu problemi yaşama riski minimuma indirilir. Kalp ritim bozukluğuna iyi gelen yiyecekler şu şekilde listelenebilir:

Çiğ kuruyemiş

Yulaf

Avokado

Muz

Bitter çikolata

Kabak çekirdeği

Fıstık ezmesi

Pazı ve ıspanak

Yeşil yapraklı sebzeler

Yoğurt

Tarçın

Bu sayılan besinleri tüketmenin kalp çarpıntısına iyi geldiği bilinse de bir hekim gözetiminde bunları tüketmekte fayda vardır.

Kalp çarpıntısına neyin iyi gelip gelmediğini belirlemek için kalp çarpıntısının yaşanmasına neden olan faktör bulunmalıdır. Kalp çarpıntısı belirtileri hafif ya da şiddetli bir şekilde görülüyor olabilir. Eğer kalp çarpıntısının nedeni ciddi bir problem değilse kişi evde kendi yöntemleri ile kalp çarpıntısını geçirebilir. Ama bu problemin ardında büyük bir neden yatıyorsa kesinlikle bir hekime başvurulmalıdır. Çünkü buna yönelik olarak ilaç tedavisi almak gerekebilir, evde doğal çözümler yeterli gelmeyebilir.

Kalp çarpıntısını geçirmek için kişinin öncelikle neden bu problemi yaşadığını bilmesi gerekir. Buna yönelik olarak farklı çözüm yollarına başvurabilir. Örneğin gün içinde çok fazla kafein tükettiyse, kahve ve çaydan uzak durarak kalp çarpıntısını dindirebilir. Ayrıca sigaradan uzak durmak, bir süre ağır hareket yapmamak, çok sıcak ortamlarda bulunmamak, temiz hava almak gibi çözüm yolları da denenebilir. Kalp çarpıntısı yaşayan kişilerin stresten uzak durması da oldukça önemli bir konudur.

Kalp çarpıntısı evde nasıl geçirilir?

Kalp çarpıntısına ne iyi gelir evde diye çokça araştırma yapıldığı görülür. Doğal yöntemlerle kalp çarpıntısını dindirmek mümkündür. Nane, kekik gibi bitkiler evde kalp çarpıntısını geçirmek için kullanılan bitkiler arasındadır. Ayrıca bazı çayların da kalp çarpıntısına iyi geldiği bilinmektedir. Kalp çarpıntısına iyi gelen bitki çayları arasında lavanta çayı bulunmaktadır. Kişilerin kalp çarpıntısından dolayı daha da stres yaşaması muhtemeldir. Lavanta ise kokusu ile stresi yatıştırmada ve kişiyi sakinleştirmede etkilidir. Bu nedenle kalp çarpıntısı esnasında lavanta çayı tüketmek tavsiye edilir.

Melisa çayı kalp çarpıntısına iyi gelir mi?

Bazı bitki çayları kalp çarpıntısına iyi gelebilir. Bu bitki çaylarından birisi lavanta çayıyken diğeri de melisa çayıdır. Melisa çayının rahatlatıcı ve sakinleştirici etkisi sayesinde kişinin kalp çarpıntısı geçebilir. Aynı zamanda uyku problemi yaşayan kişiler de melisa çayı tüketerek kolayca uykuya dalabilir. Bu sayede kalp çarpıntısından dolayı uykusuzluk çekmenin önüne geçilebilir. Melisa çayı direkt olarak kalp çarpıntısına iyi gelmese de kalp çarpıntısı belirtilerinin azaltılmasında ya da kalp çarpıntısından sonra yaşana huzursuzluk, stres ve uykusuzluk gibi sonuçlara iyi gelebilir.



