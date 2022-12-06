Göz altı morluklarına ne iyi gelir? Göz altı morlukları neden olur, evde bitkisel yollarla nasıl geçer?

Bireylerde en sık gözlemlenen sağlık sorunlarından biride göz altlarında morarma olmasıdır. Kişilerin gün içerisinde yaşadığı uykusuzluk ve yorgunluk gibi etkenler göz altı morluklarını meydana getirir. Bunun yanı sıra aşırı tuz tüketimi, stres, demir eksikliği anemisi, bazı ciğer ve böbrek sorunları da bir belirti olarak göz altında morluklar oluşmasına neden olur. Bireyler göz altı morluklarının oluşumunu engellemek ve en aza indirmek için çeşitli doğal yöntemlere başvururlar.
Gün içerisine yorgunluğun ve uykusuzluğun belirtisi olarak göz altı morlukları oluşur. Bunun yanı sıra göz altında morarma meydana gelmesi başka hastalıkların da belirtisi olarak görülür. Göz altı morluklarının habercisi olduğu hastalıklar şunlar olabilir:
Gün içerisinde bireylerin yaşadığı yorgunluk ve uykusuzluk göz altı ve göz çevresinde morluklar meydana getirir. Bireylerin vücudu çevresel faktörlerden etkilenir ve göz çevresinde de bir belirti olarak morarma meydana getirir. Göz altı morlukların meydana gelmesinde stres, aşırı tuz tüketimi ve çeşitli çevresel faktörler rol oynasa da genetik faktörlere bağlı olarak da göz altı ve çevresinde morarmalar meydana gelebilir. "Göz çevresinde morluklar neden olur?" sorusunun cevapları şu şekilde olabilir:
Göz altı morlukları vücuttaki vitamin eksikliğinin bir belirtisi olarak da görülür. Vücutta eksik olan B, C, E ve K vitamini eksikliği göz altında ve göz çevresinde morarma meydana getirir. Bu yüzden içerisinde B, C, E ve K vitamini bulunduran besinler tüketmek veya bu vitaminleri ilaç olarak tüketmek göz altı morluklarına iyi gelir. Bunun yanı sıra da kullandığınız ilaçların yan etkisi olup olmadığı kontrol edilmelidir. Göz altı morluklarına iyi gelebilecek öneriler:
Göz altı morlukları çevresel ve genetik faktörlere bağlı olarak meydana gelebilir. Genetik faktörlere bağlı olarak oluşan göz altı morarmaları düzenli bir tedavi süreci sonrası azalmaya başlar. Göz altı morlukları bu tedavi süreci zarfında ya da sonucunda geçmiyorsa uzman bir doktor ile konuşmalı ve kontrol edilmelidir. Çevresel faktörlere bağlı olarak ortaya çıkan göz altı morluklarının geçmesi için çeşitli yöntemler uygulanır. Bu yöntemler şu şekilde sıralanır:
Göz altı morluklarını engellemek ve en aza indirmek için çeşitli yöntemler kullanılır. Cilt için kullanılan kimyasallar özellikle de göz altı için kullanılan kremler size yan etki gösterebilir ve gözünüze zarar verebilir. Bu yüzden çoğu insan doğal ve evde yapılan yöntemlere başvururlar. Bunları şu şekilde sıralayabiliriz;
Yeşil çay göz altı torbalarına iyi gelir mi?
Göz altında morlukların meydana gelmesi görünüş olarak da sağlık açısından da bireyleri olumsuz etkiler. Göz altı morarmalarında çeşitli doğal yöntemler ve doğal bitki çayları kullanılarak tedavi yöntemleri uygulanır. Bunlardan biri de yeşil çay uygulamasıdır. İçerisinde bulundurduğu C vitamini ve antioksidanlar sayesinde göz altına ve göz çevresine yeşil çay uygulandığında morarmaları en aza indirir.
İnsanların en sıkıntılı cilt sorunlarından biri de göz altında morluklar meydana gelmesidir. Göz altı morlukları için uygulanabilir çeşitli maske yapımları vardır. Göz altı morlukları için maske önerileri:
Malzemeler:
İçtiğiniz kahvenin dibinde kalan telveyi zerdeçal ile karıştırarak bu pamuğun üzerine dökün. Daha sonra pamuğu gözünüzün altına uygulayın.
Malzemeler:
Salatayı rendeledikten sonra suyunu bir pamuğu o suda bekletin ve ardından pamuğu göz altlarınıza uygulayın
Malzemeler:
Gül suyu ile yoğurdu karıştırdıktan sonra bir pamuğun üzerine dökün ve ardından da pamuğu göz altına ve çevresine uygulayın.
Malzemeler:
Maydanozları ince ince doğrayarak yoğurt ile karıştırın veya mikserden geçirin. Ardından elde ettiğiniz bu karışımı göz altına sürün ve 10 dakika bekletin.
Poşet papatya çayını veya demleme papatya çayının bir miktarı ile bir pamuğu ıslatın. Daha sonra ıslattığınız pamuğu göz altı ve çevresine uygulayın. Papatya çayı olmaması durumunda yerine yeşil çayda kullanılır.