Kulak iltihabına ne iyi gelir? Orta kulak iltihabı nasıl iyileşir, evde doğal tedavi ile nasıl geçer?

Orta kulak iltihabı alerji veya soğuk algınlığı gibi nedenlerle ortaya çıkabileceği gibi ciddi problemler sonucunda oluşabilir. Bu rahatsızlık basit yöntemlerle çözülebilir. Orta kulakta yaşanan iltihap zamanında kurutulmazsa işitme kaybına kadar giden tehlikeli bir süreç yaşanabilir. Böyle bir durumda bir an önce doktora gidilmesi önemlidir. Orta kulak iltihabı çoğunlukla kendi kendine düzelse de bir tedavi yöntemi uygulanmalıdır.

Orta kulak iltihabının çocuklarda ve yetişkinlerde görülme sıklığının değişmesinin sebebi östaki borusudur. Çocuklarda östaki borusu henüz yatay ve geniş şekilde olduğu için içerisinde sıvı birikme durumu daha sık yaşanmaktadır ve bu durum da iltihaba yol açar. Kulak iltihabı nedenlerini şu şekilde sıralayabiliriz:

Anne sütü çocuğun gelişiminde oldukça etkilidir. Anne sütünün yeterli alınmaması durumunun bebeklerde orta kulak iltihabı görülebilir.

Özellikle soğuk havalarda görülen üst solunum yolu enfeksiyonu, orta kulak iltihabının oluşmasına sebep olur.

Sigara dumanına maruz kalmak da orta kulakta iltihaba yol açar.

Özellikle çocuklarda temizliğe yeterli özen gösterilmediğinde virüs ve bakteri oluşumu sonucu iltihap meydana gelebilir.

Orta kulak iltihabına sebep olan bir diğer faktör de kulak içerisinde birikme olmasıdır. Kulak temizlenirken dikkat edilmeli ve içeriye ittirilmemelidir. Eğer uzun süre kir birikmesi yaşanırsa bir süre sonra iltihaba yol açacaktır.

Yaşanan bir iltihap sorununun ardından yapılan tedavi işe yarasa da bu durumun tekrar görülmesi olasıdır. Bu nedenle tedavi sonrasında da dikkat edilmediği takdirde orta kulak iltihabı tekrarlayabilir. Orta kulak iltihabı kulağın orta bölümü olarak adlandırılan bölümde bulunan östaki borusunda meydana gelen tıkanıklıkla oluşur. Daha çok soğuk algınlığı gibi nedenlerle ortaya çıkan orta kulak iltihabı belirtileri:

Kulakta tıkanıklık hissi

Kulakta sürekli ağrı yaşanması

İşitmede zorluk yaşanması

Kulakta akıntı olması

Ateş

Kulakta çınlama

Baş ağrısı

Denge kayıpları

Orta kulak iltihabında görünen bu belirtilerin yanında, kulak içerisinde de belli farklılıklar gözlemlenir. Kontrole gidilen doktorun kulak içini incelemesi sonucu kulak zarında kızarıklık veya çökme gibi belirtiler görebilir. Bu sebeple net tanı konulması ve doğru tedavi için doktora görünmek gerekir.

Yetişkinlerde orta kulak iltihabı belirtileri nedir?

Orta kulak iltihabı çocuklarda ve yetişkinlerde farklı şekillerde görülebilir. Çocuklarda daha sık görülen bu durum yetişkinlerde de dikkat edilmediği zamanlarda ortaya çıkar. Yetişkinlerde orta kulak iltihabının ilk belirtileri kulak tıkanıklığı ve ağrı olmaktadır. Bu ağrı tek kulakta görülebildiği gibi iki kulakta birden de olabilir. Kulak, dengeyi sağlamaya yardımcı önemli bir bölge olduğu için iltihap durumunda denge kayıpları görülür. Yetişkinlikte gerçekleşen iltihap durumlarında zamanında müdahale ve etkin tedavi önemlidir. Bazı durumlarda iltihap birkaç güne geçerken bazı durumlarda da bir iki hafta arasında değişkenlik gösterebilmektedir. Kulak iltihabının kendi kendine geçme ihtimali olsa da sağlık sorunu olduğu için riske atılmaması gerekir.

Bebeklerde orta kulak iltihabı belirtileri nedir?

