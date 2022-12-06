Göz altı morluklarına ne iyi gelir? Göz altı morlukları neden olur, evde bitkisel yollarla nasıl geçer?

Bireylerde en sık gözlemlenen sağlık sorunlarından biride göz altlarında morarma olmasıdır. Kişilerin gün içerisinde yaşadığı uykusuzluk ve yorgunluk gibi etkenler göz altı morluklarını meydana getirir. Bunun yanı sıra aşırı tuz tüketimi, stres, demir eksikliği anemisi, bazı ciğer ve böbrek sorunları da bir belirti olarak göz altında morluklar oluşmasına neden olur. Bireyler göz altı morluklarının oluşumunu engellemek ve en aza indirmek için çeşitli doğal yöntemlere başvururlar.

Göz altı morlukları hangi hastalığın habercisi?

Gün içerisine yorgunluğun ve uykusuzluğun belirtisi olarak göz altı morlukları oluşur. Bunun yanı sıra göz altında morarma meydana gelmesi başka hastalıkların da belirtisi olarak görülür. Göz altı morluklarının habercisi olduğu hastalıklar şunlar olabilir:

Depresyon

Sinüzit

Göz çevresinde oluşan enfeksiyonlar

Böbrek ve karaciğer rahatsızlıkları

Tiroit hastalıkları

Göz alerjileri

Göz kuruluğu

Demir eksikliği anemisi

Göz altı morlukları neden olur?

Gün içerisinde bireylerin yaşadığı yorgunluk ve uykusuzluk göz altı ve göz çevresinde morluklar meydana getirir. Bireylerin vücudu çevresel faktörlerden etkilenir ve göz çevresinde de bir belirti olarak morarma meydana getirir. Göz altı morlukların meydana gelmesinde stres, aşırı tuz tüketimi ve çeşitli çevresel faktörler rol oynasa da genetik faktörlere bağlı olarak da göz altı ve çevresinde morarmalar meydana gelebilir. "Göz çevresinde morluklar neden olur?" sorusunun cevapları şu şekilde olabilir:

Uykusuzluk

Yaş

Göz yorgunluğu

Alerjiler

Dehidrasyın

Güneşe aşırı maruz kalmak

Genetik faktörler

Vitamin eksikliği

Göz altı morluklarına ne iyi gelir?

Göz altı morlukları vücuttaki vitamin eksikliğinin bir belirtisi olarak da görülür. Vücutta eksik olan B, C, E ve K vitamini eksikliği göz altında ve göz çevresinde morarma meydana getirir. Bu yüzden içerisinde B, C, E ve K vitamini bulunduran besinler tüketmek veya bu vitaminleri ilaç olarak tüketmek göz altı morluklarına iyi gelir. Bunun yanı sıra da kullandığınız ilaçların yan etkisi olup olmadığı kontrol edilmelidir. Göz altı morluklarına iyi gelebilecek öneriler:

Göz altlarına soğuk kompres yapmak

Uyku kalitesini ve süresini artırmak

Uyurken başı daha yüksek bir yastığa koymak

Göz altı morlukları çevresel ve genetik faktörlere bağlı olarak meydana gelebilir. Genetik faktörlere bağlı olarak oluşan göz altı morarmaları düzenli bir tedavi süreci sonrası azalmaya başlar. Göz altı morlukları bu tedavi süreci zarfında ya da sonucunda geçmiyorsa uzman bir doktor ile konuşmalı ve kontrol edilmelidir. Çevresel faktörlere bağlı olarak ortaya çıkan göz altı morluklarının geçmesi için çeşitli yöntemler uygulanır. Bu yöntemler şu şekilde sıralanır:

Yeterli uyku uyuyun

Olabildiğince stresten uzak durun

Gözlerinizi güneşten koruyun

Sigara ve alkolden gibi bağımlılık yapıcı maddelerden uzak durun

Ekrana bakma sürenizi kısaltın

Göz altı morlukları en hızlı nasıl geçer?

Göz altı morluklarını engellemek ve en aza indirmek için çeşitli yöntemler kullanılır. Cilt için kullanılan kimyasallar özellikle de göz altı için kullanılan kremler size yan etki gösterebilir ve gözünüze zarar verebilir. Bu yüzden çoğu insan doğal ve evde yapılan yöntemlere başvururlar. Bunları şu şekilde sıralayabiliriz;

Salatalık içerisinde bulundurduğu sıvı sayesinde göz altına uygulandığında göz altı derisine ihtiyacı olan sıvıyı sağlar. Salatalık yatıştırma ve soğutma etkisi ile morlukları en aza indirmede etkili bir yöntemdir. İnce dilimler halinde kesilerek göz altlarına uygulanabilir.

Göz altına uygulanan çay poşetleri ılık ve taze bir şekilde gözaltına uygulandığında kan damarlarının genişlemesini sağlar ve oluşabilecek göz altı morluklarını en aza indirir. Bu uygulamayı yaparken 15 dakika bekletmek yeterlidir.

Genellikle gözlerdeki şişkinliği azaltmada ve morarma konusunda en sık kullanılan yöntemlerden biri patates kullanımıdır. Göz altlarına patates 2 şekilde uygulanır. Patatesler ince ince dilimlenerek gözün altına yerleştirilir ve 15-20 dakika bekletilir. Bunun yanı sıra patatesler rendelenir ve bir bir tülbent yardımıyla suyu çıkarılır. Patates suyu çıkarıldıktan sonra bir pamuk yardımı ile göz altlarına uygulanır ve bekletilir.

Göz altlarının morarmasının bir diğer nedeni de C ve K vitaminin eksikliğidir. Bu yüzden içerisinde C ve K vitamini bulunan maydanoz göz altına uygulandığında göz altındaki morluğu en aza indirmektedir. Maydanozları ince ince doğrayıp sıcak suda beklettikten sonra onun suyu bir pamuk yardımı ile göz altına uygulanır ve bekletilir.

Göz altınıza uygulayacağınız limon suyu C vitamini kaynağıdır ve kısa sürede göz altı morluğunu en aza indirir. Bu uygulamayı yaparken dikkat etmeniz gereken en önemli noktalardan biri limon suyunu göze kaçırmadan uygulamaktır.

Süt soğuk olarak göz altına ve çevresine bir pamukla uygulandığında göz altının rengini açar ve morarmayı en aza indirir. 10 -15 dakika boyunca uygulandığında etkisini gösterir.

Yeşil çay göz altı torbalarına iyi gelir mi?

Göz altında morlukların meydana gelmesi görünüş olarak da sağlık açısından da bireyleri olumsuz etkiler. Göz altı morarmalarında çeşitli doğal yöntemler ve doğal bitki çayları kullanılarak tedavi yöntemleri uygulanır. Bunlardan biri de yeşil çay uygulamasıdır. İçerisinde bulundurduğu C vitamini ve antioksidanlar sayesinde göz altına ve göz çevresine yeşil çay uygulandığında morarmaları en aza indirir.

Göz altı morlukları için maske önerileri

İnsanların en sıkıntılı cilt sorunlarından biri de göz altında morluklar meydana gelmesidir. Göz altı morlukları için uygulanabilir çeşitli maske yapımları vardır. Göz altı morlukları için maske önerileri:

Kahve Maskesi:

Malzemeler:

1 tatlı kaşığı pişmiş kahve

1 çay kaşığı zerdeçal

İçtiğiniz kahvenin dibinde kalan telveyi zerdeçal ile karıştırarak bu pamuğun üzerine dökün. Daha sonra pamuğu gözünüzün altına uygulayın.

Salatalık Maskesi:

Malzemeler:

Rendelenmiş yarım salatalık

Pamuk

Salatayı rendeledikten sonra suyunu bir pamuğu o suda bekletin ve ardından pamuğu göz altlarınıza uygulayın

Gül Suyu Maskesi:

Malzemeler:

Gül suyu

1 tatlı kaşığı veya süt

Gül suyu ile yoğurdu karıştırdıktan sonra bir pamuğun üzerine dökün ve ardından da pamuğu göz altına ve çevresine uygulayın.

Maydanoz Maskesi:

Malzemeler:

2 tutam maydanoz

1 yemek kaşığı yoğurt

Maydanozları ince ince doğrayarak yoğurt ile karıştırın veya mikserden geçirin. Ardından elde ettiğiniz bu karışımı göz altına sürün ve 10 dakika bekletin.

Papatya Çayı Maskesi:

Poşet papatya çayını veya demleme papatya çayının bir miktarı ile bir pamuğu ıslatın. Daha sonra ıslattığınız pamuğu göz altı ve çevresine uygulayın. Papatya çayı olmaması durumunda yerine yeşil çayda kullanılır.