Bazen üst solunum yollarından bazense alerjik reaksiyonlardan kulan içerisinde iltihaplanmalar meydana gelebilir. Gribal enfeksiyonlar ise orta kulak iltihabına sebep olan en önemli faktörlerden bir tanesidir. Akut orta kulak iltihabı, geçici ve aniden ortaya çıkan bir durumdur. Çocuklarda akut iltihap çok daha fazla görülür. Hastalıklara karşı daha açık olmaları bu hastalıkların vücuda etkilerine karşı da korumasız hâle getirebilir. Aynı zamanda gelişim döneminde oldukları için henüz kulak içerisindeki östaki borusu da gelişimini tamamlamamış ve şekil olarak mikropların birikmesine olanak sağlayacak hâldedir. Bu sebeple bebeklerde orta kulak iltihabı olup olmadığını anlamak için belirtilere dikkat edilmesi önemlidir. Bebeklerde orta kulak iltihabı belirtileri:

Normalden daha fazla ve sık ağlama

Uyku sorunları

Yüksek ateş

Huzursuzluk

Kulağını yastık vb. yerlere sürtme

Halsizlik

İştah ve denge kaybı

Kulakta akıntı

Elini devamlı kulağına götürme

Bebeklerin elleri devamlı hareket hâlinde olduğu ve bir yerlere dokundukları için ellerini devamlı kulaklarına götürme hareketi her zaman iltihabın habercisi olmaz. Fakat diğer belirtilerden de görülmeye başlandıysa bir doktora danışılmalıdır.

Orta kulak iltihabı nasıl iyileşir?

Kulak iltihabının yaşandığı durumlarda belli tedavi yolları uygulanır. Bu tedaviler uygulandıktan sonra iyileşme süreci başlar. Orta kulak iltihabı genellikle bir kaç gün sürer ve kendi kendine iyileşebilir. Ciddi bir müdahale gerektirmiyorsa evde uygun tedavi destekleyiciler uygulanarak orta kulak iltihabı iyileşme belirtileri desteklenebilir. Orta kulak iltihabı için olan ilaçlar hem ağrı kesici özellikli hem de iltihap önleyici özelliklidir. Antibiyotikler de kulak iltihabına karşı oldukça etkilidir. Ancak ilaç kullanımı için mutlaka doktora danışılması gerekir. İlaçların dışında kulağın içine direkt etki etmesi için damlalar bulunur. Bunlar da doktorun tavsiyesi dâhilinde kullanılabilir. Bazı durumlarda kulak iltihabı kronik bir soruna dönüşebilir. Bu gibi durumlarda daha ciddi tedaviler gerekmektedir.

Orta kulak iltihabı iyileşme sürecinde belirtilerin değiştiği ve iyileşmenin gerçekleştiği gözlemlenir. Orta kulak iltihabı iyileşme belirtileri ilk olarak iltihabın getirdiği ağrı zamanla azalarak yok olmasıdır. Aynı zamanda işitmedeki sıkıntı da ortadan kalkması da orta kulak iltihabı iyileşme belirtileri arasındadır. Kulak iltihabının geçmesi için gereken özen gösterilmeye ve sonrasındaki süreçte tekrar aynı şeyin yaşanmaması için önlemler alınmalıdır. Orta kulak iltihabı iyileşme belirtileri tamamen kesilmediği anda tedaviyi sonlandırmak veya orta kulak iltihabı iyileşme belirtileri bittikten sonra kulak sağlığına dikkat edilmezse iltihap tekrarlayabilir.

Orta kulak iltihabı iyileşme belirtileri olarak kulaktaki tıkanıklık hissi yavaş yavaş gitmesi karşımıza çıkar. Bununla birlikte akıntı da iyileşmenin etkisiyle bitmeye başlar. Orta kulakta yaşanan iltihap tedavi edilmediği sürece kulak zarını etkilediği için işitmede sıkıntılar yaşatabilir. Bu sebeple belirtiler görüldüğü zaman mutlaka gereken yapılmalıdır.

Kulak iltihabına ne iyi gelir?

Kulağın orta bölümünde bulunan östaki borusunu etkileyen iltihap durumları kulak zarını da etkilediği için ciddi problemlere yol açabilir. Bu sebeple kulağın temizliğine dikkat edilmesinin yanında soğuk algınlığı ve üst solunum yolu enfeksiyonu gibi durumlarda kulak da kontrol edilmelidir. Orta kulak iltihabı oluşmaması için alınan önlemlere rağmen böyle bir sorun yaşandığında evde bitkisel yöntemlerle iyileşmeye çalışmak ileride daha ciddi problemlere yol açabilir. Bu sebeple şikâyetlerin görülmeye başlanmasıyla hemen tedaviye başlanmalıdır. Ayrıca uzmana danışmadan antibiyotik kullanımı da önerilmez. Evde kulak iltihabı için yapabileceğiniz yöntemler: